Світові ціни на нафту зростають попри торгову невизначеність

Різке скорочення запасів нафти у США підтримало котирування Brent та WTI, однак торгові ризики та невизначеність щодо тарифів стримують зростання ринку.
Обмежене зростання на тлі скорочення запасів
Світові ціни на нафту дещо зросли у четвер, 24 липня, після оприлюднення звіту EIA про суттєве скорочення запасів у США. Проте макроекономічна невизначеність і ризики для глобальної торгівлі стримують подальше зростання котирувань.
- Запаси сирої нафти в США скоротилися на 3,17 млн барелів за тиждень до 19 липня — майже вдвічі більше, ніж прогнозували аналітики.
- Рівень запасів на 9% нижчий за середній показник за останні п’ять років для цього сезону, що свідчить про дефіцит пропозиції.
- Запаси бензину зменшилися на 1,7 млн барелів, а дистилятів зросли на 2,9 млн — у межах сезонної норми.
Динаміка цін на нафту
На момент публікації:
- WTI Crude подорожчала на 0,29% — до $65,44 за барель;
- Brent Crude зросла на 0,25% — до $68,68 за барель.
Ці зміни завершили чотириденне зниження котирувань, однак загальний ринок залишається у вузькому діапазоні торгів.
Глобальні торгові чинники як основна перешкода
Поточна динаміка на ринку визначається розвитком торгових переговорів:
- Новий договір між США та Японією, що передбачає 15% тариф та $550 млрд інвестицій з боку Японії, викликав обережний оптимізм.
- Позитив очікується й у відносинах із ЄС, хоча останні сигнали Брюсселя про можливі дзеркальні тарифи залишають певну напругу.
- Трейдери остерігаються, що невирішені торгові суперечки можуть негативно вплинути на попит на нафту у другому півріччі.
Очікування: обережний оптимізм із ризиками
Хоча фундаментальні чинники з боку пропозиції залишаються позитивними, ринок обережно оцінює ризики для попиту. Без проривів у торгових домовленостях або значних геополітичних подій котирування навряд чи суттєво зміняться найближчим часом.
«Ціни на нафту залишаються в межах вузького діапазону, допоки ринок не отримає чітких сигналів про розв’язання торгових конфліктів», — зазначено у звіті.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com