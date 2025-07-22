Інтенсивні темпи закачування вплинуть на газовий баланс регіонів у другому півріччі 2025 року

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , ,

Інтенсивні темпи закачування вплинуть на газовий баланс регіонів у другому півріччі 2025 року

Запаси газу в Європі, Україні, США та Азії демонструють відчутні коливання, що створює нові виклики для заповнення сховищ у другій половині року. Попри активну закачку у другому кварталі, запаси залишаються нижчими за цілі попередніх років, що формує потребу в посиленому накопиченні напередодні опалювального сезону.

ЄС: зниження обсягів і зміни в регулюванні

  • Кінець зими 2025 року ознаменувався найнижчим рівнем запасів газу з 2022 року через зменшення трубопровідних постачань.
  • У ІІ кварталі обсяги закачування були на 6 % вищими за п’ятирічне середнє, що знизило дефіцит до рівня 2024 року з 42 % на кінець березня до 24 % на кінець червня.
  • Втім, запаси залишались на 13 % нижчими за середнє п’яти років станом на середину року.
  • У червні Єврокомісія та Рада погодили тимчасову політичну угоду щодо гнучкішого досягнення цілі 90 % заповнення — у період від 1 жовтня до 1 грудня (раніше — до 1 листопада).
  • Німеччина ще в березні знизила національну ціль заповнення до 80 %.
  • Для досягнення чинної цілі 90 % до 1 листопада ЄС має здійснити на 68 % більшу закачку (13 млрд м³), ніж торік за аналогічний період.

Україна: рекордно низькі рівні запасів

  • Після зими рівень ПСГ був на 80 % нижчим, ніж у 2024 році — новий антирекорд.
  • Попри активне закачування з середини квітня, на кінець червня відставання від 2024 року становило 35 %.
  • Щоб досягти рівня минулого року до 1 листопада, потрібно збільшити закачування на 65 % порівняно з другою половиною 2024 року.

США: стабілізація після пікової зими

  • Сезон відбору завершився раніше — на початку березня, на тлі сильного внутрішнього попиту.
  • До початку травня рівень ПСГ перевищив п’ятирічне середнє, а на кінець червня відставання від 2024 року зменшилось до 6 % (5 млрд м³).
  • Попри зростання експорту LNG, рівень запасів має залишитись вищим за середньосезонний.

Японія та Корея: сезонне зниження після імпортного піку

  • Комбіновані запаси залишались вищими за п’ятирічне середнє, але нижчими за рівень зими 2024 року.
  • Навесні попит лишався стабільним, імпорт LNG у квітні призвів до стрибка в запасах.
  • У травні запаси великих японських енергокомпаній перевищували рівні минулого року, однак у червні розпочалось традиційне сезонне зниження.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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