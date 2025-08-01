Нігерійські нафтопереробні заводи змінюють баланс ринку бензину

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Нігерійські нафтопереробні заводи змінюють баланс ринку бензину

З листопада 2025 року очікується суттєве зростання виробництва бензину на НПЗ Нігерії, що може вплинути на ринок нафтопродуктів у Західній Африці та Північно-Західній Європі. У центрі уваги — відновлення потужностей Port Harcourt і комерціалізація величезного заводу Dangote. Ці події мають фундаментальний вплив на прогнози цін на нафту та нафтопродукти у регіоні.

Фактори впливу

  • Нові обсяги виробництва: 210 тис. барелів/день — Port Harcourt, 650 тис. барелів/день — Dangote.
    Очікуване суттєве збільшення виробництва з листопада.
  • Активізація вторинних процесів:
    Dangote у квітні та травні отримав дозвіл на запуск 247 тис. б/д каталізатора крекінгу та 27 тис. б/д алкілування. Запуск затримано з економічних причин — для продажу на внутрішньому ринку.
  • Цінове регулювання: Уряд втручається у ціноутворення, стримуючи вартість бензину на внутрішньому ринку через державну компанію NNPC.
  • Зміна режиму розрахунків: З 1 жовтня постачання нафти Dangote від NNPC буде оплачуватись у місцевій валюті — найра. Це спрощує операції та зменшує залежність від доларових витрат.

Оцінка реалізації проєктів

  • Port Harcourt: відновлення секції на 60 тис. б/д очікується до 31 серпня. У липні вже отримано 450 тис. барелів Bonny Light, раніше — 475 тис. барелів між груднем і січнем.
  • Технічний прогрес: реконструкція Port Harcourt, за контрактом $1.5 млрд із Maire Tecnimont, завершена на 84.6% (інженерія — 98%, закупівлі — 99%, будівництво — 73%).
  • Початок модернізації бензину: старт реформінгових установок — жовтень 2025.

Геоекономічний вплив

  • Вплив на Північно-Західну Європу: Зменшення імпорту Нігерією з ARA-хабу скоротить надлишкову пропозицію бензину у регіоні, потенційно підштовхуючи котирування вгору.
  • Структурна перебудова ринку: перехід NNPC від імпорту бензину (з листопада 2023 — на грошовій основі) до повного забезпечення внутрішніх потреб через Dangote.
  • Вплив на нафтові котирування: Менші обсяги експорту нігерійської нафти через переробку на внутрішніх НПЗ можуть тимчасово підтримати ціну на фізичну нафту.

Висновки

  • Ризики для європейських виробників бензину зростають: втрата ключового ринку у Західній Африці.
  • Очікується переформатування балансу бензину: збільшення локального виробництва у Нігерії зменшить потребу у європейському імпорті.
  • У короткостроковій перспективі: тиск на котирування бензину в Європі може зрости, особливо у вересні–жовтні, доки нові обсяги ще не надійшли повністю.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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