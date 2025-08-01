Азіатські постачальники рекордно збільшують експорт авіаційного пального до Європи

У липні 2025 року обсяги експорту авіаційного пального з Азії до Європи досягли багаторічного максимуму. Країни — ключові експортери, зокрема Китай, Південна Корея та держави Південно-Східної Азії, скористалися сприятливою ціновою арбітражною ситуацією. Це підтримало попит у Європі, зменшило надлишкову пропозицію в Азії та вплинуло на глобальні ціни.
Фундаментальні фактори впливу
- Рекордний експорт з Азії — 600 000–775 000 тонн (4,728–6,107 млн барелів) авіапального було відвантажено до Європи у липні 2025 року.
- Джерело: Vortexa — це найбільший обсяг за майже 3 роки, а за оцінками трейдерів — за останні 5 років.
- Для порівняння: у червні обсяг експорту становив 500 000 тонн.
Причини зростання постачань
- Ціновий арбітраж: у липні фізичні ціни на авіапальне в Північно-Західній Європі були в середньому на $65/тонну вищими, ніж в Азії (дані LSEG), тоді як у червні ця різниця становила лише $50/тонну.
- Зниження фрахтових ставок: перевезення 90 000 тонн пального танкером LR2 подешевшало до в середньому $3,75 млн у липні проти $4,4 млн у червні (дані SSY).
- Фактор геополітики: завершення конфлікту Іран-Ізраїль знизило логістичні ризики.
Ринкова ситуація в Європі
- Стійкий попит: середня кількість щоденних авіарейсів у Європі у липні зросла на 4% у річному вимірі і перевищує рівень 2019 року на 3% (дані Eurocontrol).
- Низький рівень запасів: в ARA-хабі залишки авіапального становили 745 000 тонн — найнижчий показник із лютого. Це нижче за середній рівень 2025 року (846 000 тонн) та середній тижневий обсяг 2024 року (881 000 тонн).
Очікування на серпень і далі
- Китай продовжує активно експортувати: очікується, що в серпні з країни буде експортовано понад 2,3 млн тонн авіапального — аналогічно до липня.
- Аналітики FGE прогнозують, що загальний експорт гасу й авіапального залишатиметься високим, оскільки попит на внутрішні рейси стабілізувався, а найбільший нафтопереробник Sinopec нарощує виробництво.
- Для китайських НПЗ експорт авіапального залишається найприбутковішим напрямком порівняно з іншими продуктами (трейдери з Китаю).
- Звуження маржі арбітражу може призвести до скорочення обсягів експорту у серпні (Vortexa).
Висновки
- Зростання експорту з Азії — реакція на високі ціни в Європі та зниження фрахтових витрат.
- Стійкий попит на авіапальне в Європі зумовлює дефіцит запасів і створює умови для продовження імпорту.
- Китай закріплюється як ключовий гравець на глобальному ринку авіапального завдяки масштабам експорту та економіці виробництва.
- У серпні можливе зменшення постачань через скорочення прибутковості арбітражу, проте загальна кон’юнктура залишається сприятливою для експортерів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters
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