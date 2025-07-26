Ціни на бензин в Узбекистані: розпал дебатів щодо прав споживачів

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , ,

Ціни на бензин в Узбекистані: розпал дебатів щодо прав споживачів

Підвищення цін на бензин АІ-80 в Узбекистані спровокувало публічне обговорення за участю Комітету з розвитку конкуренції та захисту прав споживачів і провідного економіста. На зустрічі обговорили причини цінової нестабільності, вплив скасування цінового коридору та роль тіньового ринку.

Зростання цін на АІ-80: фондові біржі та реалії АЗС

  • 1 700–1 900 тонн бензину щодня надходять на біржу, ціни зростають до 15% від стартової.
  • Вартість за тонну сягнула 10,6 млн сумів, але роздрібні ціни практично не змінюються.
  • Комітет скасував 5% обмеження на зростання цін у зв’язку з сезонними коливаннями попиту на АІ-80.

Сезонні фактори та дефіцит

  • Зимою зростає попит на АІ-80 через нестачу метанових АЗС, що веде до зростання цін.
  • Влітку обсяги поповнюються, ціни стабілізуються.

Чорний ринок та маніпуляції

  • Після скасування обмеження з’явилось більше тіньових розрахунків: додаткові $100–200 на лот йдуть в обхід офіційного обліку.
  • Це дозволяло формувати роздрібну ціну у межах 8 000–8 500 сумів за тонну.
  • Без обмеження торгівля стала прозорішою, однак контроль за обсягами лишився адміністративним.

Критика монополізму та дій уряду

«Замість захисту споживачів ви легалізуєте прибутки, які осідають у корупційних кишенях Uzbekneftegaz і Saneg», — зазначив економіст Отабек Бакіров.

  • Бакіров заявив, що роздрібні ціни все ж зростають, хоч і повільно — через наявність запасів за старими цінами.
  • Обсяги постачання на біржі адміністративно контролюються Uzbekneftegaz і Saneg, що не дозволяє ринку самостійно регулюватися.

Плани на майбутнє: повернення до обмежень?

  • Комітет розглядає повернення до цінового коридору для стабілізації ринку.
  • Пропозиції вже подано до уряду та Міністерства енергетики.
  • У разі відхилення ініціатив — можливе відновлення старого механізму регулювання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Kun.uz

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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