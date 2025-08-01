RYAM і GranBio підписали меморандум щодо SAF-проєкту в Джесапі

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

RYAM і GranBio підписали меморандум щодо SAF-проєкту в Джесапі

Rayonier Advanced Materials (RYAM) та GranBio об’єднують зусилля задля розробки першого у своєму роді проєкту з виробництва стійкого авіаційного пального (SAF) на базі об’єкта в штаті Джорджія, США. Проєкт має на меті декарбонізацію авіаційного сектору та є частиною глобального тренду на зменшення вуглецевого сліду в енергетиці та логістиці.

Фундаментальні чинники впливу на нафтові прогнози

  • Інноваційна технологія AVAP® від GranBio дозволяє перетворювати лінгоцелюлозну біомасу на біоетанол другого покоління, який буде надалі вдосконалено до SAF.
  • Інфраструктурна синергія: проєкт використовує існуючі потужності RYAM у Джесапі — сировину, логістику та енергетичну інфраструктуру.
  • Фінансування на $100 млн забезпечено грантом Міністерства енергетики США, що зміцнює інвестиційну привабливість ініціативи.
  • Ліцензування технологій Celer2L™ та AVAP®: у разі реалізації RYAM отримає дозвіл на використання передових технологій для виробництва цукрів і біоетанолу на власних об’єктах.
  • Масштабування виробництва: GranBio планує побудувати до 1 мільярда галонів SAF-продуктивності протягом наступного десятиліття.

Очікуваний вплив на ринок нафтопродуктів

  • Підвищення конкуренції на ринку авіаційного пального: SAF на базі відновлюваних ресурсів поступово впроваджується як альтернатива викопному авіапальному.
  • Зменшення попиту на традиційне авіапальне: із збільшенням виробничих потужностей SAF очікується структурний тиск на ціни на традиційне авіапальне в середньостроковій перспективі.
  • Формування нових ланцюгів постачання: SAF-проєкти створюють локалізовані логістичні системи з меншою залежністю від світових нафтових хабів.
  • Стратегічний зсув на користь біопального: великі гравці, як RYAM, диверсифікують бізнес-моделі з фокусом на біоекономіку.

Коментарі сторін

Цей меморандум відповідає нашій стратегії — реалізовувати нову вартість наших ключових активів і виходити на ринки відновлюваної енергії, де ми маємо конкурентні переваги — De Lyle Bloomquist, президент і CEO RYAM.

Ми посилюємо співпрацю з RYAM і спільно розробляємо масштабоване рішення для виробництва SAF, здатне змінити енергетичну мапу — Луїс Олівейра, CEO GranBio.

Висновки

  • SAF-проєкт RYAM і GranBio є важливим маркером майбутніх трендів у нафтовому секторі: декарбонізація, біопальне, локальні рішення на базі доступної інфраструктури.
  • Фінансова підтримка уряду США через гранти на $100 млн свідчить про геополітичну важливість напрямку.
  • Очікуване завершення due diligence — до кінця 2025 року, після чого буде ухвалено рішення про реалізацію.

Джерело: Terminal
За матеріалами: BusinessWire

Замовити звіт по ринку

 

Автор:

(Всего статей: 2182)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: