Ринок бензину Європи 23 липня: стабільні ціни попри тишу на торгах

Європейський ринок бензину демонструє стримано позитивні настрої, попри відсутність активності та обмежену торгівлю в Середземномор’ї. Підвищення попиту влітку та ситуативна підтримка окремих сегментів утримують рівновагу цін.
Баланс попиту та пропозиції на ринку EBOB
- Сегмент E10 утримується на рівні збалансованості через сильну пропозицію.
- Сегмент E5 демонструє більшу підтримку з боку покупців, що сприяє дещо вищій ціновій рівновазі.
- Ф’ючерсні контракти EBOB показали певне посилення завдяки активному продажу спредів на початку дня.
Середземноморський ринок: зростання попиту й пасивність торгівлі
- Ціни утримуються завдяки літньому попиту і пожвавленню фрахтової активності в регіоні.
- Мінімальна активність ф’ючерсами зберігає загальну стриманість гравців.
«Сьогодні все виглядає трохи похмуро у Середземному морі. Багато хто просто очікує», — зазначив один із трейдерів.
Новини з НПЗ та вплив подій у росії
- Пожежу на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області рф ліквідовано після атаки дрону 23 липня.
- За даними джерел, можливе незаплановане технічне обслуговування устаткування риформінгу на цьому майданчику.
- Куйбишевський НПЗ вже перебував на двомісячному техобслуговуванні з початку липня.
Ціни та спреди: динаміка та відхилення
- FOB AR Eurobob barge swap знизився до $681.50/т.
- Баржевий crack бензину зріс на 50 центів до $14.4/барель.
- Спред серпень/вересень підвищився на 25 центів — до $12.25/т.
- Серпневий диференціал Med/North залишився на рівні $2.50/т, а вересневий зменшився на 25 центів — до мінус $6/т.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ, операторів ринку
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