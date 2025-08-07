Перемовини США з рф обвалили нафтовий ринок

Перемовини США з рф обвалили нафтовий ринок

 

Світові ціни на нафту й бензин у середу різко змінили напрям після заяви президента Трампа про «значний прогрес» у перемовинах між спецпредставником США Віткоффом та президентом путіним щодо припинення війни в Україні.

Глобальні зрушення на нафтовому ринку внаслідок переговорів США і рф

Заява Трампа викликала масовий вихід з довгих позицій на нафтових ф’ючерсах через очікування, що США не вводитимуть вторинні санкції проти енергетичних постачань з рф.

Цінова динаміка та ринкові сигнали

  • Індекс долара (DXY00) впав до тижневого мінімуму — це спричинило короткочасне зростання цін на нафту.
  • Saudi Aramco підвищила ціну на Arab Light для Азії на $1/барель у вересні (очікувалось +$0,90).
  • Президент Трамп пригрозив високими тарифами для країн, що купують енергоносії з рф, якщо рф не припинить війну до п’ятниці.
  • JPMorgan попереджає: у разі запровадження тарифів ринок не зможе ігнорувати ефект, особливо через обмежені вільні потужності OPEC.

Баланс попиту та пропозиції

  • OPEC+ погодила збільшення видобутку на 547 тис. барелів/день з 1 вересня. Це частина плану відновлення 2,2 млн барелів/день до вересня 2026 року.
  • При цьому 1,66 млн барелів/день залишаються в режимі очікування до кінця 2026 року.
  • IEA зафіксувала накопичення запасів нафти на рівні 1 млн барелів/день. До IV кварталу 2025 ринок може мати профіцит у 1,5% глобального споживання.
  • Липневий видобуток OPEC знизився на 20 тис. барелів/день — до 28,31 млн барелів/день.

Санкційний тиск на рф

  • ЄС затвердив нові санкції проти російської нафти:
    • 20 банків рф виключено з системи SWIFT.
    • Обмеження на перероблені нафтопродукти російського походження в інших країнах.
    • Санкції на індійський НПЗ, частково підконтрольний «роснєфті».
    • До санкційного списку додано ще 105 суден тіньового флоту рф — загалом понад 400 одиниць.

Статистика запасів, видобутку й логістики

  • Vortexa: обсяг нафти, що зберігається на танкерах понад 7 днів, зменшився на 15% тиждень до тижня, до 79,12 млн барелів станом на 1 серпня.
  • Дані EIA (1 серпня):
    • Запаси сирої нафти скоротились на 3,03 млн барелів (очікувалось -2,6 млн).
    • Запаси бензину знизились на 1,3 млн барелів (очікувалось -1,0 млн).
    • Запаси дистилятів — неочікуване зниження на 565 тис. барелів (проти прогнозу +811 тис.).
    • Запаси в Кушингу зросли на +453 тис. барелів.
  • Стан запасів у США:
    • Сира нафта: -6,5% до середнього за 5 років.
    • Бензин: -0,3% до середнього.
    • Дистиляти: -16,1% до середнього.
  • Видобуток у США: 13,284 млн барелів/день, зниження на 0,2% за тиждень (рекорд: 13,631 млн барелів/день, 6 грудня 2024).
  • Baker Hughes: кількість активних бурових установок — 410, мінус 5 за тиждень, найнижчий рівень за 3,75 року.

Висновки

  • Ймовірне пом’якшення санкцій на тлі перемовин США–рф змінило сприйняття ризиків на ринку, що спричинило падіння цін.
  • Попри тимчасовий надлишок нафти, ринок залишається чутливим до ризиків щодо пропозиції з боку рф та реакції США.
  • Нові санкції ЄС мають значний потенціал обмежити тіньові обсяги експорту з рф.
  • Низька активність бурових у США може обмежити швидке нарощування внутрішнього видобутку у разі дефіциту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: barchart.com

Замовити звіт по ринку

 

 

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

