Європейський імпорт газу зростає, тиснучи на азійський ринок: нова хвиля зрілості LNG

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Європейський імпорт газу зростає, тиснучи на азійський ринок: нова хвиля зрілості LNG

Попри зростання глобальної пропозиції скрапленого природного газу, конкуренція між Європою та Азією за постачання загострюється. У 2025 році очікується зростання імпорту СПГ до ЄС на 26% на тлі зменшення імпорту до Китаю, Індії та Пакистану. США, Канада й Мексика забезпечують основну частину приросту глобальної пропозиції. Проте ринок залишається вразливим до геополітичних ризиків та технічних збоїв.

Зростання глобальної пропозиції LNG: рушійні регіони

  • Глобальна торгівля СПГ зросла на 4% у першій половині 2025 року.
  • Понад 60% нової пропозиції на ринку було додано лише за перше півріччя — більше, ніж за весь 2024 рік.
  • Північна Америка забезпечила понад 70% приросту постачання, головним чином завдяки США.
  • Plaquemines LNG Phase 1 (США) додав 8 млрд м³ у січні-червні 2025 року.
  • Загалом експорт з Північної Америки зріс на 32 млрд м³, або на 27%.
  • Катар наростив експорт на 5 млрд м³ (+9%) завдяки покращеній роботі проєктів.

Обмеження з боку інших експортерів

  • Алжир: експорт впав на 23% (–2 млрд м³) через високий внутрішній попит і проблеми з upstream-проєктами.
  • росія: зменшення на 1.6 млрд м³ (–7%) внаслідок санкцій проти Portovaya і Vysotsk LNG.
  • Норвегія: падіння на 44% (–1.4 млрд м³) через ремонтні роботи.
  • Єгипет: мінус 1 млрд м³ — перехід на імпорт у II кварталі.
  • Австралія: скорочення на понад 1 млрд м³ через виведення одного заводу та циклони.

Європа: головний драйвер імпорту

  • Європейський імпорт СПГ зріс на 25% (близько 20 млрд м³) у січні–червні 2025 року.
  • Причини: закінчення угоди з Україною про транзит газу та скорочення потоків з Норвегії.
  • Türkiye та Велика Британія забезпечили понад чверть приросту імпорту.
  • Очікуване зростання за рік: +26% (або +35 млрд м³), що контрастує зі зниженням на 18% у 2024 році.

Контрдія з боку Азії та Латинської Америки

  • Імпорт у Китаї скоротився на 21% (–11 млрд м³) через спад попиту та зростання внутрішнього виробництва й трубопровідного імпорту.
  • Прогноз на 2025 рік для Китаю: падіння на 11% (–12 млрд м³).
  • Індія, Пакистан, Сінгапур: скорочення по 8% кожен (разом –2 млрд м³).
  • Японія (+2.5%) і Тайвань (+12%) компенсували частково падіння інших ринків.
  • Сукупне скорочення в Азії: –5.5% (–10 млрд м³) у першій половині 2025 року.
  • Латинська Америка: –13% (–1.2 млрд м³) завдяки гідроенергетиці в Бразилії та Колумбії й зростанню видобутку в Аргентині.

Короткострокові ризики

  • Бойові дії в Східному Середземномор’ї призвели до тимчасового скорочення видобутку Ізраїлем у червні.
  • 20% світового СПГ проходить через Ормузьку протоку; напруга через конфлікт Іран–Ізраїль підвищує ризики збоїв.
  • Будь-які збої у запуску нових проєктів у ІІ півріччі 2025 року можуть суттєво обмежити пропозицію.

Перспективи на 2026 рік: вибухове зростання

  • Очікується зростання постачання на 7% або +40 млрд м³ у 2026 році — найбільше з 2019 року.
  • Понад 70% приросту забезпечать США, Канада та Мексика.
  • Запуск проєктів: Golden Pass LNG, Corpus Christi Stage 3, Energia Costa Azul (Мексика), LNG Canada.
  • Катар також долучиться: запуск North Field East очікується у 2026 році, із впливом до 2027 року.

Відновлення попиту у 2026 році

  • Азія: зростання імпорту на 10% у 2026 році.
  • Китай: очікується ріст на 25% (+23 млрд м³) після падіння на 11% у 2025 році.
  • Інші ринки Азії: +19% (+17 млрд м³), зокрема Індія.
  • Японія: зниження через запуск АЕС, тоді як Корея збереже попит.
  • Європа: очікуване невелике скорочення імпорту через зниження попиту й збільшення трубопровідних постачань.
  • Африка: стабільно високий імпорт, особливо з боку Єгипту.
  • Близький Схід: зростання імпорту на 15% завдяки зростанню внутрішнього попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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