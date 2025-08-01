Нігерійські нафтопереробні заводи змінюють баланс ринку бензину

З листопада 2025 року очікується суттєве зростання виробництва бензину на НПЗ Нігерії, що може вплинути на ринок нафтопродуктів у Західній Африці та Північно-Західній Європі. У центрі уваги — відновлення потужностей Port Harcourt і комерціалізація величезного заводу Dangote. Ці події мають фундаментальний вплив на прогнози цін на нафту та нафтопродукти у регіоні.
Фактори впливу
- Нові обсяги виробництва: 210 тис. барелів/день — Port Harcourt, 650 тис. барелів/день — Dangote.
Очікуване суттєве збільшення виробництва з листопада.
- Активізація вторинних процесів:
Dangote у квітні та травні отримав дозвіл на запуск 247 тис. б/д каталізатора крекінгу та 27 тис. б/д алкілування. Запуск затримано з економічних причин — для продажу на внутрішньому ринку.
- Цінове регулювання: Уряд втручається у ціноутворення, стримуючи вартість бензину на внутрішньому ринку через державну компанію NNPC.
- Зміна режиму розрахунків: З 1 жовтня постачання нафти Dangote від NNPC буде оплачуватись у місцевій валюті — найра. Це спрощує операції та зменшує залежність від доларових витрат.
Оцінка реалізації проєктів
- Port Harcourt: відновлення секції на 60 тис. б/д очікується до 31 серпня. У липні вже отримано 450 тис. барелів Bonny Light, раніше — 475 тис. барелів між груднем і січнем.
- Технічний прогрес: реконструкція Port Harcourt, за контрактом $1.5 млрд із Maire Tecnimont, завершена на 84.6% (інженерія — 98%, закупівлі — 99%, будівництво — 73%).
- Початок модернізації бензину: старт реформінгових установок — жовтень 2025.
Геоекономічний вплив
- Вплив на Північно-Західну Європу: Зменшення імпорту Нігерією з ARA-хабу скоротить надлишкову пропозицію бензину у регіоні, потенційно підштовхуючи котирування вгору.
- Структурна перебудова ринку: перехід NNPC від імпорту бензину (з листопада 2023 — на грошовій основі) до повного забезпечення внутрішніх потреб через Dangote.
- Вплив на нафтові котирування: Менші обсяги експорту нігерійської нафти через переробку на внутрішніх НПЗ можуть тимчасово підтримати ціну на фізичну нафту.
Висновки
- Ризики для європейських виробників бензину зростають: втрата ключового ринку у Західній Африці.
- Очікується переформатування балансу бензину: збільшення локального виробництва у Нігерії зменшить потребу у європейському імпорті.
- У короткостроковій перспективі: тиск на котирування бензину в Європі може зрости, особливо у вересні–жовтні, доки нові обсяги ще не надійшли повністю.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com
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