Європейський імпорт LNG зміщує глобальні обсяги: Азія втрачає позиції

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Європейський імпорт LNG зміщує глобальні обсяги: Азія втрачає позиції

У першій половині 2025 року світова торгівля скрапленим природним газом (LNG) зросла на 4%, попри обмеження з боку окремих постачальників. Різке збільшення імпорту в Європі спричинило перерозподіл глобальних потоків LNG — на шкоду азійським покупцям.

Баланс глобального ринку LNG у 2025 році

  • Світовий обсяг LNG-запропонування зріс на 60% у порівнянні з усім 2024 роком лише за перше півріччя 2025 року.
  • Очікується повнорічне зростання постачання LNG на 5,5% (30 млрд м³).
  • Провідну роль відіграють Північна Америка та Близький Схід — завдяки новим проєктам та ефективнішій роботі існуючих потужностей.

Європа: головний рушій попиту

  • Імпорт LNG в Європу зріс на 25% (майже 20 млрд м³) у першій половині 2025 року.
  • Очікується приріст на 26% (35 млрд м³) за підсумками всього року, що контрастує зі зниженням на 18% у 2024 році.
  • Головні причини: завершення транзиту російського газу через Україну та падіння обсягів трубопровідного імпорту з Норвегії.
  • Туреччина та Велика Британія забезпечили понад чверть зростання імпорту, переважно в зимовий період.

Північна Америка: джерело глобального зростання LNG

  • США забезпечили понад 12 млрд м³ додаткового LNG у першому півріччі, зокрема майже 8 млрд м³ із Plaquemines LNG.
  • Загальне зростання постачань з США, Канади та Мексики — 27% або 32 млрд м³.
  • Очікується, що в 2026 році Північна Америка забезпечить понад 70% нового обсягу LNG у світі.

Скорочення постачання з інших регіонів

  • Алжир: мінус 23% (майже 2 млрд м³) через внутрішній попит і проблеми на upstream.
  • росія: мінус 7% (1,6 млрд м³) через санкції проти малих заводів.
  • Інші зниження: Норвегія — мінус 1,4 млрд м³, Єгипет — мінус 1 млрд м³, Австралія — мінус 1 млрд м³.

Азія та Латинська Америка: зниження попиту

  • Китай: імпорт LNG впав на 21% (11 млрд м³) унаслідок зниження внутрішнього попиту та зростання трубопровідного імпорту.
  • Індія, Пакистан, Сінгапур: мінус 8% кожен, сукупно понад 2 млрд м³.
  • Японія (+2,5%) та Тайвань (+12%) — винятки, з сукупним приростом на 2 млрд м³.
  • Загальне зниження азійського імпорту LNG: мінус 5,5% або 10 млрд м³.
  • Латинська Америка: мінус 13% (1,2 млрд м³) — завдяки гідрогенерації та зростанню газовидобутку в Аргентині.

Ризики на друге півріччя 2025 року

  • Військові удари в Близькому Сході вже спричинили тимчасове зниження видобутку Ізраїлем у червні.
  • 20% світового LNG транспортується через Ормузьку протоку — геополітичні ризики залишаються високими.
  • Можливі затримки запуску нових заводів можуть призвести до дефіциту LNG в разі невдач зі стартом потужностей.

Очікування на 2026 рік

  • Очікуване зростання світового постачання LNG — 7% (40 млрд м³), найбільше з 2019 року.
  • США, Канада та Мексика забезпечать понад 70% приросту.
  • Китай: прогнозується зростання імпорту на 25% (23 млрд м³) після падіння у 2025 році.
  • Інші азійські ринки — плюс 19% (17 млрд м³).

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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