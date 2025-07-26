Прогноз цін на російську нафту знижено: наслідки для бюджету рф

Центробанк росії переглянув прогноз ціни на нафту Urals на 2025–2026 роки до $55 за барель. Зниження цін, разом із зміцненням рубля, призвели до суттєвого дефіциту бюджету та перегляду доходів від нафти й газу.
Оновлений прогноз Центробанку рф
- Прогнозна ціна на нафту Urals на 2025–2026 рр. — $55/барель (у попередньому прогнозі — $60)
- Прогноз на 2027–2028 роки залишено без змін — $60 за барель
- Новий підхід: замість Brent тепер прогнозують Urals напряму
Прогноз Міністерства економрозвитку рф
- Середня ціна Urals у 2025 році: $56/барель
- У 2026 році: $61/барель
- У 2027 році: $63/барель
- У 2028 році: $65/барель
- Методика прогнозування також базується на Urals
Фінансові наслідки для бюджету рф
- Зниження доходів від нафти й газу: до 8.3 трлн рублів у 2024 році (було 11.13 трлн)
- Бюджетний дефіцит зріс у понад три рази — до 3.8 трлн рублів, або 1.7% ВВП
- Ймовірний ризик: якщо рубль залишиться сильним, дефіцит може зрости до майже 5 трлн рублів
«Зміцнення рубля разом зі зниженням цін на нафту змусили уряд росії скорегувати бюджет і зменшити дохідну частину»
Джерело: Terminal
За матеріалами: LIGA.net, ЗМІ