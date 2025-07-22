Світові ціни на нафту і нафтопродукти: підсумки першого півріччя 2025 року

У першій половині 2025 року нафтовий ринок зазнав суттєвих коливань через геополітичну нестабільність і зміни у світовій торговельній політиці. Попри волатильність, фізичні ринки залишались відносно стабільними, демонструючи ознаки поступового відновлення.
Волатильність на ринку сирої нафти
- Ключові фактори коливань: події на Близькому Сході та у Східній Європі, а також невизначеність у зовнішньоторговельній політиці США.
- Роль спекулятивної активності: активна участь хедж-фондів та керуючих капіталом у ф’ючерсних контрактах спричинила різкі коливання цін.
Фізичний ринок залишався стійким
- Баланс попиту і пропозиції: глобальне співвідношення між видобутком і споживанням нафти залишалося збалансованим.
- Запаси: комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР залишались нижчими за рівень 2024 року та п’ятирічний середній показник.
- Сезонний чинник: у червні нафтопереробники наростили закупівлі на тлі очікуваного зростання попиту на пальне в літній період.
- Підтримка попиту: укладання позитивних торговельних домовленостей між США та ключовими партнерами сприяло поліпшенню очікувань на ринку.
Ціни на нафтопродукти: від падіння до зростання
- Січень–травень: п’ять місяців поспіль ціни на більшість продуктів знижувались через сезонно низьке споживання та зростання обсягів пропозиції з нових нафтопереробок.
- Стійкість бензину: у басейні Атлантики ціни на бензин зберігали стабільність, а в США навіть перевищили інші продукти. Причини — аварійні зупинки НПЗ через погоду і значні обсяги експорту.
Зміни у червні
- Підвищення цін: зростання цін на сиру нафту, сезонне пожвавлення мобільності та скорочення пропозиції після завершення періоду технічного обслуговування НПЗ.
- Сприятливі ринкові очікування: зросли споживання транспортного пального, активність у сфері генерації електроенергії на Сході Suez, авіаційних і дорожніх перевезень.
- Проте, середній рівень цін на нафтопродукти залишився нижчим, ніж рік тому, оскільки нові нафтопереробні заводи поступово нарощували завантаження.
Регіональні коливання
- Найбільше падіння цін у першому півріччі спостерігалося:
- у США (USGC) – на $11.55 за барель,
- у Роттердамі – на $8.98 за барель,
- у Сінгапурі – на $10.50 за барель.
- Найсильніше падіння цін у Південно-Східній Азії зафіксовано для середніх дистилятів і бензину.
Очікування на друге півріччя
- Нафтопереробні заводи, особливо в США, зберігатимуть високий рівень переробки для задоволення сезонного зростання попиту на бензин, гас та мазут.
- Ці сегменти отримають сезонну підтримку з боку споживання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPEC