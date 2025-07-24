Світові ціни на нафту зростають попри торгову невизначеність

Обновлено: Июль 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Світові ціни на нафту зростають попри торгову невизначеність

Різке скорочення запасів нафти у США підтримало котирування Brent та WTI, однак торгові ризики та невизначеність щодо тарифів стримують зростання ринку.

Обмежене зростання на тлі скорочення запасів

Світові ціни на нафту дещо зросли у четвер, 24 липня, після оприлюднення звіту EIA про суттєве скорочення запасів у США. Проте макроекономічна невизначеність і ризики для глобальної торгівлі стримують подальше зростання котирувань.

  • Запаси сирої нафти в США скоротилися на 3,17 млн барелів за тиждень до 19 липня — майже вдвічі більше, ніж прогнозували аналітики.
  • Рівень запасів на 9% нижчий за середній показник за останні п’ять років для цього сезону, що свідчить про дефіцит пропозиції.
  • Запаси бензину зменшилися на 1,7 млн барелів, а дистилятів зросли на 2,9 млн — у межах сезонної норми.

Динаміка цін на нафту

На момент публікації:

  • WTI Crude подорожчала на 0,29% — до $65,44 за барель;
  • Brent Crude зросла на 0,25% — до $68,68 за барель.

Ці зміни завершили чотириденне зниження котирувань, однак загальний ринок залишається у вузькому діапазоні торгів.

Глобальні торгові чинники як основна перешкода

Поточна динаміка на ринку визначається розвитком торгових переговорів:

  • Новий договір між США та Японією, що передбачає 15% тариф та $550 млрд інвестицій з боку Японії, викликав обережний оптимізм.
  • Позитив очікується й у відносинах із ЄС, хоча останні сигнали Брюсселя про можливі дзеркальні тарифи залишають певну напругу.
  • Трейдери остерігаються, що невирішені торгові суперечки можуть негативно вплинути на попит на нафту у другому півріччі.

Очікування: обережний оптимізм із ризиками

Хоча фундаментальні чинники з боку пропозиції залишаються позитивними, ринок обережно оцінює ризики для попиту. Без проривів у торгових домовленостях або значних геополітичних подій котирування навряд чи суттєво зміняться найближчим часом.

«Ціни на нафту залишаються в межах вузького діапазону, допоки ринок не отримає чітких сигналів про розв’язання торгових конфліктів», — зазначено у звіті.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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