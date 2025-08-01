Китайська сонячна енергетика скоротила 87 тисяч робочих місць з 2024 року

Сектор сонячної енергетики Китаю переживає наймасштабнішу кризу за останні роки: лише з 2024 року п’ять найбільших компаній звільнили 87 000 працівників. Причина — надвиробництво, цінові війни й банкрутства. Держава розпочала консолідацію ринку, проте проблеми лише поглиблюються.
Масштабні звільнення
- За 2024 рік китайські сонячні компанії звільнили 87 000 працівників.
- Це третина зайнятих у галузі, згідно з корпоративними звітами.
Криза на ринку
- З кінця 2023 року галузь демонструє низхідний тренд.
- Аналітик Morningstar зазначив:
У 2024 році ситуація погіршилась. У 2025-му, схоже, стане ще гірше.
Причини: надвиробництво і цінові війни
- У 2020–2023 роках — активна державна підтримка спричинила стрімке зростання потужностей.
- Результат — надлишок продукції, що призвів до обвалу цін і втрати прибутковості.
- Структурні втрати на ринку
- За останні 18 місяців понад 40 компаній — збанкрутували, були поглинуті або виключені з ринку.
- Серед них — і провідні виробники.
- Реакція держави
- У 2024 році влада визнала проблему надвиробництва та ініціювала консолідацію.
- Планується підвищення стандартів якості, щоби витіснити застарілі виробничі потужності.
- Очікування на ринку
- За оцінкою компанії Longi Green Energy, надлишок продукції може тривати ще два роки.
- Компанія входить до переліку тих, хто масово скорочував персонал у 2024 році.
- Системна оцінка
- Асоціація фотоелектричної промисловості Китаю наголосила на нагальній необхідності консолідації.
- Причина — цінова війна та гонитва за часткою ринку, що змушує жертвувати якістю.
Китайський ринок сонячної енергетики увійшов у фазу жорсткого структурного очищення. Попри потужну експансію минулих років, саме вона стала причиною нинішньої кризи. Надвиробництво, падіння цін і втрати якості ведуть до вимушених скорочень, банкрутств і потреби в консолідації. Від дій уряду в найближчі місяці залежатиме, чи зможе сектор стабілізуватися до 2026 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com