Рубрика | Україна

У Лієпаї збудують найбільший SAF-завод у Північній Європі

Обновлено: Август 06, 2025.

У Лієпаї збудують найбільший SAF-завод у Північній Європі

Група Avia Solutions разом із латвійськими партнерами запускає масштабний проєкт NorSAF — будівництво заводу з виробництва екологічного авіаційного палива SAF у Латвії. Об’єкт стане найбільшим у Північній Європі з орієнтацією на регіональний ринок і глобальний експорт. Обсяг інвестицій — 500–600 млн євро, запуск — до 2030 року.

NorSAF у Лієпаї – ключові показники й вплив

  • Потужність заводу100 000 тонн SAF на рік після введення в експлуатацію у 2030 році.
  • Інвестиціївід 500 до 600 млн євро, залежно від технологічного рішення.
  • Технологія виробництваPureSAF від шведської Biofuels AB, ліцензована KBR, дозволяє виробляти SAF та синтетичне eSAF з біоетанолу, водню та CO₂.
  • Екологічна ефективністьвикористання CO₂ у виробництві зменшить викиди й забезпечить повний цикл зеленої енергії.
  • Очікуване завершення ТЕОдруга половина 2025 року.
  • Наявна інфраструктурагазопроводи, залізниця, термінал перевалки етанолу у зоні Лієпая сприяють швидкій реалізації.
  • Споживання SAF у регіоні — наразі близько 8 000 тонн на рік, тоді як потреба в авіапаливі трьох балтійських країн становить 400 000 тонн.

Висновки:

  • NorSAF орієнтований не лише на балтійський ринок, а й на експорт завдяки значному надлишку виробничих потужностей порівняно з місцевим попитом.
  • Участь ЄС, інституційних інвесторів і місцевих органів влади є критичною для реалізації через масштаб інвестицій.
  • Обрані технології забезпечують повний цикл зеленої енергії, що відповідає стратегічним цілям ЄС у декарбонізації авіації.
  • Плани з будівництва заводу зеленого водню і домовленості про постачання CO₂ свідчать про комплексний підхід до енергетичної незалежності й сталості.
  • Розташування в Лієпаї забезпечує логістичну перевагу для дистрибуції SAF у країни Північної Європи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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