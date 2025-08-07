Перемовини США з рф обвалили нафтовий ринок

Світові ціни на нафту й бензин у середу різко змінили напрям після заяви президента Трампа про «значний прогрес» у перемовинах між спецпредставником США Віткоффом та президентом путіним щодо припинення війни в Україні.
Глобальні зрушення на нафтовому ринку внаслідок переговорів США і рф
Заява Трампа викликала масовий вихід з довгих позицій на нафтових ф’ючерсах через очікування, що США не вводитимуть вторинні санкції проти енергетичних постачань з рф.
Цінова динаміка та ринкові сигнали
- Індекс долара (DXY00) впав до тижневого мінімуму — це спричинило короткочасне зростання цін на нафту.
- Saudi Aramco підвищила ціну на Arab Light для Азії на $1/барель у вересні (очікувалось +$0,90).
- Президент Трамп пригрозив високими тарифами для країн, що купують енергоносії з рф, якщо рф не припинить війну до п’ятниці.
- JPMorgan попереджає: у разі запровадження тарифів ринок не зможе ігнорувати ефект, особливо через обмежені вільні потужності OPEC.
Баланс попиту та пропозиції
- OPEC+ погодила збільшення видобутку на 547 тис. барелів/день з 1 вересня. Це частина плану відновлення 2,2 млн барелів/день до вересня 2026 року.
- При цьому 1,66 млн барелів/день залишаються в режимі очікування до кінця 2026 року.
- IEA зафіксувала накопичення запасів нафти на рівні 1 млн барелів/день. До IV кварталу 2025 ринок може мати профіцит у 1,5% глобального споживання.
- Липневий видобуток OPEC знизився на 20 тис. барелів/день — до 28,31 млн барелів/день.
Санкційний тиск на рф
- ЄС затвердив нові санкції проти російської нафти:
- 20 банків рф виключено з системи SWIFT.
- Обмеження на перероблені нафтопродукти російського походження в інших країнах.
- Санкції на індійський НПЗ, частково підконтрольний «роснєфті».
- До санкційного списку додано ще 105 суден тіньового флоту рф — загалом понад 400 одиниць.
Статистика запасів, видобутку й логістики
- Vortexa: обсяг нафти, що зберігається на танкерах понад 7 днів, зменшився на 15% тиждень до тижня, до 79,12 млн барелів станом на 1 серпня.
- Дані EIA (1 серпня):
- Запаси сирої нафти скоротились на 3,03 млн барелів (очікувалось -2,6 млн).
- Запаси бензину знизились на 1,3 млн барелів (очікувалось -1,0 млн).
- Запаси дистилятів — неочікуване зниження на 565 тис. барелів (проти прогнозу +811 тис.).
- Запаси в Кушингу зросли на +453 тис. барелів.
- Стан запасів у США:
- Сира нафта: -6,5% до середнього за 5 років.
- Бензин: -0,3% до середнього.
- Дистиляти: -16,1% до середнього.
- Видобуток у США: 13,284 млн барелів/день, зниження на 0,2% за тиждень (рекорд: 13,631 млн барелів/день, 6 грудня 2024).
- Baker Hughes: кількість активних бурових установок — 410, мінус 5 за тиждень, найнижчий рівень за 3,75 року.
Висновки
- Ймовірне пом’якшення санкцій на тлі перемовин США–рф змінило сприйняття ризиків на ринку, що спричинило падіння цін.
- Попри тимчасовий надлишок нафти, ринок залишається чутливим до ризиків щодо пропозиції з боку рф та реакції США.
- Нові санкції ЄС мають значний потенціал обмежити тіньові обсяги експорту з рф.
- Низька активність бурових у США може обмежити швидке нарощування внутрішнього видобутку у разі дефіциту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: barchart.com
