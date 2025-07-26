Прогноз цін на російську нафту знижено: наслідки для бюджету рф

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , ,

Прогноз цін на російську нафту знижено: наслідки для бюджету рф

Центробанк росії переглянув прогноз ціни на нафту Urals на 2025–2026 роки до $55 за барель. Зниження цін, разом із зміцненням рубля, призвели до суттєвого дефіциту бюджету та перегляду доходів від нафти й газу.

Оновлений прогноз Центробанку рф

  • Прогнозна ціна на нафту Urals на 2025–2026 рр. — $55/барель (у попередньому прогнозі — $60)
  • Прогноз на 2027–2028 роки залишено без змін — $60 за барель
  • Новий підхід: замість Brent тепер прогнозують Urals напряму

Прогноз Міністерства економрозвитку рф

  • Середня ціна Urals у 2025 році: $56/барель
  • У 2026 році: $61/барель
  • У 2027 році: $63/барель
  • У 2028 році: $65/барель
  • Методика прогнозування також базується на Urals

Фінансові наслідки для бюджету рф

  • Зниження доходів від нафти й газу: до 8.3 трлн рублів у 2024 році (було 11.13 трлн)
  • Бюджетний дефіцит зріс у понад три рази — до 3.8 трлн рублів, або 1.7% ВВП
  • Ймовірний ризик: якщо рубль залишиться сильним, дефіцит може зрости до майже 5 трлн рублів

«Зміцнення рубля разом зі зниженням цін на нафту змусили уряд росії скорегувати бюджет і зменшити дохідну частину»

Джерело: Terminal
За матеріалами: LIGA.net, ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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