Тиск США на Індію через імпорт російської нафти

Індія, третій найбільший імпортер сирої нафти у світі, опинилася під різкою критикою з боку США через масштабні закупівлі російської нафти. Білий дім вважає, що така політика підриває зусилля міжнародної спільноти з ізоляції російської воєнної економіки. У відповідь адміністрація Дональда Трампа запровадила додаткові тарифи на індійські товари, що може ускладнити перемовини про торговельну угоду між двома країнами.
Дії адміністрації Трампа загострюють економічний тиск на Індію, яка балансує між вигідними поставками з росії та загрозою серйозних торговельних обмежень з боку США. Така ситуація може визначити стратегічний вибір Делі у найближчій перспективі.
Торгівля Індії з росією під санкційним тиском
- Індія суттєво збільшила імпорт російської нафти з 2022 року, після заборони її постачання на Захід.
- Близько третини нафти для Індії нині постачає росія, яка стала найбільшим постачальником для країни.
- Це дозволяє москві отримувати долари для підтримки своєї воєнної економіки.
«Залежність Індії від російської нафти є опортуністичною і руйнівною для світових зусиль ізоляції путінської воєнної економіки», — написав торговий радник адміністрації Трампа Пітер Наварро у своїй статті для Financial Times.
Фінансові та політичні заходи США
- На початку серпня Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% тарифу на індійські товари.
- Разом з уже існуючими тарифами загальний рівень мита на індійський експорт до США становить 50%.
- Нові тарифи почнуть діяти через 21 день після 6 серпня.
«Фактично Індія діє як глобальний кліринговий центр для російської нафти, перетворюючи підсанкційне пальне на високомаржинальні експортні продукти», — наголосив Наварро.
Наслідки для двосторонніх відносин
- Запланована на наступний тиждень зустріч США та Індії щодо торговельної угоди була скасована.
- Це ставить під сумнів швидке досягнення домовленостей і відтерміновує можливе зниження тарифів.
- Американська сторона критикує «щільну мережу нетарифних бар’єрів» Індії, які, за словами Наварро, шкодять американським бізнесам та робітникам.
Реакція Індії
- Державні нафтопереробні компанії чекають урядових вказівок щодо подальших закупівель у росії.
- Частина з них уже почала шукати альтернативних постачальників через ризик втрати доступу до американського ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com