Європейський імпорт газу зростає, тиснучи на азійський ринок: нова хвиля зрілості LNG

Попри зростання глобальної пропозиції скрапленого природного газу, конкуренція між Європою та Азією за постачання загострюється. У 2025 році очікується зростання імпорту СПГ до ЄС на 26% на тлі зменшення імпорту до Китаю, Індії та Пакистану. США, Канада й Мексика забезпечують основну частину приросту глобальної пропозиції. Проте ринок залишається вразливим до геополітичних ризиків та технічних збоїв.
Зростання глобальної пропозиції LNG: рушійні регіони
- Глобальна торгівля СПГ зросла на 4% у першій половині 2025 року.
- Понад 60% нової пропозиції на ринку було додано лише за перше півріччя — більше, ніж за весь 2024 рік.
- Північна Америка забезпечила понад 70% приросту постачання, головним чином завдяки США.
- Plaquemines LNG Phase 1 (США) додав 8 млрд м³ у січні-червні 2025 року.
- Загалом експорт з Північної Америки зріс на 32 млрд м³, або на 27%.
- Катар наростив експорт на 5 млрд м³ (+9%) завдяки покращеній роботі проєктів.
Обмеження з боку інших експортерів
- Алжир: експорт впав на 23% (–2 млрд м³) через високий внутрішній попит і проблеми з upstream-проєктами.
- росія: зменшення на 1.6 млрд м³ (–7%) внаслідок санкцій проти Portovaya і Vysotsk LNG.
- Норвегія: падіння на 44% (–1.4 млрд м³) через ремонтні роботи.
- Єгипет: мінус 1 млрд м³ — перехід на імпорт у II кварталі.
- Австралія: скорочення на понад 1 млрд м³ через виведення одного заводу та циклони.
Європа: головний драйвер імпорту
- Європейський імпорт СПГ зріс на 25% (близько 20 млрд м³) у січні–червні 2025 року.
- Причини: закінчення угоди з Україною про транзит газу та скорочення потоків з Норвегії.
- Türkiye та Велика Британія забезпечили понад чверть приросту імпорту.
- Очікуване зростання за рік: +26% (або +35 млрд м³), що контрастує зі зниженням на 18% у 2024 році.
Контрдія з боку Азії та Латинської Америки
- Імпорт у Китаї скоротився на 21% (–11 млрд м³) через спад попиту та зростання внутрішнього виробництва й трубопровідного імпорту.
- Прогноз на 2025 рік для Китаю: падіння на 11% (–12 млрд м³).
- Індія, Пакистан, Сінгапур: скорочення по 8% кожен (разом –2 млрд м³).
- Японія (+2.5%) і Тайвань (+12%) компенсували частково падіння інших ринків.
- Сукупне скорочення в Азії: –5.5% (–10 млрд м³) у першій половині 2025 року.
- Латинська Америка: –13% (–1.2 млрд м³) завдяки гідроенергетиці в Бразилії та Колумбії й зростанню видобутку в Аргентині.
Короткострокові ризики
- Бойові дії в Східному Середземномор’ї призвели до тимчасового скорочення видобутку Ізраїлем у червні.
- 20% світового СПГ проходить через Ормузьку протоку; напруга через конфлікт Іран–Ізраїль підвищує ризики збоїв.
- Будь-які збої у запуску нових проєктів у ІІ півріччі 2025 року можуть суттєво обмежити пропозицію.
Перспективи на 2026 рік: вибухове зростання
- Очікується зростання постачання на 7% або +40 млрд м³ у 2026 році — найбільше з 2019 року.
- Понад 70% приросту забезпечать США, Канада та Мексика.
- Запуск проєктів: Golden Pass LNG, Corpus Christi Stage 3, Energia Costa Azul (Мексика), LNG Canada.
- Катар також долучиться: запуск North Field East очікується у 2026 році, із впливом до 2027 року.
Відновлення попиту у 2026 році
- Азія: зростання імпорту на 10% у 2026 році.
- Китай: очікується ріст на 25% (+23 млрд м³) після падіння на 11% у 2025 році.
- Інші ринки Азії: +19% (+17 млрд м³), зокрема Індія.
- Японія: зниження через запуск АЕС, тоді як Корея збереже попит.
- Європа: очікуване невелике скорочення імпорту через зниження попиту й збільшення трубопровідних постачань.
- Африка: стабільно високий імпорт, особливо з боку Єгипту.
- Близький Схід: зростання імпорту на 15% завдяки зростанню внутрішнього попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA