Зростання маржі на дизель — надовго?

Аналітики Goldman Sachs очікують, що дизель залишиться дорогим через структурну нестачу потужностей переробки. Попри очікувану сезонну стабілізацію, маржі залишатимуться вищими за середні довоєнні рівні.
Поглиблений дефіцит:
- Маржі дизельного пального залишаться приблизно на $10/барель вищими за середні показники 2013–2019 років у другому півріччі 2025 року та впродовж 2026 року.
- Маржа європейського газойлю прогнозується на рівні $23/барель (раніше було $19/барель).
- Маржа на американське пічне пальне — $28/барель (раніше $23/барель).
- Причина: глобальна нестача потужностей із переробки — збільшення пропускної здатності НПЗ у 2025–2026 роках становитиме лише 500 тис. барелів/день порівняно з 1,2 млн у 2023–2024 роках.
Скорочення запасів — тривожний сигнал
- Запаси дизеля у США — найнижчі з 1996 року для цього періоду року.
- Запаси дистилятів у Сінгапурі (включно з дизелем) — найнижчі з лютого 2024 року.
- Структурна нестача переробки утримує маржу вищою за середню навіть попри можливу помірну корекцію цін.
Ціни на нафту: незначне зниження попри фундаментальні фактори
- Нафта WTI (вересневий контракт): $65.16/барель (–1.3% за тиждень).
- Нафта Brent (вересневий контракт): $68.44/барель (–1.2%).
- Фактори впливу: попит у літній період, переговори щодо торгівлі між США та ЄС, друге тижневе скорочення запасів у США.
Оцінки майбутніх ризиків
- Аналітики очікують надлишок пропозиції восени, коли сезонне зниження попиту тиснутиме на ціни.
- На ринку спостерігається «літня пауза»: учасники не схильні до значного ризику у період невизначеності.
Динаміка енергетичних компаній
- Лідери зростання за тиждень: Fusion Fuel Green (+64.5%), Bloom Energy (+37.4%), Maxeon Solar (+33.1%).
- Серед аутсайдерів: VivoPower (–29%), Namib Minerals (–27.4%), USA Rare Earth (–17.8%).
- Індекс енергетичних компаній XLE зріс на 1.3% за тиждень.
«Ми очікуємо деякого зниження маржі дизеля з поточних дуже високих рівнів, але вона залишиться вищою за середню довоєнну через структурну нестачу переробних потужностей» — зазначив представник компанії
Джерело: Terminal
За матеріалами: Seeking Alpha