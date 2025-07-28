Ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму через економічну невизначеність у США та Китаї

Попри оптимізм щодо майбутніх торговельних домовленостей, ціни на нафту за тиждень знизились на тлі занепокоєння станом економік США та Китаю та можливого зростання пропозиції нафти на світовому ринку.
Динаміка цін
- Зниження цін: Brent подешевшав на 0,74 долара до 68,44 $/барель, а WTI — на 0,87 долара до 65,16 $/барель, досягнувши найнижчих рівнів із початку липня та кінця червня відповідно.
- Тижнева динаміка: Brent знизився на 1%, WTI — на 3% за тиждень.
Економічні сигнали зі США та Китаю
- США: несподіване падіння нових замовлень на капітальні товари в червні, попри зростання відвантажень.
- Китай: доходи бюджету в першому півріччі скоротились на 0,3% у річному вимірі, що вказує на слабку фіскальну динаміку.
- Грошово-кредитна політика: президент США Дональд Трамп заявив про позитивну зустріч із головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом, яка може свідчити про готовність до зниження ставок.
Можливе зростання постачання
- Венесуела: Chevron може отримати дозвіл на обмежену діяльність у країні, що потенційно додасть 200 тис. барелів на добу важкої нафти на ринок.
- Іран: тривають ядерні переговори з Європою, що в разі успіху можуть призвести до зменшення санкцій та збільшення експорту.
- Росія: експорт нафти з західних портів у серпні очікується на рівні 1,77 млн барелів на добу — менше, ніж у липні (1,93 млн барелів).
- ОПЕК+: комітет JMMC не має повноважень ухвалювати рішення щодо обсягів видобутку; очікується, що група не змінить поточні плани нарощування видобутку.
Очікування та майбутні сценарії
- ЄС–США: запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із Дональдом Трампом у Шотландії може принести рамкову торговельну угоду, що посилить економічну активність.
- Монетарні стимули: потенційне зниження відсоткових ставок у США може підтримати споживчий попит і, як наслідок, попит на нафту.
- Сезонний попит: літо залишається періодом підвищеного споживання, що частково компенсує побоювання щодо надлишкової пропозиції.
Ринок нафти перебуває у фазі короткострокової корекції. Змішані сигнали з боку основних економік світу, потенційне зростання постачання та геополітична невизначеність залишають вікно для цінової волатильності у найближчій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, ЗМІ