Європейський імпорт LNG зміщує глобальні обсяги: Азія втрачає позиції

У першій половині 2025 року світова торгівля скрапленим природним газом (LNG) зросла на 4%, попри обмеження з боку окремих постачальників. Різке збільшення імпорту в Європі спричинило перерозподіл глобальних потоків LNG — на шкоду азійським покупцям.
Баланс глобального ринку LNG у 2025 році
- Світовий обсяг LNG-запропонування зріс на 60% у порівнянні з усім 2024 роком лише за перше півріччя 2025 року.
- Очікується повнорічне зростання постачання LNG на 5,5% (30 млрд м³).
- Провідну роль відіграють Північна Америка та Близький Схід — завдяки новим проєктам та ефективнішій роботі існуючих потужностей.
Європа: головний рушій попиту
- Імпорт LNG в Європу зріс на 25% (майже 20 млрд м³) у першій половині 2025 року.
- Очікується приріст на 26% (35 млрд м³) за підсумками всього року, що контрастує зі зниженням на 18% у 2024 році.
- Головні причини: завершення транзиту російського газу через Україну та падіння обсягів трубопровідного імпорту з Норвегії.
- Туреччина та Велика Британія забезпечили понад чверть зростання імпорту, переважно в зимовий період.
Північна Америка: джерело глобального зростання LNG
- США забезпечили понад 12 млрд м³ додаткового LNG у першому півріччі, зокрема майже 8 млрд м³ із Plaquemines LNG.
- Загальне зростання постачань з США, Канади та Мексики — 27% або 32 млрд м³.
- Очікується, що в 2026 році Північна Америка забезпечить понад 70% нового обсягу LNG у світі.
Скорочення постачання з інших регіонів
- Алжир: мінус 23% (майже 2 млрд м³) через внутрішній попит і проблеми на upstream.
- росія: мінус 7% (1,6 млрд м³) через санкції проти малих заводів.
- Інші зниження: Норвегія — мінус 1,4 млрд м³, Єгипет — мінус 1 млрд м³, Австралія — мінус 1 млрд м³.
Азія та Латинська Америка: зниження попиту
- Китай: імпорт LNG впав на 21% (11 млрд м³) унаслідок зниження внутрішнього попиту та зростання трубопровідного імпорту.
- Індія, Пакистан, Сінгапур: мінус 8% кожен, сукупно понад 2 млрд м³.
- Японія (+2,5%) та Тайвань (+12%) — винятки, з сукупним приростом на 2 млрд м³.
- Загальне зниження азійського імпорту LNG: мінус 5,5% або 10 млрд м³.
- Латинська Америка: мінус 13% (1,2 млрд м³) — завдяки гідрогенерації та зростанню газовидобутку в Аргентині.
Ризики на друге півріччя 2025 року
- Військові удари в Близькому Сході вже спричинили тимчасове зниження видобутку Ізраїлем у червні.
- 20% світового LNG транспортується через Ормузьку протоку — геополітичні ризики залишаються високими.
- Можливі затримки запуску нових заводів можуть призвести до дефіциту LNG в разі невдач зі стартом потужностей.
Очікування на 2026 рік
- Очікуване зростання світового постачання LNG — 7% (40 млрд м³), найбільше з 2019 року.
- США, Канада та Мексика забезпечать понад 70% приросту.
- Китай: прогнозується зростання імпорту на 25% (23 млрд м³) після падіння у 2025 році.
- Інші азійські ринки — плюс 19% (17 млрд м³).
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA