Європейський імпорт LNG досяг історичного максимуму в першій половині 2025 року

Європа збільшила імпорт зрідженого природного газу (LNG) до рекордного рівня, компенсуючи падіння трубопровідних постачань і слабке зростання власного видобутку. США закріпилися як головний постачальник LNG до ЄС, тоді як російські поставки скорочуються, але залишаються значними.
Рекордний імпорт LNG і зниження ролі трубопровідного газу
- Постачання природного газу в країни ЄС зросло на 5 % (понад 10 млрд м³) у першій половині 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
- Це зростання зумовлене переважно рекордним зростанням імпорту LNG на 25 % (майже 20 млрд м³) — до 92 млрд м³ за шість місяців.
- Питома вага LNG у газовому балансі Європи зросла з 33 % до майже 40 %.
Географія постачань та ролі постачальників
- США збільшили постачання LNG до Європи на 45 % та забезпечили майже 90 % приросту LNG за цей період.
- Частка США в імпорті LNG склала близько 60 %.
- Російські постачання LNG впали на 4 % (0.5 млрд м³), але росія залишається другим найбільшим постачальником.
- 85 % російського LNG імпортували Бельгія, Франція та Іспанія.
Скорочення трубопровідних постачань
- Постачання трубопровідного газу з Норвегії скоротилися на 4.5 % (3 млрд м³) через аварії та ремонти.
- Російські трубопровідні постачання впали на 20 % (4.5 млрд м³), до країн ЄС — на 45 % (6.6 млрд м³) через зупинку транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.
- Частка російського трубопровідного газу в загальному попиті Європи — менше 8 %.
Тенденції внутрішнього видобутку
- Загальний рівень видобутку, окрім Норвегії, залишився на рівні минулого року.
- У Великій Британії видобуток зменшився на 6 % (1 млрд м³) через вичерпання родовищ Північного моря.
- У Данії видобуток зріс на 70 % (0.45 млрд м³) завдяки родовищу Tyra.
- У Туреччині також фіксується 70 % зростання видобутку — за рахунок родовища Sakarya.
Очікування до кінця 2025 і на 2026 рік
- Зменшення трубопровідного газу з росії та Норвегії, а також вищі обсяги закачування до сховищ підтримають попит на LNG у Європі.
- Очікується, що у 2025 році імпорт LNG в Європу зросте ще на 25 %.
- На 2026 рік прогнозують незначне зниження імпорту LNG через менший попит та зростання трубопровідних постачань із Норвегії.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
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