росія посилює заборону на експорт бензину: очікуються обмеження для виробників у серпні–вересні

Обновлено: Июль 26, 2025.

росія посилює заборону на експорт бензину: очікуються обмеження для виробників у серпні–вересні

Росія готується запровадити значні обмеження на експорт бензину в серпні–вересні 2025 року, розширивши дію заборони на виробників палива, хоча постачання до Євразійського економічного союзу та Монголії будуть виключенням. Водночас ФАС розпочинає розслідування щодо зниження продажів бензину Газпромом на біржі.

Основні рішення та передумови

  • Тверді обмеження на експорт бензину заплановані на серпень і вересень 2025 року; тепер вони торкнуться також виробників палива
  • За даними джерел Reuters, обмеження набудуть чинності найближчими днями
  • Винятки для постачання до Євразійського економічного союзу та Монголії, з якими існують міжурядові угоди
  • Вперше в історії ціна Ai‑95 на біржі в Санкт‑Петербурзі досягла рекордних 76 293 рублів (близько 962,69 USD) за тонну
  • У січні‑травні 2025 року експорт бензину зріс на приблизно 25% до 2,51 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року
  • ФАС рф запустила розслідування проти бізнес‑підрозділу Газпрому через зниження продажів Ai‑92 та Ai‑95 на біржі: скорочення на 74 % і 50 % відповідно в межах сезону пікового попиту

Можливі наслідки

  • Заплановані обмеження мають на меті стабілізувати внутрішній ринок та стримати зростання цін
  • Можливий негативний вплив на експорт до основних країн‑імпортерів, таких як Єгипет та Туреччина
  • Розслідування Газпрому може вказувати на спроби компанії штучно скоротити продажі на внутрішньому ринку до введення обмежень

Джерело: Terminal
За матеріалами: reuters.com, ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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