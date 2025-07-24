TotalEnergies втрачає прибуток

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tags: oil‑market, crude‑supply, overproduction, macroeconomics, OPEC, ринок‑нафти, надлишок‑пропозиції, макроекономіка, ОПЕК, цінові‑фактори
TotalEnergies застерігає про можливий надлишок нафти на фоні економічної невизначеності
Французький енергетичний гігант TotalEnergies оприлюднив найслабший квартальний прибуток з 2021 року та попередив про потенційний надлишок нафти на тлі коливань цін і зростаючих геополітичних ризиків.
Ризики перенасичення ринку в умовах нестабільності
За підсумками другого кварталу 2025 року, TotalEnergies зафіксувала скорочення скоригованого чистого прибутку до 3,6 млрд доларів, що на 15% менше, ніж у першому кварталі, та на 23% менше у річному вимірі. Причиною стали зниження цін на нафту та слабке ціноутворення.
- Це найнижчий квартальний прибуток компанії з другого кварталу 2021 року.
- Ціна нафти знизилася на 10% у порівнянні з попереднім кварталом.
- Попри негативну динаміку, грошовий потік зменшився лише на 5% завдяки зростанню видобутку.
Глобальні обсяги видобутку зростають попри падіння цін
Згідно зі звітом, середній рівень видобутку TotalEnergies у першому півріччі 2025 року сягнув 2,53 млн барелів нафтового еквівалента на добу, що на 3% більше, ніж торік. Важливу роль зіграли нові проєкти у США та Бразилії.
- Запуск родовищ Ballymore (США) та Mero‑4 (Бразилія) забезпечив структурне збільшення видобутку.
- Це дало змогу компенсувати частину втрат, пов’язаних зі зниженням цін.
Попередження: нестабільність і надлишок пропозиції
На тлі слабкого попиту та поступового згортання добровільних обмежень видобутку країнами ОПЕК+, компанія очікує продовження волатильності на ринку нафти:
- Ціни коливаються між $60 і $70 за барель.
- Причини: уповільнення глобального економічного зростання та послаблення торгової активності.
- ОПЕК+ поступово знімає добровільні обмеження на видобуток, збільшуючи пропозицію.
“На ринку зростає надлишкова пропозиція, що підживлюється рішенням ОПЕК+ та слабким попитом через глобальне економічне уповільнення,” — йдеться у заяві TotalEnergies.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice