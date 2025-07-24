Біометан: скромний каталізатор декарбонізації

Біометан набирає обертів як практичний і масштабований інструмент енергетичного переходу. Європа демонструє політичну підтримку та інтеграцію до мереж, а Північна Америка просуває його завдяки транспортним стимулам і приватним інвестиціям. Водночас, цей ресурс відіграє ключову роль у циркулярній економіці, замінюючи викопні джерела енергії та добрива.
Зростання біометану: від відходів до енергії
Біометан виробляється шляхом очищення біогазу з органічних відходів, аграрних решток або стічних вод. Завдяки високому вмісту метану він здатен замінити викопне паливо:
- Може бути закачаний у газорозподільні мережі
- Використовується як пальне у транспорті
- Слугує сировиною для хімічної промисловості й добрив
Європа: національні цілі та сільськогосподарські зв’язки
- Франція — понад 600 біометанових установок, ціль — 20 ТВт·год на 2030 рік, зростання підтримується тарифами та регіональним плануванням.
- Велика Британія — фінансові стимули через Green Gas Support Scheme, зростання інтересу до біометану в транспорті.
- Данія, Німеччина, Італія — інтеграція біометану в агрополітику та розвиток сільських регіонів.
На відміну від простої домішки, біометан у деяких мережах повністю замінює викопний газ, особливо у сільській місцевості та на ізольованих територіях.
Північна Америка: транспортні стимули та аграрна база
- У США біометан розвивається як renewable natural gas (RNG) завдяки Low Carbon Fuel Standard Каліфорнії.
- Газові компанії інвестують у біометан як частину кліматичних зобов’язань.
- Канада впроваджує регуляції Clean Fuel та регіональні програми для масштабування.
Проблеми США: фрагментована політика, обмежений доступ до інфраструктури, відсутність єдиного бачення у національній стратегії. Проте потенціал залишається значним.
Бонус циркулярності: добрива та уловлювання CO₂
- Дигестат, побічний продукт анаеробного зброджування, використовується як низьковуглецеве добриво.
- Франція та Нідерланди вивчають масштабне заміщення мінеральних добрив завдяки дигестату.
- Уловлений CO₂ застосовується у газованих напоях, теплицях і виробництві е-палива.
Таким чином, біометан очищає відходи, генерує енергію, утримує вуглець і заміщує нафтохімію — комплексна ланка біоекономіки.
Що далі?
- Мета ЄС: 35 млрд м³ біометану до 2030 року — близько 10% теперішнього газового попиту.
- Потрібна інфраструктурна інтеграція і доступ до мереж.
- Необхідна перехресна політика між енергетикою, агросектором і відходами.
- Визнання карбонового ефекту як інструменту для фінансування та кліматичних кредитів.
Біометан уже сьогодні виконує те, що багато технологій лише обіцяють у майбутньому. Він практичний, масштабований і тісно пов’язаний із цілями циркулярної економіки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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