Азіатські постачальники рекордно збільшують експорт авіаційного пального до Європи

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Азіатські постачальники рекордно збільшують експорт авіаційного пального до Європи

У липні 2025 року обсяги експорту авіаційного пального з Азії до Європи досягли багаторічного максимуму. Країни — ключові експортери, зокрема Китай, Південна Корея та держави Південно-Східної Азії, скористалися сприятливою ціновою арбітражною ситуацією. Це підтримало попит у Європі, зменшило надлишкову пропозицію в Азії та вплинуло на глобальні ціни.

Фундаментальні фактори впливу

  • Рекордний експорт з Азії — 600 000–775 000 тонн (4,728–6,107 млн барелів) авіапального було відвантажено до Європи у липні 2025 року.
  • Джерело: Vortexa — це найбільший обсяг за майже 3 роки, а за оцінками трейдерів — за останні 5 років.
  • Для порівняння: у червні обсяг експорту становив 500 000 тонн.

Причини зростання постачань

  • Ціновий арбітраж: у липні фізичні ціни на авіапальне в Північно-Західній Європі були в середньому на $65/тонну вищими, ніж в Азії (дані LSEG), тоді як у червні ця різниця становила лише $50/тонну.
  • Зниження фрахтових ставок: перевезення 90 000 тонн пального танкером LR2 подешевшало до в середньому $3,75 млн у липні проти $4,4 млн у червні (дані SSY).
  • Фактор геополітики: завершення конфлікту Іран-Ізраїль знизило логістичні ризики.

Ринкова ситуація в Європі

  • Стійкий попит: середня кількість щоденних авіарейсів у Європі у липні зросла на 4% у річному вимірі і перевищує рівень 2019 року на 3% (дані Eurocontrol).
  • Низький рівень запасів: в ARA-хабі залишки авіапального становили 745 000 тонн — найнижчий показник із лютого. Це нижче за середній рівень 2025 року (846 000 тонн) та середній тижневий обсяг 2024 року (881 000 тонн).

Очікування на серпень і далі

  • Китай продовжує активно експортувати: очікується, що в серпні з країни буде експортовано понад 2,3 млн тонн авіапального — аналогічно до липня.
  • Аналітики FGE прогнозують, що загальний експорт гасу й авіапального залишатиметься високим, оскільки попит на внутрішні рейси стабілізувався, а найбільший нафтопереробник Sinopec нарощує виробництво.
  • Для китайських НПЗ експорт авіапального залишається найприбутковішим напрямком порівняно з іншими продуктами (трейдери з Китаю).
  • Звуження маржі арбітражу може призвести до скорочення обсягів експорту у серпні (Vortexa).

Висновки

  • Зростання експорту з Азії — реакція на високі ціни в Європі та зниження фрахтових витрат.
  • Стійкий попит на авіапальне в Європі зумовлює дефіцит запасів і створює умови для продовження імпорту.
  • Китай закріплюється як ключовий гравець на глобальному ринку авіапального завдяки масштабам експорту та економіці виробництва.
  • У серпні можливе зменшення постачань через скорочення прибутковості арбітражу, проте загальна кон’юнктура залишається сприятливою для експортерів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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