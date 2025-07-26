Китай зменшує експорт дизпального: обмеження ЄС на російську нафту не завадять азійському маршруту

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Падіння обсягів експорту дизелю та бензину з Китаю до Європи свідчить про зміну глобальних логістичних потоків у контексті нових санкцій ЄС проти рф.

Скорочення експорту дизелю

  • Виробництво дизелю в Китаї у першій половині 2025 року впало на 284 тис. барелів на добу — це -7,2% рік до року.
  • Експорт дизелю скоротився на 46,5%, до 115,9 тис. барелів на добу.
  • Європа отримала лише 7,2% китайського експорту дизелю (близько 8,4 тис. б/д), що на 57% менше, ніж торік.
  • 82% експорту дизелю спрямовано до країн Азії.

«Для Китаю не проблема перекрити потік у Європу», — прокоментував аналітик із Пекіна.

Нові маршрути постачання

  • Очікується, що до 250 тис. б/д дизелю, який Туреччина та Індія переробляють з російської нафти, може бути переорієнтовано з Європи до Азії.
  • Китай посилює експортний контроль: зростання податків і жорсткі квоти на вивезення нафтопродуктів.
  • Ринки Африки та Латинської Америки розглядаються як потенційні напрями для подальшої диверсифікації.

Бензиновий фокус на Південно-Східну Азію

  • Китай не експортував бензин до Європи у 2025 році.
  • 91% експорту бензину у першій половині 2025 року припав на Південно-Східну Азію.
  • Сінгапур залишився головним покупцем — 2,81 млн тонн, або 72,3% частки.
  • Малайзія збільшила імпорт на 8,5% до 371 тис. тонн.

Цифри та динаміка постачання

  • Загальний обсяг експорту дизелю знизився на 46,8% у річному вимірі.
  • Найбільше падіння поставок дизелю до Бангладеш-78,3%.
  • Гонконг навпаки збільшив імпорт дизелю з Китаю на 27,7%.

Джерело: Terminal

За матеріалами: S&P Global Commodity Insights

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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