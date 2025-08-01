Китайська сонячна енергетика скоротила 87 тисяч робочих місць з 2024 року

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Китайська сонячна енергетика скоротила 87 тисяч робочих місць з 2024 року

Сектор сонячної енергетики Китаю переживає наймасштабнішу кризу за останні роки: лише з 2024 року п’ять найбільших компаній звільнили 87 000 працівників. Причина — надвиробництво, цінові війни й банкрутства. Держава розпочала консолідацію ринку, проте проблеми лише поглиблюються.

Масштабні звільнення

  • За 2024 рік китайські сонячні компанії звільнили 87 000 працівників.
  • Це третина зайнятих у галузі, згідно з корпоративними звітами.

Криза на ринку

  • З кінця 2023 року галузь демонструє низхідний тренд.
  • Аналітик Morningstar зазначив:

    У 2024 році ситуація погіршилась. У 2025-му, схоже, стане ще гірше.

Причини: надвиробництво і цінові війни

  • У 2020–2023 роках — активна державна підтримка спричинила стрімке зростання потужностей.
  • Результат — надлишок продукції, що призвів до обвалу цін і втрати прибутковості.
  • Структурні втрати на ринку
    • За останні 18 місяців понад 40 компаній — збанкрутували, були поглинуті або виключені з ринку.
    • Серед них — і провідні виробники.
  • Реакція держави
    • У 2024 році влада визнала проблему надвиробництва та ініціювала консолідацію.
    • Планується підвищення стандартів якості, щоби витіснити застарілі виробничі потужності.
  • Очікування на ринку
    • За оцінкою компанії Longi Green Energy, надлишок продукції може тривати ще два роки.
    • Компанія входить до переліку тих, хто масово скорочував персонал у 2024 році.
  • Системна оцінка
    • Асоціація фотоелектричної промисловості Китаю наголосила на нагальній необхідності консолідації.
    • Причина — цінова війна та гонитва за часткою ринку, що змушує жертвувати якістю.

Китайський ринок сонячної енергетики увійшов у фазу жорсткого структурного очищення. Попри потужну експансію минулих років, саме вона стала причиною нинішньої кризи. Надвиробництво, падіння цін і втрати якості ведуть до вимушених скорочень, банкрутств і потреби в консолідації. Від дій уряду в найближчі місяці залежатиме, чи зможе сектор стабілізуватися до 2026 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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