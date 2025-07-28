росія готує повну заборону експорту бензину: попередження для Європи

росія готується запровадити повну заборону експорту бензину з серпня 2025 року, охоплюючи навіть найбільших виробників. Це рішення, вже погоджене на найвищому рівні, викликає занепокоєння щодо потенційного використання пального у військових цілях і створює ризики для ринків Європи, яка залишається залежною від глобального імпорту пального.
Сутність заборони
- росія вводить заборону на експорт бензину з серпня по вересень 2025 року.
- Заборона стосується не лише реселерів, а й безпосередньо виробників.
- Рішення вже затверджене, за словами джерел у Reuters.
- Офіційне оголошення очікується найближчим часом, ймовірно — у понеділок.
Причини та ознаки підготовки до війни
- Аналітики вважають, що пальне може бути перенаправлене на військові потреби.
- Це радикальний розворот після зростання експорту бензину з росії на 25% на початку року.
- Ціни на бензин АІ-95 досягли рекордних 76 293 – 96 269 руб/т.
- Євросоюз занепокоєний, оскільки Європа залишається залежною від імпорту пального.
Енергетична зброя під прикриттям
- Заборона може бути прикриттям енергетичної зброї в умовах ескалації біля східного флангу НАТО.
- Такий крок викликає тривогу не лише в Україні, а й в країнах Балтії та на всьому європейському ринку.
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«Це вже не просто економіка, а воєнна економіка», — зазначають коментатори
Політичні сигнали
- Віцепрем’єр Олександр Новак раніше натякав на можливість посилення обмежень, підкреслюючи державний контроль над ринком.
- Кремль вивчав ситуацію з пальним ще з початку місяця, готуючи підґрунтя для заборони.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Mirror Now