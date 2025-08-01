Новий тарифний режим США: чи зможе ринок нафти зберегти стабільність?

Президент США Дональд Трамп запровадив масштабну тарифну реформу, спрямовану на скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі. Попри різкі заходи щодо ряду країн, ціни на нафту залишились стабільними. У цьому матеріалі розглянуто фундаментальні чинники, що пояснюють таку реакцію нафтових котирувань.
Вплив тарифної політики на макроекономічну стабільність
- Запровадження нового режиму тарифів стало найпотужнішим за останні десятиліття кроком у бік протекціонізму.
- З 8 серпня нові мита починають діяти щодо широкого переліку товарів — від мікросхем до споживчих товарів.
- Президент США назвав дефіцит у $1 трлн «надзвичайною загрозою» для економіки та безпеки країни.
- Нова модель торгівлі зміщує акценти з ефективності на взаємну вигоду та захист внутрішніх інтересів.
Категоризація країн-партнерів США: геоекономічна трансформація
- Країни з угодами: ЄС (зниження мита з 20% до 15%), Японія (з 24% до 15%).
- Дефолтери: Канада (зростання з 0% до 35%), Швейцарія (з 31% до 39%), Індія (до 25%).
- Базові ставки: Бразилія, Велика Британія, Австралія — стабільна ставка 10%.
Реакція фінансових ринків: стабільність попри ризики
- Індекси Азії: помірні зниження: Taiex –1.4%, Kospi –3.3%, Nikkei –0.6%.
- Ф’ючерси США: S&P 500 –0.2%, Nasdaq –0.3% — реакція очікувана, ринки були підготовлені.
- Ринок нафти: WTI — $69.20, Brent — $71.61 — ціни залишились майже незмінними.
Пояснення стабільності нафтового ринку
- Очікуваність рішень: інвестори заздалегідь заклали у вартість активів можливість тарифного сценарію.
- Обмежений вплив на енергетичний імпорт: мита не спрямовані безпосередньо на нафту чи продукти її переробки.
- Географічна диверсифікація постачання: ключові постачальники нафти (Близький Схід, Африка) не потрапили під пряме посилення.
- Стимули для нових угод: країни-партнери намагаються домовитися про пом’якшення тарифів, що зменшує ризики для енергетичної торгівлі.
Оцінка фундаментальних факторів
- Політична нестабільність у торгових відносинах — короткостроковий фактор волатильності, однак наразі не критичний для нафтових котирувань.
- Відсутність мит на енергоносії — ключовий аргумент збереження цінової рівноваги.
- Загальний стан глобальної економіки — стабільний, що обмежує паніку на ринку.
Висновки
- Тарифна політика США має глибокі геоекономічні наслідки, однак не створила шоку для нафтового ринку в короткостроковій перспективі.
- Ринок нафти зберігає стабільність завдяки передбачуваності дій Вашингтона та відсутності мит на енергоресурси.
- Фундаментальні фактори впливу — рівень глобального попиту, баланс постачання, торговельні маршрути — залишаються ключовими.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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