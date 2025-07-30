Казахстан готується наростити експорт нафти в обхід рф

Обновлено: Июль 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Казахстан готується наростити експорт нафти в обхід рф

Під час офіційного візиту до Анкари президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом розширення експорту казахстанської нафти через нафтопровід Баку–Тбілісі–Джейхан (BTC). Цей маршрут дозволяє Казахстану зменшити залежність від російської інфраструктури та зміцнити присутність на середземноморському напрямку.

Вплив на прогноз цін на нафту і нафтопродукти

1. Геоекономічна переорієнтація Казахстану

  • +12% за півроку: Експорт нафти Казахстану через BTC зріс до 785 тис. тонн (приблизно 34 тис. барелів на добу) у першій половині 2025 року.
  • Мета: Нарощення поставок через Туреччину зменшить залежність від чорноморських портів рф.
  • Висновок: Збільшення обсягів постачання на середземноморські ринки може тиснути на котирування сорту Brent у регіоні, сприяючи зниженню премій.

2. Ризики і обмеження поточного маршруту

  • Більше половини експорту: Казахстан наразі транспортує нафту через порти рф на Чорному й Балтійському морях.
  • Порт Новоросійськ: Основний хаб, який обслуговує найбільші родовища, включно з об’єктами Chevron.
  • Фактор санкцій: Хоча казахстанська нафта не під санкціями, залежність від російської інфраструктури створює стратегічну вразливість.
  • Висновок: Ризики дестабілізації постачання через рф зберігаються — це підтримує ціновий преміум для більш «безпечної» казахстанської нафти, що йде альтернативними маршрутами.

3. Турецький інтерес і розширення енергетичного партнерства

  • Туреччина: Заявила про готовність компанії Turkiye Petroleum розпочати роботу на казахстанському ринку.
  • Сфери співпраці: Диверсифікація джерел енергії, будівництво електростанцій.
  • Висновок: Розширення ролі Туреччини у постачанні нафти з Центральної Азії зміцнює позиції BTC як стабільного маршруту, підвищуючи його конкурентоспроможність проти портів рф.

4. Стратегічний вплив на ціни та очікування

  • Короткостроковий вплив: Збільшення пропозиції нафтопродуктів через Середземне море може зменшити тиск на локальні котирування.
  • Середньостроковий прогноз: Якщо обсяги BTC продовжать зростати, а ризики на маршрутах через рф не зникнуть — тренд на зростання геополітичного преміуму в регіоні Чорного моря збережеться.
  • Глобальний аспект: Участь великих міжнародних гравців (зокрема Chevron) у каспійських родовищах забезпечує високий рівень уваги ринку до стабільності експорту з Казахстану.

«Ми обговорили перспективи нарощування експорту і вітаємо наміри Turkiye Petroleum працювати на казахстанському ринку» — Касим-Жомарт Токаєв

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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