Ціни на бензин у США знижуються на тлі зростання імпорту та слабкого попиту влітку

Обновлено: Июль 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на бензин у США знижуються на тлі зростання імпорту та слабкого попиту влітку

Середня національна ціна бензину в США наближається до рівня нижче $3 за галон — уперше з 2021 року. Ключові фактори: млявий літній попит, стрімке зростання імпорту та профіцитна пропозиція на тлі слабкого нафтового ринку.

Сезонне падіння попиту і нетипова реакція ринку

  • Перед 4 липня середня національна ціна бензину впала до $3.14 за галон — найнижчий рівень літа за чотири роки.
  • Поставки готового моторного бензину, які є індикатором попиту, за тиждень свят зменшилися на 2.5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
  • Це контрастує з прогнозом AAA щодо рекордної кількості мандрівників — 61.6 млн автотуристів.
  • Аналітики пояснюють ситуацію спекою та змінами у моделях водіння, а не скороченням загальної активності.

Роль імпорту в перенасиченні ринку

  • Імпорт бензину до США у червні досяг максимуму за 12 місяців — за рахунок надходжень із Канади, Європи, а також від НПЗ Dangote у Нігерії.
  • Сховища на Східному узбережжі, де споживається третина пального США, майже повністю заповнені.
  • Оператор трубопроводу Colonial Pipeline збільшив пропускну здатність лінії 1 на 7%, аби впоратися з надлишком ресурсу.

Геополітика та політика: вплив без прямого контролю

  • Хоча президенти США не контролюють безпосередньо роздрібні ціни, їхні дії суттєво впливають на настрої ринку:
  • Політика щодо дозволів, заяви щодо Ірану, торгові війни, маніпуляції з резервами та оцінки дій ФРС мають ефект на нафтову динаміку.
  • Наразі OPEC оголосив про збільшення видобутку на 548 тис. барелів на добу в серпні.
  • За оцінками GasBuddy, ціни можуть опуститися нижче $3 у вересні, що позитивно для споживачів, але негативно для маржинальності переробників.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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