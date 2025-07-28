Ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму через економічну невизначеність у США та Китаї

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Попри оптимізм щодо майбутніх торговельних домовленостей, ціни на нафту за тиждень знизились на тлі занепокоєння станом економік США та Китаю та можливого зростання пропозиції нафти на світовому ринку.

Динаміка цін

  • Зниження цін: Brent подешевшав на 0,74 долара до 68,44 $/барель, а WTI — на 0,87 долара до 65,16 $/барель, досягнувши найнижчих рівнів із початку липня та кінця червня відповідно.
  • Тижнева динаміка: Brent знизився на 1%, WTI — на 3% за тиждень.

Економічні сигнали зі США та Китаю

  • США: несподіване падіння нових замовлень на капітальні товари в червні, попри зростання відвантажень.
  • Китай: доходи бюджету в першому півріччі скоротились на 0,3% у річному вимірі, що вказує на слабку фіскальну динаміку.
  • Грошово-кредитна політика: президент США Дональд Трамп заявив про позитивну зустріч із головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом, яка може свідчити про готовність до зниження ставок.

Можливе зростання постачання

  • Венесуела: Chevron може отримати дозвіл на обмежену діяльність у країні, що потенційно додасть 200 тис. барелів на добу важкої нафти на ринок.
  • Іран: тривають ядерні переговори з Європою, що в разі успіху можуть призвести до зменшення санкцій та збільшення експорту.
  • Росія: експорт нафти з західних портів у серпні очікується на рівні 1,77 млн барелів на добу — менше, ніж у липні (1,93 млн барелів).
  • ОПЕК+: комітет JMMC не має повноважень ухвалювати рішення щодо обсягів видобутку; очікується, що група не змінить поточні плани нарощування видобутку.

Очікування та майбутні сценарії

  • ЄС–США: запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із Дональдом Трампом у Шотландії може принести рамкову торговельну угоду, що посилить економічну активність.
  • Монетарні стимули: потенційне зниження відсоткових ставок у США може підтримати споживчий попит і, як наслідок, попит на нафту.
  • Сезонний попит: літо залишається періодом підвищеного споживання, що частково компенсує побоювання щодо надлишкової пропозиції.

Ринок нафти перебуває у фазі короткострокової корекції. Змішані сигнали з боку основних економік світу, потенційне зростання постачання та геополітична невизначеність залишають вікно для цінової волатильності у найближчій перспективі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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