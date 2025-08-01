RYAM і GranBio підписали меморандум щодо SAF-проєкту в Джесапі

Rayonier Advanced Materials (RYAM) та GranBio об’єднують зусилля задля розробки першого у своєму роді проєкту з виробництва стійкого авіаційного пального (SAF) на базі об’єкта в штаті Джорджія, США. Проєкт має на меті декарбонізацію авіаційного сектору та є частиною глобального тренду на зменшення вуглецевого сліду в енергетиці та логістиці.
Фундаментальні чинники впливу на нафтові прогнози
- Інноваційна технологія AVAP® від GranBio дозволяє перетворювати лінгоцелюлозну біомасу на біоетанол другого покоління, який буде надалі вдосконалено до SAF.
- Інфраструктурна синергія: проєкт використовує існуючі потужності RYAM у Джесапі — сировину, логістику та енергетичну інфраструктуру.
- Фінансування на $100 млн забезпечено грантом Міністерства енергетики США, що зміцнює інвестиційну привабливість ініціативи.
- Ліцензування технологій Celer2L™ та AVAP®: у разі реалізації RYAM отримає дозвіл на використання передових технологій для виробництва цукрів і біоетанолу на власних об’єктах.
- Масштабування виробництва: GranBio планує побудувати до 1 мільярда галонів SAF-продуктивності протягом наступного десятиліття.
Очікуваний вплив на ринок нафтопродуктів
- Підвищення конкуренції на ринку авіаційного пального: SAF на базі відновлюваних ресурсів поступово впроваджується як альтернатива викопному авіапальному.
- Зменшення попиту на традиційне авіапальне: із збільшенням виробничих потужностей SAF очікується структурний тиск на ціни на традиційне авіапальне в середньостроковій перспективі.
- Формування нових ланцюгів постачання: SAF-проєкти створюють локалізовані логістичні системи з меншою залежністю від світових нафтових хабів.
- Стратегічний зсув на користь біопального: великі гравці, як RYAM, диверсифікують бізнес-моделі з фокусом на біоекономіку.
Коментарі сторін
Цей меморандум відповідає нашій стратегії — реалізовувати нову вартість наших ключових активів і виходити на ринки відновлюваної енергії, де ми маємо конкурентні переваги — De Lyle Bloomquist, президент і CEO RYAM.
Ми посилюємо співпрацю з RYAM і спільно розробляємо масштабоване рішення для виробництва SAF, здатне змінити енергетичну мапу — Луїс Олівейра, CEO GranBio.
Висновки
- SAF-проєкт RYAM і GranBio є важливим маркером майбутніх трендів у нафтовому секторі: декарбонізація, біопальне, локальні рішення на базі доступної інфраструктури.
- Фінансова підтримка уряду США через гранти на $100 млн свідчить про геополітичну важливість напрямку.
- Очікуване завершення due diligence — до кінця 2025 року, після чого буде ухвалено рішення про реалізацію.
Джерело: Terminal
За матеріалами: BusinessWire
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