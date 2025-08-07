Каліфорнія змінює курс: нафтопереробні заводи закриваються, а влада повертається до буріння

Штат Каліфорнія, який позиціонував себе як лідер чистої енергетики, змінює стратегію через загрозу дефіциту бензину: губернатор Гевін Ньюсом готує законопроєкти для стимулювання буріння та збереження роботи нафтопереробних заводів. Причиною стала запланована зупинка двох великих НПЗ, що може зменшити потужності з виробництва бензину в штаті на 20%.
Енергетична криза в Каліфорнії: реакція влади на загрозу дефіциту пального
- Закриття двох ключових НПЗ: компанія Phillips 66 припинить роботу свого заводу в районі Лос-Анджелеса наприкінці 2025 року, а Valero зупинить свій об’єкт у Бей-Ареа у 2026 році. Загалом це позбавить штат близько однієї п’ятої його потужностей з переробки бензину.
- Зміна політичного курсу: губернатор Ньюсом, який раніше підтримував обмеження на прибутки енергетичних компаній і заборону на буріння поблизу житлових районів, тепер просуває спрощення видачі дозволів на нові свердловини в окрузі Керн та розглядає фінансові стимули для збереження чинних НПЗ.
- Політичні ризики: демократи остерігаються, що зростання цін на бензин у передвиборчий період 2026 року може зменшити підтримку виборців, як це вже траплялося в минулому.
«Реальність така: якщо ці НПЗ закриються і ціни на бензин зростуть, це стане проблемою для всіх.» — Ендрю Акоста, політичний консультант Демократичної партії Каліфорнії
- Стратегічна вразливість штату: Каліфорнія є «паливним островом» — вона відрізана від міжштатних трубопроводів і майже повністю залежить від власних, часто застарілих, нафтопереробних заводів.
- Ризик зростання цін: будь-яка зупинка заводу призводить до скорочення постачання та скачка цін, які часто перевищують $5 за галон, що підриває підтримку населення щодо переходу на чисту енергію.
- Екологічні ризики: екологічні організації попереджають, що наслідки забруднення від додаткового буріння та подовження роботи НПЗ ляжуть на бідні громади, які вже живуть поруч із інфраструктурою видобутку.
Енергетичний вектор Каліфорнії коригується у бік збереження стабільного постачання бензину на тлі політичного тиску та виборчих ризиків. Заплановане закриття ключових НПЗ змусило владу активізувати буріння, що ставить під сумнів раніше проголошені екологічні цілі штату. Це є ілюстрацією конфлікту між кліматичною політикою та короткостроковими потребами енергетичної безпеки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: dailyclimate.org