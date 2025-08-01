Бензин RBOB NYMEX: огляд цін

RBOB бензин на NYMEX демонструє найсильніше місячне зростання з березня 2025 року — за липень ф’ючерсні контракти на серпень піднялись на 6.53% до $2.2156 за галон. Проте короткострокова корекція вказує на зростання волатильності, попри загальне зростання за рік.
Основні тенденції ринку бензину
- Зростання у липні: +13.58 центів/галон або 6.53% — найбільше місячне зростання з березня 2025 року
- Зростання три місяці поспіль: сумарне зростання за три місяці — +17.86 центів або 8.77%
- Шість місяців зростання за останні вісім: ринок показує стійкий висхідний тренд
Корекційні сигнали
- 1 серпня: зниження на 5.35 центів або 2.36% — найбільше денне падіння з 24 червня 2025 року
- Перервано триденне зростання: короткострокова фіксація прибутку
Оцінка динаміки за 52 тижні
- Максимум за 52 тижні: $2.4429 (12 серпня 2024 р.) — нині на 9.30% нижче
- Мінімум за 52 тижні: $1.87 (10 вересня 2024 р.) — нині на 18.48% вище
- Річне падіння: –7.61% проти рівня рік тому
Динаміка 2025 року
- Поточне зростання з початку року: +21.41 цент або 10.70%
- Найвища ціна 2025 року: $2.331 (2 квітня 2025 р.) — нині на 4.95% нижче
- Найнижча ціна 2025 року: $1.9489 (26 лютого 2025 р.) — нині на 13.68% вище
Фундаментальні висновки
- Ринок бензину демонструє поступове відновлення після зимового мінімуму, відображаючи покращення кон’юнктури попиту.
- Поточна вартість залишається нижчою на 48.19% від рекордного максимуму $4.2762 (9 червня 2022 р.), що вказує на стабілізацію після енергетичної кризи.
- Короткострокова волатильність у серпні може бути зумовлена фіксацією прибутку й очікуванням оновлення даних щодо попиту в США.
«Фронт-місячні контракти демонструють найсильніше три-місячне зростання з березня 2025 року»
Джерело: Terminal
За матеріалами: reuters.com
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