росія готує повну заборону експорту бензину: попередження для Європи

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , ,

росія готує повну заборону експорту бензину: попередження для Європи

росія готується запровадити повну заборону експорту бензину з серпня 2025 року, охоплюючи навіть найбільших виробників. Це рішення, вже погоджене на найвищому рівні, викликає занепокоєння щодо потенційного використання пального у військових цілях і створює ризики для ринків Європи, яка залишається залежною від глобального імпорту пального.

Сутність заборони

  • росія вводить заборону на експорт бензину з серпня по вересень 2025 року.
  • Заборона стосується не лише реселерів, а й безпосередньо виробників.
  • Рішення вже затверджене, за словами джерел у Reuters.
  • Офіційне оголошення очікується найближчим часом, ймовірно — у понеділок.

Причини та ознаки підготовки до війни

  • Аналітики вважають, що пальне може бути перенаправлене на військові потреби.
  • Це радикальний розворот після зростання експорту бензину з росії на 25% на початку року.
  • Ціни на бензин АІ-95 досягли рекордних 76 293 – 96 269 руб/т.
  • Євросоюз занепокоєний, оскільки Європа залишається залежною від імпорту пального.

Енергетична зброя під прикриттям

  • Заборона може бути прикриттям енергетичної зброї в умовах ескалації біля східного флангу НАТО.
  • Такий крок викликає тривогу не лише в Україні, а й в країнах Балтії та на всьому європейському ринку.

  • «Це вже не просто економіка, а воєнна економіка», — зазначають коментатори

Політичні сигнали

  • Віцепрем’єр Олександр Новак раніше натякав на можливість посилення обмежень, підкреслюючи державний контроль над ринком.
  • Кремль вивчав ситуацію з пальним ще з початку місяця, готуючи підґрунтя для заборони.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Mirror Now

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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