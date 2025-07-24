TotalEnergies втрачає прибуток

Обновлено: Июль 24, 2025.

TotalEnergies втрачає прибуток

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tags: oil‑market, crude‑supply, overproduction, macroeconomics, OPEC, ринок‑нафти, надлишок‑пропозиції, макроекономіка, ОПЕК, цінові‑фактори

TotalEnergies застерігає про можливий надлишок нафти на фоні економічної невизначеності

Французький енергетичний гігант TotalEnergies оприлюднив найслабший квартальний прибуток з 2021 року та попередив про потенційний надлишок нафти на тлі коливань цін і зростаючих геополітичних ризиків.

Ризики перенасичення ринку в умовах нестабільності

За підсумками другого кварталу 2025 року, TotalEnergies зафіксувала скорочення скоригованого чистого прибутку до 3,6 млрд доларів, що на 15% менше, ніж у першому кварталі, та на 23% менше у річному вимірі. Причиною стали зниження цін на нафту та слабке ціноутворення.

  • Це найнижчий квартальний прибуток компанії з другого кварталу 2021 року.
  • Ціна нафти знизилася на 10% у порівнянні з попереднім кварталом.
  • Попри негативну динаміку, грошовий потік зменшився лише на 5% завдяки зростанню видобутку.

Глобальні обсяги видобутку зростають попри падіння цін

Згідно зі звітом, середній рівень видобутку TotalEnergies у першому півріччі 2025 року сягнув 2,53 млн барелів нафтового еквівалента на добу, що на 3% більше, ніж торік. Важливу роль зіграли нові проєкти у США та Бразилії.

  • Запуск родовищ Ballymore (США) та Mero‑4 (Бразилія) забезпечив структурне збільшення видобутку.
  • Це дало змогу компенсувати частину втрат, пов’язаних зі зниженням цін.

Попередження: нестабільність і надлишок пропозиції

На тлі слабкого попиту та поступового згортання добровільних обмежень видобутку країнами ОПЕК+, компанія очікує продовження волатильності на ринку нафти:

  • Ціни коливаються між $60 і $70 за барель.
  • Причини: уповільнення глобального економічного зростання та послаблення торгової активності.
  • ОПЕК+ поступово знімає добровільні обмеження на видобуток, збільшуючи пропозицію.

“На ринку зростає надлишкова пропозиція, що підживлюється рішенням ОПЕК+ та слабким попитом через глобальне економічне уповільнення,” — йдеться у заяві TotalEnergies.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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