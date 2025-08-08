Кувейт прогнозує нафтові ціни нижче $72 за барель на тлі нових мит США для Індії у серпні 2025 року

Обновлено: Август 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Кувейт прогнозує нафтові ціни нижче $72 за барель на тлі нових мит США для Індії у серпні 2025 року

Кувейт очікує, що ціни на нафту залишатимуться нижче $72 за барель у найближчій перспективі. Станом на 7 серпня 2025 року Brent торгувався близько $67 за барель. На ринок впливають не лише баланс попиту та пропозиції, а й геополітичні фактори: переговори США з росією та нові американські мита проти Індії через імпорт російської нафти.

ОПЕК+ готується збільшити видобуток у вересні, що може вплинути на стабільність цін?

Прогноз і ринкові очікування

  • Кувейт прогнозує утримання цін на нафту нижче $72/бар. у короткостроковій перспективі.
  • На початку дня 7 серпня ціна Brent — близько $67/бар.
  • Міністр нафти Кувейту Тарек Аль-Румі підкреслив, що ринок є «здоровим», а попит зростає помірними темпами.

«Через ОПЕК ми відстежуємо ринок з погляду попиту та пропозиції, а також заяви президента США», — сказав Тарек Аль-Румі в інтерв’ю Reuters.

Фактори впливу з боку США

  • Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після зустрічі спецпредставника Стівена Віткоффа з президентом росії Володимиром Путіним.
  • Водночас Трамп підписав указ про додаткове мито у 25% на індійські товари, підвищивши загальну ставку до 50% — найвищого рівня серед чинної торгової політики США.
  • Мита спрямовані на обмеження імпорту Індією російської нафти.
  • Дата набуття чинності — через 21 день після 6 серпня 2025 року.

Позиція Кувейту та ОПЕК

  • Кувейт та ОПЕК уважно моніторять ринок, особливо баланс попиту й пропозиції та зовнішньополітичні заяви.
  • Голова Kuwait Petroleum Corporation Шейх Наваф Аль-Сабах повідомив, що країна видобуває 2,548 млн бар./добу згідно з квотою OPEC+.
  • Виробничі потужності Кувейту значно перевищують квоти, і країна готова їх використовувати за потреби.

«Ми маємо виробничі потужності, що значно перевищують квоту, і використовуємо їх, коли це необхідно», — зазначив Шейх Наваф Аль-Сабах.

Плани OPEC+

  • У вересні 2025 року OPEC+ збільшить видобуток на 547 тис. бар./добу, завершивши згортання найбільшого скорочення видобутку.
  • До кінця 2026 року діятиме ще один рівень скорочення на 1,66 млн бар./добу, якщо ринок не потребуватиме додаткових обсягів раніше.

Висновки

  • Очікування цін нижче $72/бар. зумовлені одночасним впливом політичних рішень США та контрольованого нарощування видобутку OPEC+.
  • Збільшення видобутку на 547 тис. бар./добу у вересні може пом’якшити потенційний дефіцит і стабілізувати ціни, попри ризики від торговельних обмежень.
  • Нові мита США для Індії створюють додаткову невизначеність для ринку, особливо з огляду на їх спрямованість проти імпорту російської нафти.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

 

Автор:

(Всего статей: 2248)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: