Ціна нафти WTI стабілізується на тлі зниження запасів і пом’якшення торговельних ризиків

Оновлені дані про запаси сирої нафти в США та позитивна динаміка переговорів між США та ЄС частково знизили тиск на ринок. Проте технічні рівні опору залишаються актуальними, а визначення подальшого напрямку залежатиме від глобальних макроекономічних факторів.
Фактори впливу на ціни: від запасів до геополітики
Станом на 24 липня 2025 року, ф’ючерси на сиру нафту WTI торгуються на рівні $66.19 за барель після відновлення з чотириденного мінімуму. Основні драйвери поточного відновлення пов’язані зі зниженням запасів у США та очікуваннями щодо пом’якшення торговельної напруженості.
- Згідно з даними EIA, запаси сирої нафти скоротились на 3,2 млн барелів, що значно перевищує очікуване скорочення у 2 млн.
- Запаси бензину також зменшились на 1,7 млн барелів, що свідчить про стійке споживання з боку кінцевих користувачів.
- Водночас, запаси дистилятів зросли на 2,9 млн барелів, що може свідчити про обережність у переробному сегменті.
Технічні обмеження й очікування нових каталізаторів
Ціна WTI залишається в межах сформованого торгового коридору від $63.50 до $68.00, і не здатна впевнено пробити жодну з меж. Основні технічні індикатори свідчать про низьку ринкову активність:
- Індикатор RSI (14) перебуває на рівні 46.81, що нижче нейтрального значення.
- EMA* 20/50/100/200 формують щільний технічний опір між $66.07 та $68.12.
Геополітичний чинник: торгові переговори і Китай
- Тривають переговори між США та ЄС щодо зменшення тарифного тиску на європейський імпорт, що формує більш сприятливі очікування для глобального ринку нафти.
- Очікується діалог між міністром фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Китаю щодо потенційних домовленостей про закупівлі енергоресурсів, у тому числі з підсанкційних країн.
Прогноз: обережний нейтралітет до прориву
На теперішньому етапі WTI перебуває у нейтрально-ведмежій конфігурації. Лише прорив вище рівня $68.50 може сигналізувати про початок висхідного тренду до $72–$73. У разі падіння нижче $63 зростають ризики подальшого зниження.
Наступні кроки ринку будуть визначатись:
- динамікою глобального споживання;
- темпами постачання з ключових регіонів;
- результатами торгових домовленостей.
* EMA (Exponential Moving Average) – експоненційна ковзна середня, яка згладжує цінові коливання, надаючи більшу вагу останнім даним.
EMA 20 – короткострокова (реагує швидко на зміни ціни).
EMA 50/100 – середньострокові.
EMA 200 – довгострокова («магічна» лінія для багатьох трейдерів).
Джерело: Terminal
За матеріалами: Seeking Alpha
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