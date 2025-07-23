Ціни на бензин у США знижуються на тлі зростання імпорту та слабкого попиту влітку

Середня національна ціна бензину в США наближається до рівня нижче $3 за галон — уперше з 2021 року. Ключові фактори: млявий літній попит, стрімке зростання імпорту та профіцитна пропозиція на тлі слабкого нафтового ринку.
Сезонне падіння попиту і нетипова реакція ринку
- Перед 4 липня середня національна ціна бензину впала до $3.14 за галон — найнижчий рівень літа за чотири роки.
- Поставки готового моторного бензину, які є індикатором попиту, за тиждень свят зменшилися на 2.5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
- Це контрастує з прогнозом AAA щодо рекордної кількості мандрівників — 61.6 млн автотуристів.
- Аналітики пояснюють ситуацію спекою та змінами у моделях водіння, а не скороченням загальної активності.
Роль імпорту в перенасиченні ринку
- Імпорт бензину до США у червні досяг максимуму за 12 місяців — за рахунок надходжень із Канади, Європи, а також від НПЗ Dangote у Нігерії.
- Сховища на Східному узбережжі, де споживається третина пального США, майже повністю заповнені.
- Оператор трубопроводу Colonial Pipeline збільшив пропускну здатність лінії 1 на 7%, аби впоратися з надлишком ресурсу.
Геополітика та політика: вплив без прямого контролю
- Хоча президенти США не контролюють безпосередньо роздрібні ціни, їхні дії суттєво впливають на настрої ринку:
- Політика щодо дозволів, заяви щодо Ірану, торгові війни, маніпуляції з резервами та оцінки дій ФРС мають ефект на нафтову динаміку.
- Наразі OPEC оголосив про збільшення видобутку на 548 тис. барелів на добу в серпні.
- За оцінками GasBuddy, ціни можуть опуститися нижче $3 у вересні, що позитивно для споживачів, але негативно для маржинальності переробників.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com