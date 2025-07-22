Ринок природного газу: попри спад у II кварталі 2025 року ціни залишаються вищими за торішні

Ціни на природний газ у другому кварталі 2025 року знизилися в усіх ключових регіонах, однак залишилися суттєво вищими за рівні 2024 року. Глобальні ринки відчували тиск з боку геополітичних ризиків, конкуренції за ресурси та нестачі гнучких постачань LNG.
Цінова ситуація у II кварталі 2025 року
- Європа (TTF): середня ціна знизилася на 18% квартал до кварталу, до 12 USD/MBtu, що на 20% вище, ніж у II кварталі 2024 року.
- Азія (Platts JKM): зниження на 13% – до 12.2 USD/MBtu, тобто на 8% вище за торішній рівень.
- США (Henry Hub): ціна зменшилася більш ніж на 20% – до 3.2 USD/MBtu, але все ще на 50% вища, ніж у 2024 році.
Ключові драйвери ринку
- Європа:
- Сильна потреба в закачуванні газу до сховищ (+35% рік до року).
- Зниження обсягів трубопровідного імпорту з росії та Норвегії.
- Зростання волатильності через геополітичну напругу – зокрема, між Ізраїлем та Іраном (ціни TTF зросли на 20% з 10 по 19 червня, до сезонного піку 13.9 USD/MBtu).
- Волатильність цін у II кварталі – 50%, що значно вище середнього рівня 2010–2019 років (30%).
- Азія:
- Конкуренція з боку Європи за гнучкі LNG-постачання.
- Реакція на близькосхідну напругу: ціна JKM зросла до 14.8 USD/MBtu 23 червня.
- Ціни на LNG, прив’язані до нафти: коливалися в межах 11–12 USD/MBtu, що змусило азійських покупців зменшити спотові закупівлі й збільшити обсяги за довгостроковими контрактами.
- США:
- Низький рівень запасів після зими 2024/25 та високі обсяги ін’єкцій впливали на ціни.
Прогнози на 2025–2026 роки
- Європа (TTF):
- Прогноз на 2025 рік – зростання на 16%, у середньому трохи понад 12.5 USD/MBtu.
- На 2026 рік – можливе зниження на 6% до рівня нижче 12 USD/MBtu завдяки покращенню доступності LNG.
- Азія (JKM):
- 2025 рік – очікується підвищення на 9% до майже 13 USD/MBtu.
- 2026 рік – можливе зниження на 5% до 12.5 USD/MBtu.
- США (Henry Hub):
- 2025 рік – прогнозується зростання на 70% до 3.7 USD/MBtu.
- 2026 рік – очікуване подальше зростання на 15% до 4.3 USD/MBtu.
Ринковий баланс
- Тісний спред між TTF і JKM очікувано стимулюватиме збільшення обсягів LNG у напрямку Європи.
- Збереження високої конкуренції між Європою та Азією за гнучкі партії LNG.
Ціни на природний газ залишаються волатильними через обмеження постачання, конкуренцію між регіонами та геополітичні ризики
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA