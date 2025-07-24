Ціна нафти WTI стабілізується на тлі зниження запасів і пом’якшення торговельних ризиків

Оновлені дані про запаси сирої нафти в США та позитивна динаміка переговорів між США та ЄС частково знизили тиск на ринок. Проте технічні рівні опору залишаються актуальними, а визначення подальшого напрямку залежатиме від глобальних макроекономічних факторів.

Фактори впливу на ціни: від запасів до геополітики

Станом на 24 липня 2025 року, ф’ючерси на сиру нафту WTI торгуються на рівні $66.19 за барель після відновлення з чотириденного мінімуму. Основні драйвери поточного відновлення пов’язані зі зниженням запасів у США та очікуваннями щодо пом’якшення торговельної напруженості.

Згідно з даними EIA, запаси сирої нафти скоротились на 3,2 млн барелів , що значно перевищує очікуване скорочення у 2 млн.

, що значно перевищує очікуване скорочення у 2 млн. Запаси бензину також зменшились на 1,7 млн барелів , що свідчить про стійке споживання з боку кінцевих користувачів.

, що свідчить про стійке споживання з боку кінцевих користувачів. Водночас, запаси дистилятів зросли на 2,9 млн барелів, що може свідчити про обережність у переробному сегменті.

Технічні обмеження й очікування нових каталізаторів

Ціна WTI залишається в межах сформованого торгового коридору від $63.50 до $68.00, і не здатна впевнено пробити жодну з меж. Основні технічні індикатори свідчать про низьку ринкову активність:

Індикатор RSI (14) перебуває на рівні 46.81 , що нижче нейтрального значення.

, що нижче нейтрального значення. EMA* 20/50/100/200 формують щільний технічний опір між $66.07 та $68.12.

Геополітичний чинник: торгові переговори і Китай

Тривають переговори між США та ЄС щодо зменшення тарифного тиску на європейський імпорт, що формує більш сприятливі очікування для глобального ринку нафти.

щодо зменшення тарифного тиску на європейський імпорт, що формує більш сприятливі очікування для глобального ринку нафти. Очікується діалог між міністром фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Китаю щодо потенційних домовленостей про закупівлі енергоресурсів, у тому числі з підсанкційних країн.

Прогноз: обережний нейтралітет до прориву

На теперішньому етапі WTI перебуває у нейтрально-ведмежій конфігурації. Лише прорив вище рівня $68.50 може сигналізувати про початок висхідного тренду до $72–$73. У разі падіння нижче $63 зростають ризики подальшого зниження.

Наступні кроки ринку будуть визначатись:

динамікою глобального споживання;

темпами постачання з ключових регіонів;

результатами торгових домовленостей.

* EMA (Exponential Moving Average) – експоненційна ковзна середня, яка згладжує цінові коливання, надаючи більшу вагу останнім даним.

EMA 20 – короткострокова (реагує швидко на зміни ціни).

EMA 50/100 – середньострокові.

EMA 200 – довгострокова («магічна» лінія для багатьох трейдерів).

Джерело: Terminal

За матеріалами: Seeking Alpha