Новий тарифний режим США: чи зможе ринок нафти зберегти стабільність?

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , ,

Новий тарифний режим США: чи зможе ринок нафти зберегти стабільність?

Президент США Дональд Трамп запровадив масштабну тарифну реформу, спрямовану на скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі. Попри різкі заходи щодо ряду країн, ціни на нафту залишились стабільними. У цьому матеріалі розглянуто фундаментальні чинники, що пояснюють таку реакцію нафтових котирувань.

Вплив тарифної політики на макроекономічну стабільність

  • Запровадження нового режиму тарифів стало найпотужнішим за останні десятиліття кроком у бік протекціонізму.
  • З 8 серпня нові мита починають діяти щодо широкого переліку товарів — від мікросхем до споживчих товарів.
  • Президент США назвав дефіцит у $1 трлн «надзвичайною загрозою» для економіки та безпеки країни.
  • Нова модель торгівлі зміщує акценти з ефективності на взаємну вигоду та захист внутрішніх інтересів.

Категоризація країн-партнерів США: геоекономічна трансформація

  • Країни з угодами: ЄС (зниження мита з 20% до 15%), Японія (з 24% до 15%).
  • Дефолтери: Канада (зростання з 0% до 35%), Швейцарія (з 31% до 39%), Індія (до 25%).
  • Базові ставки: Бразилія, Велика Британія, Австралія — стабільна ставка 10%.

Реакція фінансових ринків: стабільність попри ризики

  • Індекси Азії: помірні зниження: Taiex –1.4%, Kospi –3.3%, Nikkei –0.6%.
  • Ф’ючерси США: S&P 500 –0.2%, Nasdaq –0.3% — реакція очікувана, ринки були підготовлені.
  • Ринок нафти: WTI — $69.20, Brent — $71.61 — ціни залишились майже незмінними.

Пояснення стабільності нафтового ринку

  • Очікуваність рішень: інвестори заздалегідь заклали у вартість активів можливість тарифного сценарію.
  • Обмежений вплив на енергетичний імпорт: мита не спрямовані безпосередньо на нафту чи продукти її переробки.
  • Географічна диверсифікація постачання: ключові постачальники нафти (Близький Схід, Африка) не потрапили під пряме посилення.
  • Стимули для нових угод: країни-партнери намагаються домовитися про пом’якшення тарифів, що зменшує ризики для енергетичної торгівлі.

Оцінка фундаментальних факторів

  • Політична нестабільність у торгових відносинах — короткостроковий фактор волатильності, однак наразі не критичний для нафтових котирувань.
  • Відсутність мит на енергоносії — ключовий аргумент збереження цінової рівноваги.
  • Загальний стан глобальної економіки — стабільний, що обмежує паніку на ринку.

Висновки

  • Тарифна політика США має глибокі геоекономічні наслідки, однак не створила шоку для нафтового ринку в короткостроковій перспективі.
  • Ринок нафти зберігає стабільність завдяки передбачуваності дій Вашингтона та відсутності мит на енергоресурси.
  • Фундаментальні фактори впливу — рівень глобального попиту, баланс постачання, торговельні маршрути — залишаються ключовими.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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