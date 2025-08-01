Бензин RBOB NYMEX: огляд цін

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , ,

Бензин RBOB NYMEX: огляд цін

RBOB бензин на NYMEX демонструє найсильніше місячне зростання з березня 2025 року — за липень ф’ючерсні контракти на серпень піднялись на 6.53% до $2.2156 за галон. Проте короткострокова корекція вказує на зростання волатильності, попри загальне зростання за рік.

Основні тенденції ринку бензину

  • Зростання у липні: +13.58 центів/галон або 6.53% — найбільше місячне зростання з березня 2025 року
  • Зростання три місяці поспіль: сумарне зростання за три місяці — +17.86 центів або 8.77%
  • Шість місяців зростання за останні вісім: ринок показує стійкий висхідний тренд

Корекційні сигнали

  • 1 серпня: зниження на 5.35 центів або 2.36% — найбільше денне падіння з 24 червня 2025 року
  • Перервано триденне зростання: короткострокова фіксація прибутку

Оцінка динаміки за 52 тижні

  • Максимум за 52 тижні: $2.4429 (12 серпня 2024 р.) — нині на 9.30% нижче
  • Мінімум за 52 тижні: $1.87 (10 вересня 2024 р.) — нині на 18.48% вище
  • Річне падіння: –7.61% проти рівня рік тому

Динаміка 2025 року

  • Поточне зростання з початку року: +21.41 цент або 10.70%
  • Найвища ціна 2025 року: $2.331 (2 квітня 2025 р.) — нині на 4.95% нижче
  • Найнижча ціна 2025 року: $1.9489 (26 лютого 2025 р.) — нині на 13.68% вище

Фундаментальні висновки

  • Ринок бензину демонструє поступове відновлення після зимового мінімуму, відображаючи покращення кон’юнктури попиту.
  • Поточна вартість залишається нижчою на 48.19% від рекордного максимуму $4.2762 (9 червня 2022 р.), що вказує на стабілізацію після енергетичної кризи.
  • Короткострокова волатильність у серпні може бути зумовлена фіксацією прибутку й очікуванням оновлення даних щодо попиту в США.

«Фронт-місячні контракти демонструють найсильніше три-місячне зростання з березня 2025 року»

Джерело: Terminal

За матеріалами: reuters.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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