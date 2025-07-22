Ринок природного газу: попри спад у II кварталі 2025 року ціни залишаються вищими за торішні

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Ринок природного газу: попри спад у II кварталі 2025 року ціни залишаються вищими за торішні

Ціни на природний газ у другому кварталі 2025 року знизилися в усіх ключових регіонах, однак залишилися суттєво вищими за рівні 2024 року. Глобальні ринки відчували тиск з боку геополітичних ризиків, конкуренції за ресурси та нестачі гнучких постачань LNG.

Цінова ситуація у II кварталі 2025 року

  • Європа (TTF): середня ціна знизилася на 18% квартал до кварталу, до 12 USD/MBtu, що на 20% вище, ніж у II кварталі 2024 року.
  • Азія (Platts JKM): зниження на 13% – до 12.2 USD/MBtu, тобто на 8% вище за торішній рівень.
  • США (Henry Hub): ціна зменшилася більш ніж на 20% – до 3.2 USD/MBtu, але все ще на 50% вища, ніж у 2024 році.

Ключові драйвери ринку

  • Європа:
    • Сильна потреба в закачуванні газу до сховищ (+35% рік до року).
    • Зниження обсягів трубопровідного імпорту з росії та Норвегії.
    • Зростання волатильності через геополітичну напругу – зокрема, між Ізраїлем та Іраном (ціни TTF зросли на 20% з 10 по 19 червня, до сезонного піку 13.9 USD/MBtu).
    • Волатильність цін у II кварталі – 50%, що значно вище середнього рівня 2010–2019 років (30%).
  • Азія:
    • Конкуренція з боку Європи за гнучкі LNG-постачання.
    • Реакція на близькосхідну напругу: ціна JKM зросла до 14.8 USD/MBtu 23 червня.
    • Ціни на LNG, прив’язані до нафти: коливалися в межах 11–12 USD/MBtu, що змусило азійських покупців зменшити спотові закупівлі й збільшити обсяги за довгостроковими контрактами.
  • США:
    • Низький рівень запасів після зими 2024/25 та високі обсяги ін’єкцій впливали на ціни.

Прогнози на 2025–2026 роки

  • Європа (TTF):
    • Прогноз на 2025 рік – зростання на 16%, у середньому трохи понад 12.5 USD/MBtu.
    • На 2026 рік – можливе зниження на 6% до рівня нижче 12 USD/MBtu завдяки покращенню доступності LNG.
  • Азія (JKM):
    • 2025 рік – очікується підвищення на 9% до майже 13 USD/MBtu.
    • 2026 рік – можливе зниження на 5% до 12.5 USD/MBtu.
  • США (Henry Hub):
    • 2025 рік – прогнозується зростання на 70% до 3.7 USD/MBtu.
    • 2026 рік – очікуване подальше зростання на 15% до 4.3 USD/MBtu.

Ринковий баланс

  • Тісний спред між TTF і JKM очікувано стимулюватиме збільшення обсягів LNG у напрямку Європи.
  • Збереження високої конкуренції між Європою та Азією за гнучкі партії LNG.

Ціни на природний газ залишаються волатильними через обмеження постачання, конкуренцію між регіонами та геополітичні ризики

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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