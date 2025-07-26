Зростання маржі на дизель — надовго?

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Зростання маржі на дизель — надовго?

Аналітики Goldman Sachs очікують, що дизель залишиться дорогим через структурну нестачу потужностей переробки. Попри очікувану сезонну стабілізацію, маржі залишатимуться вищими за середні довоєнні рівні.

Поглиблений дефіцит:

  • Маржі дизельного пального залишаться приблизно на $10/барель вищими за середні показники 2013–2019 років у другому півріччі 2025 року та впродовж 2026 року.
  • Маржа європейського газойлю прогнозується на рівні $23/барель (раніше було $19/барель).
  • Маржа на американське пічне пальне — $28/барель (раніше $23/барель).
  • Причина: глобальна нестача потужностей із переробки — збільшення пропускної здатності НПЗ у 2025–2026 роках становитиме лише 500 тис. барелів/день порівняно з 1,2 млн у 2023–2024 роках.

Скорочення запасів — тривожний сигнал

  • Запаси дизеля у США — найнижчі з 1996 року для цього періоду року.
  • Запаси дистилятів у Сінгапурі (включно з дизелем) — найнижчі з лютого 2024 року.
  • Структурна нестача переробки утримує маржу вищою за середню навіть попри можливу помірну корекцію цін.

Ціни на нафту: незначне зниження попри фундаментальні фактори

  • Нафта WTI (вересневий контракт): $65.16/барель (–1.3% за тиждень).
  • Нафта Brent (вересневий контракт): $68.44/барель (–1.2%).
  • Фактори впливу: попит у літній період, переговори щодо торгівлі між США та ЄС, друге тижневе скорочення запасів у США.

Оцінки майбутніх ризиків

  • Аналітики очікують надлишок пропозиції восени, коли сезонне зниження попиту тиснутиме на ціни.
  • На ринку спостерігається «літня пауза»: учасники не схильні до значного ризику у період невизначеності.

Динаміка енергетичних компаній

  • Лідери зростання за тиждень: Fusion Fuel Green (+64.5%), Bloom Energy (+37.4%), Maxeon Solar (+33.1%).
  • Серед аутсайдерів: VivoPower (–29%), Namib Minerals (–27.4%), USA Rare Earth (–17.8%).
  • Індекс енергетичних компаній XLE зріс на 1.3% за тиждень.

«Ми очікуємо деякого зниження маржі дизеля з поточних дуже високих рівнів, але вона залишиться вищою за середню довоєнну через структурну нестачу переробних потужностей» — зазначив представник компанії

Джерело: Terminal

За матеріалами: Seeking Alpha

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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