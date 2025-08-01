Чи занадто залежна Бразилія від російського дизеля?

Бразилія зіткнулася з новими викликами на тлі санкційного тиску та політичних заяв США, які можуть суттєво змінити глобальну логістику дизпального. Росія стала головним постачальником дизеля до країни, однак подальша орієнтація на рф створює критичні ризики для енергетичної безпеки країни.
Залежність Бразилії від дизеля з рф: масштаби та ризики
- 1/3 потреб Бразилія покриває за рахунок імпорту дизеля.
- 60% усіх імпортних постачань у першій половині 2025 року припадало на росію.
- Росія витіснила США як головного постачальника після запровадження санкцій, пов’язаних із війною в Україні.
Політичний тиск США і нові обмеження
- Президент США Дональд Трамп анонсував санкції проти Індії через закупівлю енергоносіїв у рф та заявив про розчарування відсутністю перемир’я в Україні.
- Ці дії змушують країни, пов’язані з енергетикою рф, переглядати ланцюги постачання.
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«Це викликає значну стурбованість», — заявив Роберто Арденґі, голова бразильської нафтової асоціації IBP.
Обмежені альтернативи для імпорту дизеля
- Глобальні запаси дизпального перебувають на низькому рівні, що ускладнює пошук нових джерел імпорту.
- Індія могла б стати альтернативою, але потрапила під санкційний тиск США.
- Висока концентрація імпорту з одного джерела підвищує вразливість Бразилії перед ціновими та геополітичними шоками.
Висновки та майбутні ризики
- Бразилія має критично високий рівень залежності від російського дизеля на фоні скорочення традиційних джерел постачання.
- Політична конфронтація між США, рф та Індією зменшує маневрові можливості для бразильського енергетичного ринку.
- Відсутність альтернатив загрожує ціновими стрибками і перебоями з постачанням у разі подальших санкцій або логістичних збоїв.
Джерело: Terminal
За матеріалами: bloomberg.com