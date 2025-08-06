У Лієпаї збудують найбільший SAF-завод у Північній Європі

Група Avia Solutions разом із латвійськими партнерами запускає масштабний проєкт NorSAF — будівництво заводу з виробництва екологічного авіаційного палива SAF у Латвії. Об’єкт стане найбільшим у Північній Європі з орієнтацією на регіональний ринок і глобальний експорт. Обсяг інвестицій — 500–600 млн євро, запуск — до 2030 року.
NorSAF у Лієпаї – ключові показники й вплив
- Потужність заводу — 100 000 тонн SAF на рік після введення в експлуатацію у 2030 році.
- Інвестиції — від 500 до 600 млн євро, залежно від технологічного рішення.
- Технологія виробництва — PureSAF від шведської Biofuels AB, ліцензована KBR, дозволяє виробляти SAF та синтетичне eSAF з біоетанолу, водню та CO₂.
- Екологічна ефективність — використання CO₂ у виробництві зменшить викиди й забезпечить повний цикл зеленої енергії.
- Очікуване завершення ТЕО — друга половина 2025 року.
- Наявна інфраструктура — газопроводи, залізниця, термінал перевалки етанолу у зоні Лієпая сприяють швидкій реалізації.
- Споживання SAF у регіоні — наразі близько 8 000 тонн на рік, тоді як потреба в авіапаливі трьох балтійських країн становить 400 000 тонн.
Висновки:
- NorSAF орієнтований не лише на балтійський ринок, а й на експорт завдяки значному надлишку виробничих потужностей порівняно з місцевим попитом.
- Участь ЄС, інституційних інвесторів і місцевих органів влади є критичною для реалізації через масштаб інвестицій.
- Обрані технології забезпечують повний цикл зеленої енергії, що відповідає стратегічним цілям ЄС у декарбонізації авіації.
- Плани з будівництва заводу зеленого водню і домовленості про постачання CO₂ свідчать про комплексний підхід до енергетичної незалежності й сталості.
- Розташування в Лієпаї забезпечує логістичну перевагу для дистрибуції SAF у країни Північної Європи.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ЗМІ