Каліфорнія змінює курс: нафтопереробні заводи закриваються, а влада повертається до буріння

Обновлено: Август 07, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Каліфорнія змінює курс: нафтопереробні заводи закриваються, а влада повертається до буріння

Штат Каліфорнія, який позиціонував себе як лідер чистої енергетики, змінює стратегію через загрозу дефіциту бензину: губернатор Гевін Ньюсом готує законопроєкти для стимулювання буріння та збереження роботи нафтопереробних заводів. Причиною стала запланована зупинка двох великих НПЗ, що може зменшити потужності з виробництва бензину в штаті на 20%.

Енергетична криза в Каліфорнії: реакція влади на загрозу дефіциту пального

  • Закриття двох ключових НПЗ: компанія Phillips 66 припинить роботу свого заводу в районі Лос-Анджелеса наприкінці 2025 року, а Valero зупинить свій об’єкт у Бей-Ареа у 2026 році. Загалом це позбавить штат близько однієї п’ятої його потужностей з переробки бензину.
  • Зміна політичного курсу: губернатор Ньюсом, який раніше підтримував обмеження на прибутки енергетичних компаній і заборону на буріння поблизу житлових районів, тепер просуває спрощення видачі дозволів на нові свердловини в окрузі Керн та розглядає фінансові стимули для збереження чинних НПЗ.
  • Політичні ризики: демократи остерігаються, що зростання цін на бензин у передвиборчий період 2026 року може зменшити підтримку виборців, як це вже траплялося в минулому.

«Реальність така: якщо ці НПЗ закриються і ціни на бензин зростуть, це стане проблемою для всіх.» — Ендрю Акоста, політичний консультант Демократичної партії Каліфорнії

  • Стратегічна вразливість штату: Каліфорнія є «паливним островом» — вона відрізана від міжштатних трубопроводів і майже повністю залежить від власних, часто застарілих, нафтопереробних заводів.
  • Ризик зростання цін: будь-яка зупинка заводу призводить до скорочення постачання та скачка цін, які часто перевищують $5 за галон, що підриває підтримку населення щодо переходу на чисту енергію.
  • Екологічні ризики: екологічні організації попереджають, що наслідки забруднення від додаткового буріння та подовження роботи НПЗ ляжуть на бідні громади, які вже живуть поруч із інфраструктурою видобутку.

Енергетичний вектор Каліфорнії коригується у бік збереження стабільного постачання бензину на тлі політичного тиску та виборчих ризиків. Заплановане закриття ключових НПЗ змусило владу активізувати буріння, що ставить під сумнів раніше проголошені екологічні цілі штату. Це є ілюстрацією конфлікту між кліматичною політикою та короткостроковими потребами енергетичної безпеки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: dailyclimate.org

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2234)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: