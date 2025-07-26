росія посилює заборону на експорт бензину: очікуються обмеження для виробників у серпні–вересні

Росія готується запровадити значні обмеження на експорт бензину в серпні–вересні 2025 року, розширивши дію заборони на виробників палива, хоча постачання до Євразійського економічного союзу та Монголії будуть виключенням. Водночас ФАС розпочинає розслідування щодо зниження продажів бензину Газпромом на біржі.
Основні рішення та передумови
- Тверді обмеження на експорт бензину заплановані на серпень і вересень 2025 року; тепер вони торкнуться також виробників палива
- За даними джерел Reuters, обмеження набудуть чинності найближчими днями
- Винятки для постачання до Євразійського економічного союзу та Монголії, з якими існують міжурядові угоди
- Вперше в історії ціна Ai‑95 на біржі в Санкт‑Петербурзі досягла рекордних 76 293 рублів (близько 962,69 USD) за тонну
- У січні‑травні 2025 року експорт бензину зріс на приблизно 25% до 2,51 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року
- ФАС рф запустила розслідування проти бізнес‑підрозділу Газпрому через зниження продажів Ai‑92 та Ai‑95 на біржі: скорочення на 74 % і 50 % відповідно в межах сезону пікового попиту
Можливі наслідки
- Заплановані обмеження мають на меті стабілізувати внутрішній ринок та стримати зростання цін
- Можливий негативний вплив на експорт до основних країн‑імпортерів, таких як Єгипет та Туреччина
- Розслідування Газпрому може вказувати на спроби компанії штучно скоротити продажі на внутрішньому ринку до введення обмежень
Джерело: Terminal
За матеріалами: reuters.com, ЗМІ