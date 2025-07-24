Ціна нафти WTI стабілізується на тлі зниження запасів і пом’якшення торговельних ризиків

Обновлено: Июль 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціна нафти WTI стабілізується на тлі зниження запасів і пом’якшення торговельних ризиків

Оновлені дані про запаси сирої нафти в США та позитивна динаміка переговорів між США та ЄС частково знизили тиск на ринок. Проте технічні рівні опору залишаються актуальними, а визначення подальшого напрямку залежатиме від глобальних макроекономічних факторів.

Фактори впливу на ціни: від запасів до геополітики

Станом на 24 липня 2025 року, ф’ючерси на сиру нафту WTI торгуються на рівні $66.19 за барель після відновлення з чотириденного мінімуму. Основні драйвери поточного відновлення пов’язані зі зниженням запасів у США та очікуваннями щодо пом’якшення торговельної напруженості.

  • Згідно з даними EIA, запаси сирої нафти скоротились на 3,2 млн барелів, що значно перевищує очікуване скорочення у 2 млн.
  • Запаси бензину також зменшились на 1,7 млн барелів, що свідчить про стійке споживання з боку кінцевих користувачів.
  • Водночас, запаси дистилятів зросли на 2,9 млн барелів, що може свідчити про обережність у переробному сегменті.

Технічні обмеження й очікування нових каталізаторів

Ціна WTI залишається в межах сформованого торгового коридору від $63.50 до $68.00, і не здатна впевнено пробити жодну з меж. Основні технічні індикатори свідчать про низьку ринкову активність:

  • Індикатор RSI (14) перебуває на рівні 46.81, що нижче нейтрального значення.
  • EMA* 20/50/100/200 формують щільний технічний опір між $66.07 та $68.12.

Геополітичний чинник: торгові переговори і Китай

  • Тривають переговори між США та ЄС щодо зменшення тарифного тиску на європейський імпорт, що формує більш сприятливі очікування для глобального ринку нафти.
  • Очікується діалог між міністром фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Китаю щодо потенційних домовленостей про закупівлі енергоресурсів, у тому числі з підсанкційних країн.

Прогноз: обережний нейтралітет до прориву

На теперішньому етапі WTI перебуває у нейтрально-ведмежій конфігурації. Лише прорив вище рівня $68.50 може сигналізувати про початок висхідного тренду до $72–$73. У разі падіння нижче $63 зростають ризики подальшого зниження.

Наступні кроки ринку будуть визначатись:

  • динамікою глобального споживання;
  • темпами постачання з ключових регіонів;
  • результатами торгових домовленостей.

* EMA (Exponential Moving Average) – експоненційна ковзна середня, яка згладжує цінові коливання, надаючи більшу вагу останнім даним.

EMA 20 – короткострокова (реагує швидко на зміни ціни).

EMA 50/100 – середньострокові.

EMA 200 – довгострокова («магічна» лінія для багатьох трейдерів).

Джерело: Terminal

За матеріалами: Seeking Alpha

Замовити звіт по ринку

 

 

Автор:

(Всего статей: 2116)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: