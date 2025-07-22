Європейський імпорт LNG досяг історичного максимуму в першій половині 2025 року

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Європа збільшила імпорт зрідженого природного газу (LNG) до рекордного рівня, компенсуючи падіння трубопровідних постачань і слабке зростання власного видобутку. США закріпилися як головний постачальник LNG до ЄС, тоді як російські поставки скорочуються, але залишаються значними.

Рекордний імпорт LNG і зниження ролі трубопровідного газу

  • Постачання природного газу в країни ЄС зросло на 5 % (понад 10 млрд м³) у першій половині 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
  • Це зростання зумовлене переважно рекордним зростанням імпорту LNG на 25 % (майже 20 млрд м³) — до 92 млрд м³ за шість місяців.
  • Питома вага LNG у газовому балансі Європи зросла з 33 % до майже 40 %.

Географія постачань та ролі постачальників

  • США збільшили постачання LNG до Європи на 45 % та забезпечили майже 90 % приросту LNG за цей період.
  • Частка США в імпорті LNG склала близько 60 %.
  • Російські постачання LNG впали на 4 % (0.5 млрд м³), але росія залишається другим найбільшим постачальником.
  • 85 % російського LNG імпортували Бельгія, Франція та Іспанія.

Скорочення трубопровідних постачань

  • Постачання трубопровідного газу з Норвегії скоротилися на 4.5 % (3 млрд м³) через аварії та ремонти.
  • Російські трубопровідні постачання впали на 20 % (4.5 млрд м³), до країн ЄС — на 45 % (6.6 млрд м³) через зупинку транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.
  • Частка російського трубопровідного газу в загальному попиті Європи — менше 8 %.

Тенденції внутрішнього видобутку

  • Загальний рівень видобутку, окрім Норвегії, залишився на рівні минулого року.
  • У Великій Британії видобуток зменшився на 6 % (1 млрд м³) через вичерпання родовищ Північного моря.
  • У Данії видобуток зріс на 70 % (0.45 млрд м³) завдяки родовищу Tyra.
  • У Туреччині також фіксується 70 % зростання видобутку — за рахунок родовища Sakarya.

Очікування до кінця 2025 і на 2026 рік

  • Зменшення трубопровідного газу з росії та Норвегії, а також вищі обсяги закачування до сховищ підтримають попит на LNG у Європі.
  • Очікується, що у 2025 році імпорт LNG в Європу зросте ще на 25 %.
  • На 2026 рік прогнозують незначне зниження імпорту LNG через менший попит та зростання трубопровідних постачань із Норвегії.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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