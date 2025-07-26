Ціни на бензин в Узбекистані: розпал дебатів щодо прав споживачів

Підвищення цін на бензин АІ-80 в Узбекистані спровокувало публічне обговорення за участю Комітету з розвитку конкуренції та захисту прав споживачів і провідного економіста. На зустрічі обговорили причини цінової нестабільності, вплив скасування цінового коридору та роль тіньового ринку.
Зростання цін на АІ-80: фондові біржі та реалії АЗС
- 1 700–1 900 тонн бензину щодня надходять на біржу, ціни зростають до 15% від стартової.
- Вартість за тонну сягнула 10,6 млн сумів, але роздрібні ціни практично не змінюються.
- Комітет скасував 5% обмеження на зростання цін у зв’язку з сезонними коливаннями попиту на АІ-80.
Сезонні фактори та дефіцит
- Зимою зростає попит на АІ-80 через нестачу метанових АЗС, що веде до зростання цін.
- Влітку обсяги поповнюються, ціни стабілізуються.
Чорний ринок та маніпуляції
- Після скасування обмеження з’явилось більше тіньових розрахунків: додаткові $100–200 на лот йдуть в обхід офіційного обліку.
- Це дозволяло формувати роздрібну ціну у межах 8 000–8 500 сумів за тонну.
- Без обмеження торгівля стала прозорішою, однак контроль за обсягами лишився адміністративним.
Критика монополізму та дій уряду
«Замість захисту споживачів ви легалізуєте прибутки, які осідають у корупційних кишенях Uzbekneftegaz і Saneg», — зазначив економіст Отабек Бакіров.
- Бакіров заявив, що роздрібні ціни все ж зростають, хоч і повільно — через наявність запасів за старими цінами.
- Обсяги постачання на біржі адміністративно контролюються Uzbekneftegaz і Saneg, що не дозволяє ринку самостійно регулюватися.
Плани на майбутнє: повернення до обмежень?
- Комітет розглядає повернення до цінового коридору для стабілізації ринку.
- Пропозиції вже подано до уряду та Міністерства енергетики.
- У разі відхилення ініціатив — можливе відновлення старого механізму регулювання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Kun.uz