Шлях SAF із біогазу: технічна надійність vs політична невизначеність

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Шлях SAF із біогазу: технічна надійність vs політична невизначеність

Розробка стійкого авіаційного пального (SAF) на основі відновлюваного біогазу (RNG) розглядається як перспективне рішення для декарбонізації авіації. Водночас економічні та політичні чинники можуть стати бар’єрами для його комерційного впровадження.

Виклики на шляху RNG-to-SAF

  • SAF залишається ключовим елементом стратегії досягнення вуглецевої нейтральності в авіації.
  • Учасники ринку аналізують перспективи масштабування, комерційної життєздатності та кліматичної ефективності шляху від RNG до SAF.
  • Економічна складність виробництва SAF із RNG є значним бар’єром, особливо з урахуванням потреб у великих інвестиціях і підтримці на державному рівні.

Фокус події в Хʼюстоні

  • Саміт RNG і SAF Capital Markets Summit, що пройшов минулого тижня в Хʼюстоні, став центральним майданчиком для обговорення майбутнього цієї інноваційної технології.
  • У заході взяли участь розробники, інвестори та аналітики, які оцінили переваги та ризики формування нового ланцюга постачання SAF.
  • Зростає інтерес до інтеграції біогазу у стратегії розвитку стійкого пального для авіації, однак фінансові моделі ще формуються.

Перспективи та обмеження

  • Технічна надійність шляху RNG-to-SAF визнається галуззю як обґрунтована, однак комерційна привабливість залишається під питанням.
  • Політична підтримка та регуляторна визначеність матимуть вирішальне значення для масового впровадження цієї технології.

  • Ми бачимо потенціал, але шлях до ринку буде складним

    — підсумували організатори заходу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence Group

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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