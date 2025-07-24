Нестандартне скорочення запасів пропану у США: найбільший літній відбір з 2015 року

Обновлено: Июль 24, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Нестандартне скорочення запасів пропану у США: найбільший літній відбір з 2015 року

Падіння запасів у регіоні PADD 1 на Східному узбережжі США стало найбільшим сезонним відбором пропану за останнє десятиріччя, попри очікування ринку на зростання. Водночас експорт з США перевищив середньорічні обсяги.

Неочікуваний відбір у середині літа

За даними EIA, тижневий баланс по пропану/пропілену в США завершився відбором у 522 тис. барелів замість очікуваного приросту у 2,9 млн барелів. Такі показники різко контрастують з середньорічною сезонною тенденцією, адже звичайно в цей період запаси зростають на 1,1 млн барелів.

  • Сукупні запаси пропану в США становлять 82,3 млн барелів, що на 1,2 млн барелів (–3% р/р) менше, ніж у 2024 році.
  • Поточний рівень також на 3,3 млн барелів (–4%) нижчий за 5-річний максимум, але на 9% вищий за 5-річний середній показник.

Історичне падіння запасів у PADD 1

Найбільше скорочення припало на регіон PADD 1 (Східне узбережжя):

  • Відбір склав 1,6 млн барелів, залишивши регіон з 6 млн барелів у запасі.
  • Це на 510 тис. барелів (–8%) менше, ніж у 2024 році, і на 649 тис. барелів (–10%) нижче за 5-річний середній рівень.
  • Водночас обсяг на 233 тис. барелів (4%) вищий за мінімальний рівень за останні 5 років.

Це найбільше падіння запасів для даного тижня року з 2015 року, коли EIA почала публікацію детальної звітності по регіонах. Аналітики RBN уже повідомили про пильний моніторинг цієї нетипової ситуації.

Зростання експорту підтримує тиск на запаси

За той самий звітний тиждень експорт пропану з США зріс до 2,1 млн барелів на добу, що:

  • на 258 тис. барелів на добу більше, ніж попереднього тижня,
  • перевищує середньорічний показник 1,8 млн барелів на добу,
  • перевищує показник того ж тижня 2024 року, що становив 1,4 млн барелів на добу.

Поєднання активного експорту з внутрішніми факторами може мати значний вплив на глобальну доступність ресурсу в серпні-вересні, особливо за умов підвищеного попиту на ринках Азії та Європи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: RBN Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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