Ринок бензину Європи 23 липня: стабільні ціни попри тишу на торгах

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ринок бензину Європи 23 липня: стабільні ціни попри тишу на торгах

Європейський ринок бензину демонструє стримано позитивні настрої, попри відсутність активності та обмежену торгівлю в Середземномор’ї. Підвищення попиту влітку та ситуативна підтримка окремих сегментів утримують рівновагу цін.

Баланс попиту та пропозиції на ринку EBOB

  • Сегмент E10 утримується на рівні збалансованості через сильну пропозицію.
  • Сегмент E5 демонструє більшу підтримку з боку покупців, що сприяє дещо вищій ціновій рівновазі.
  • Ф’ючерсні контракти EBOB показали певне посилення завдяки активному продажу спредів на початку дня.

Середземноморський ринок: зростання попиту й пасивність торгівлі

  • Ціни утримуються завдяки літньому попиту і пожвавленню фрахтової активності в регіоні.
  • Мінімальна активність ф’ючерсами зберігає загальну стриманість гравців.

    «Сьогодні все виглядає трохи похмуро у Середземному морі. Багато хто просто очікує», — зазначив один із трейдерів.

Новини з НПЗ та вплив подій у росії

  • Пожежу на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області рф ліквідовано після атаки дрону 23 липня.
  • За даними джерел, можливе незаплановане технічне обслуговування устаткування риформінгу на цьому майданчику.
  • Куйбишевський НПЗ вже перебував на двомісячному техобслуговуванні з початку липня.

Ціни та спреди: динаміка та відхилення

  • FOB AR Eurobob barge swap знизився до $681.50/т.
  • Баржевий crack бензину зріс на 50 центів до $14.4/барель.
  • Спред серпень/вересень підвищився на 25 центів — до $12.25/т.
  • Серпневий диференціал Med/North залишився на рівні $2.50/т, а вересневий зменшився на 25 центів — до мінус $6/т.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ЗМІ, операторів ринку

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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