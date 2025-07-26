Китай зменшує експорт дизпального: обмеження ЄС на російську нафту не завадять азійському маршруту

Падіння обсягів експорту дизелю та бензину з Китаю до Європи свідчить про зміну глобальних логістичних потоків у контексті нових санкцій ЄС проти рф.
Скорочення експорту дизелю
- Виробництво дизелю в Китаї у першій половині 2025 року впало на 284 тис. барелів на добу — це -7,2% рік до року.
- Експорт дизелю скоротився на 46,5%, до 115,9 тис. барелів на добу.
- Європа отримала лише 7,2% китайського експорту дизелю (близько 8,4 тис. б/д), що на 57% менше, ніж торік.
- 82% експорту дизелю спрямовано до країн Азії.
«Для Китаю не проблема перекрити потік у Європу», — прокоментував аналітик із Пекіна.
Нові маршрути постачання
- Очікується, що до 250 тис. б/д дизелю, який Туреччина та Індія переробляють з російської нафти, може бути переорієнтовано з Європи до Азії.
- Китай посилює експортний контроль: зростання податків і жорсткі квоти на вивезення нафтопродуктів.
- Ринки Африки та Латинської Америки розглядаються як потенційні напрями для подальшої диверсифікації.
Бензиновий фокус на Південно-Східну Азію
- Китай не експортував бензин до Європи у 2025 році.
- 91% експорту бензину у першій половині 2025 року припав на Південно-Східну Азію.
- Сінгапур залишився головним покупцем — 2,81 млн тонн, або 72,3% частки.
- Малайзія збільшила імпорт на 8,5% до 371 тис. тонн.
Цифри та динаміка постачання
- Загальний обсяг експорту дизелю знизився на 46,8% у річному вимірі.
- Найбільше падіння поставок дизелю до Бангладеш — -78,3%.
- Гонконг навпаки збільшив імпорт дизелю з Китаю на 27,7%.
Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Commodity Insights