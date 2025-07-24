Біометан: скромний каталізатор декарбонізації

Обновлено: Июль 24, 2025. Тэги: ,

Біометан: скромний каталізатор декарбонізації

Біометан набирає обертів як практичний і масштабований інструмент енергетичного переходу. Європа демонструє політичну підтримку та інтеграцію до мереж, а Північна Америка просуває його завдяки транспортним стимулам і приватним інвестиціям. Водночас, цей ресурс відіграє ключову роль у циркулярній економіці, замінюючи викопні джерела енергії та добрива.

Зростання біометану: від відходів до енергії

Біометан виробляється шляхом очищення біогазу з органічних відходів, аграрних решток або стічних вод. Завдяки високому вмісту метану він здатен замінити викопне паливо:

  • Може бути закачаний у газорозподільні мережі
  • Використовується як пальне у транспорті
  • Слугує сировиною для хімічної промисловості й добрив

Європа: національні цілі та сільськогосподарські зв’язки

  • Франція — понад 600 біометанових установок, ціль — 20 ТВт·год на 2030 рік, зростання підтримується тарифами та регіональним плануванням.
  • Велика Британія — фінансові стимули через Green Gas Support Scheme, зростання інтересу до біометану в транспорті.
  • Данія, Німеччина, Італія — інтеграція біометану в агрополітику та розвиток сільських регіонів.

На відміну від простої домішки, біометан у деяких мережах повністю замінює викопний газ, особливо у сільській місцевості та на ізольованих територіях.

Північна Америка: транспортні стимули та аграрна база

  • У США біометан розвивається як renewable natural gas (RNG) завдяки Low Carbon Fuel Standard Каліфорнії.
  • Газові компанії інвестують у біометан як частину кліматичних зобов’язань.
  • Канада впроваджує регуляції Clean Fuel та регіональні програми для масштабування.

Проблеми США: фрагментована політика, обмежений доступ до інфраструктури, відсутність єдиного бачення у національній стратегії. Проте потенціал залишається значним.

Бонус циркулярності: добрива та уловлювання CO₂

  • Дигестат, побічний продукт анаеробного зброджування, використовується як низьковуглецеве добриво.
  • Франція та Нідерланди вивчають масштабне заміщення мінеральних добрив завдяки дигестату.
  • Уловлений CO₂ застосовується у газованих напоях, теплицях і виробництві е-палива.

Таким чином, біометан очищає відходи, генерує енергію, утримує вуглець і заміщує нафтохімію — комплексна ланка біоекономіки.

Що далі?

  • Мета ЄС: 35 млрд м³ біометану до 2030 року — близько 10% теперішнього газового попиту.
  • Потрібна інфраструктурна інтеграція і доступ до мереж.
  • Необхідна перехресна політика між енергетикою, агросектором і відходами.
  • Визнання карбонового ефекту як інструменту для фінансування та кліматичних кредитів.

Біометан уже сьогодні виконує те, що багато технологій лише обіцяють у майбутньому. Він практичний, масштабований і тісно пов’язаний із цілями циркулярної економіки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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