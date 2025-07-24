Біометан: скромний каталізатор декарбонізації

Біометан набирає обертів як практичний і масштабований інструмент енергетичного переходу. Європа демонструє політичну підтримку та інтеграцію до мереж, а Північна Америка просуває його завдяки транспортним стимулам і приватним інвестиціям. Водночас, цей ресурс відіграє ключову роль у циркулярній економіці, замінюючи викопні джерела енергії та добрива.

Зростання біометану: від відходів до енергії

Біометан виробляється шляхом очищення біогазу з органічних відходів, аграрних решток або стічних вод. Завдяки високому вмісту метану він здатен замінити викопне паливо:

Може бути закачаний у газорозподільні мережі

Використовується як пальне у транспорті

Слугує сировиною для хімічної промисловості й добрив

Європа: національні цілі та сільськогосподарські зв’язки

Франція — понад 600 біометанових установок, ціль — 20 ТВт·год на 2030 рік, зростання підтримується тарифами та регіональним плануванням.

— понад 600 біометанових установок, ціль — 20 ТВт·год на 2030 рік, зростання підтримується тарифами та регіональним плануванням. Велика Британія — фінансові стимули через Green Gas Support Scheme, зростання інтересу до біометану в транспорті.

— фінансові стимули через Green Gas Support Scheme, зростання інтересу до біометану в транспорті. Данія, Німеччина, Італія — інтеграція біометану в агрополітику та розвиток сільських регіонів.

На відміну від простої домішки, біометан у деяких мережах повністю замінює викопний газ, особливо у сільській місцевості та на ізольованих територіях.

Північна Америка: транспортні стимули та аграрна база

У США біометан розвивається як renewable natural gas (RNG) завдяки Low Carbon Fuel Standard Каліфорнії .

. Газові компанії інвестують у біометан як частину кліматичних зобов’язань.

Канада впроваджує регуляції Clean Fuel та регіональні програми для масштабування.

Проблеми США: фрагментована політика, обмежений доступ до інфраструктури, відсутність єдиного бачення у національній стратегії. Проте потенціал залишається значним.

Бонус циркулярності: добрива та уловлювання CO₂

Дигестат , побічний продукт анаеробного зброджування, використовується як низьковуглецеве добриво.

, побічний продукт анаеробного зброджування, використовується як низьковуглецеве добриво. Франція та Нідерланди вивчають масштабне заміщення мінеральних добрив завдяки дигестату.

Уловлений CO₂ застосовується у газованих напоях, теплицях і виробництві е-палива.

Таким чином, біометан очищає відходи, генерує енергію, утримує вуглець і заміщує нафтохімію — комплексна ланка біоекономіки.

Що далі?

Мета ЄС : 35 млрд м³ біометану до 2030 року — близько 10% теперішнього газового попиту.

: 35 млрд м³ біометану до 2030 року — близько 10% теперішнього газового попиту. Потрібна інфраструктурна інтеграція і доступ до мереж .

і . Необхідна перехресна політика між енергетикою, агросектором і відходами.

між енергетикою, агросектором і відходами. Визнання карбонового ефекту як інструменту для фінансування та кліматичних кредитів.

Біометан уже сьогодні виконує те, що багато технологій лише обіцяють у майбутньому. Він практичний, масштабований і тісно пов’язаний із цілями циркулярної економіки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com