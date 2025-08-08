Кувейт прогнозує нафтові ціни нижче $72 за барель на тлі нових мит США для Індії у серпні 2025 року

Кувейт очікує, що ціни на нафту залишатимуться нижче $72 за барель у найближчій перспективі. Станом на 7 серпня 2025 року Brent торгувався близько $67 за барель. На ринок впливають не лише баланс попиту та пропозиції, а й геополітичні фактори: переговори США з росією та нові американські мита проти Індії через імпорт російської нафти.
ОПЕК+ готується збільшити видобуток у вересні, що може вплинути на стабільність цін?
Прогноз і ринкові очікування
- Кувейт прогнозує утримання цін на нафту нижче $72/бар. у короткостроковій перспективі.
- На початку дня 7 серпня ціна Brent — близько $67/бар.
- Міністр нафти Кувейту Тарек Аль-Румі підкреслив, що ринок є «здоровим», а попит зростає помірними темпами.
«Через ОПЕК ми відстежуємо ринок з погляду попиту та пропозиції, а також заяви президента США», — сказав Тарек Аль-Румі в інтерв’ю Reuters.
Фактори впливу з боку США
- Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після зустрічі спецпредставника Стівена Віткоффа з президентом росії Володимиром Путіним.
- Водночас Трамп підписав указ про додаткове мито у 25% на індійські товари, підвищивши загальну ставку до 50% — найвищого рівня серед чинної торгової політики США.
- Мита спрямовані на обмеження імпорту Індією російської нафти.
- Дата набуття чинності — через 21 день після 6 серпня 2025 року.
Позиція Кувейту та ОПЕК
- Кувейт та ОПЕК уважно моніторять ринок, особливо баланс попиту й пропозиції та зовнішньополітичні заяви.
- Голова Kuwait Petroleum Corporation Шейх Наваф Аль-Сабах повідомив, що країна видобуває 2,548 млн бар./добу згідно з квотою OPEC+.
- Виробничі потужності Кувейту значно перевищують квоти, і країна готова їх використовувати за потреби.
«Ми маємо виробничі потужності, що значно перевищують квоту, і використовуємо їх, коли це необхідно», — зазначив Шейх Наваф Аль-Сабах.
Плани OPEC+
- У вересні 2025 року OPEC+ збільшить видобуток на 547 тис. бар./добу, завершивши згортання найбільшого скорочення видобутку.
- До кінця 2026 року діятиме ще один рівень скорочення на 1,66 млн бар./добу, якщо ринок не потребуватиме додаткових обсягів раніше.
Висновки
- Очікування цін нижче $72/бар. зумовлені одночасним впливом політичних рішень США та контрольованого нарощування видобутку OPEC+.
- Збільшення видобутку на 547 тис. бар./добу у вересні може пом’якшити потенційний дефіцит і стабілізувати ціни, попри ризики від торговельних обмежень.
- Нові мита США для Індії створюють додаткову невизначеність для ринку, особливо з огляду на їх спрямованість проти імпорту російської нафти.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com