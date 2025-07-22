Інтенсивні темпи закачування вплинуть на газовий баланс регіонів у другому півріччі 2025 року

Запаси газу в Європі, Україні, США та Азії демонструють відчутні коливання, що створює нові виклики для заповнення сховищ у другій половині року. Попри активну закачку у другому кварталі, запаси залишаються нижчими за цілі попередніх років, що формує потребу в посиленому накопиченні напередодні опалювального сезону.
ЄС: зниження обсягів і зміни в регулюванні
- Кінець зими 2025 року ознаменувався найнижчим рівнем запасів газу з 2022 року через зменшення трубопровідних постачань.
- У ІІ кварталі обсяги закачування були на 6 % вищими за п’ятирічне середнє, що знизило дефіцит до рівня 2024 року з 42 % на кінець березня до 24 % на кінець червня.
- Втім, запаси залишались на 13 % нижчими за середнє п’яти років станом на середину року.
- У червні Єврокомісія та Рада погодили тимчасову політичну угоду щодо гнучкішого досягнення цілі 90 % заповнення — у період від 1 жовтня до 1 грудня (раніше — до 1 листопада).
- Німеччина ще в березні знизила національну ціль заповнення до 80 %.
- Для досягнення чинної цілі 90 % до 1 листопада ЄС має здійснити на 68 % більшу закачку (13 млрд м³), ніж торік за аналогічний період.
Україна: рекордно низькі рівні запасів
- Після зими рівень ПСГ був на 80 % нижчим, ніж у 2024 році — новий антирекорд.
- Попри активне закачування з середини квітня, на кінець червня відставання від 2024 року становило 35 %.
- Щоб досягти рівня минулого року до 1 листопада, потрібно збільшити закачування на 65 % порівняно з другою половиною 2024 року.
США: стабілізація після пікової зими
- Сезон відбору завершився раніше — на початку березня, на тлі сильного внутрішнього попиту.
- До початку травня рівень ПСГ перевищив п’ятирічне середнє, а на кінець червня відставання від 2024 року зменшилось до 6 % (5 млрд м³).
- Попри зростання експорту LNG, рівень запасів має залишитись вищим за середньосезонний.
Японія та Корея: сезонне зниження після імпортного піку
- Комбіновані запаси залишались вищими за п’ятирічне середнє, але нижчими за рівень зими 2024 року.
- Навесні попит лишався стабільним, імпорт LNG у квітні призвів до стрибка в запасах.
- У травні запаси великих японських енергокомпаній перевищували рівні минулого року, однак у червні розпочалось традиційне сезонне зниження.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA