Світові ціни на нафту і нафтопродукти: підсумки першого півріччя 2025 року

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Світові ціни на нафту і нафтопродукти: підсумки першого півріччя 2025 року

У першій половині 2025 року нафтовий ринок зазнав суттєвих коливань через геополітичну нестабільність і зміни у світовій торговельній політиці. Попри волатильність, фізичні ринки залишались відносно стабільними, демонструючи ознаки поступового відновлення.

Волатильність на ринку сирої нафти

  • Ключові фактори коливань: події на Близькому Сході та у Східній Європі, а також невизначеність у зовнішньоторговельній політиці США.
  • Роль спекулятивної активності: активна участь хедж-фондів та керуючих капіталом у ф’ючерсних контрактах спричинила різкі коливання цін.

Фізичний ринок залишався стійким

  • Баланс попиту і пропозиції: глобальне співвідношення між видобутком і споживанням нафти залишалося збалансованим.
  • Запаси: комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР залишались нижчими за рівень 2024 року та п’ятирічний середній показник.
  • Сезонний чинник: у червні нафтопереробники наростили закупівлі на тлі очікуваного зростання попиту на пальне в літній період.
  • Підтримка попиту: укладання позитивних торговельних домовленостей між США та ключовими партнерами сприяло поліпшенню очікувань на ринку.

Ціни на нафтопродукти: від падіння до зростання

  • Січень–травень: п’ять місяців поспіль ціни на більшість продуктів знижувались через сезонно низьке споживання та зростання обсягів пропозиції з нових нафтопереробок.
  • Стійкість бензину: у басейні Атлантики ціни на бензин зберігали стабільність, а в США навіть перевищили інші продукти. Причини — аварійні зупинки НПЗ через погоду і значні обсяги експорту.

Зміни у червні

  • Підвищення цін: зростання цін на сиру нафту, сезонне пожвавлення мобільності та скорочення пропозиції після завершення періоду технічного обслуговування НПЗ.
  • Сприятливі ринкові очікування: зросли споживання транспортного пального, активність у сфері генерації електроенергії на Сході Suez, авіаційних і дорожніх перевезень.
  • Проте, середній рівень цін на нафтопродукти залишився нижчим, ніж рік тому, оскільки нові нафтопереробні заводи поступово нарощували завантаження.

Регіональні коливання

  • Найбільше падіння цін у першому півріччі спостерігалося:
    • у США (USGC) – на $11.55 за барель,
    • у Роттердамі – на $8.98 за барель,
    • у Сінгапурі – на $10.50 за барель.
  • Найсильніше падіння цін у Південно-Східній Азії зафіксовано для середніх дистилятів і бензину.

Очікування на друге півріччя

  • Нафтопереробні заводи, особливо в США, зберігатимуть високий рівень переробки для задоволення сезонного зростання попиту на бензин, гас та мазут.
  • Ці сегменти отримають сезонну підтримку з боку споживання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OPEC

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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