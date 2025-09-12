Доходи від експорту нафти та пального росії впали до мінімумів за кілька років

Доходи росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів у серпні скоротилися на $920 млн у порівнянні з липнем і становили $13,51 млрд. Це одне з найнижчих значень з 2022 року, коли почалося вторгнення в Україну. Причини падіння — удари дронами по нафтопереробних заводах, розширення знижок на Urals та посилення тиску США на Індію, яка продовжує купувати нафту попри санкції.
Падіння доходів та зміни на ринку
- Фінансовий спад: доходи від експорту скоротилися до $13,51 млрд, що майже на мільярд менше, ніж місяцем раніше.
- Виробництво: видобуток нафти впав на 30 тис. барелів на добу (б/д) до 9,28 млн б/д.
- Експорт: загальний експорт нафти й пального знизився на 70 тис. б/д, склавши 7,3 млн б/д.
- У структурі експорту:
- сировина — мінус 30 тис. б/д,
- паливо — мінус 40 тис. б/д.
- Дисконти: Urals для Індії подешевшав на $3–4 за барель у серпні після майже символічних знижок у червні та липні.
- Тиск США: Вашингтон посилює вплив на Делі, аби змусити його скоротити закупівлі російської нафти. Це призвело до пропозицій Urals Китаю, який зазвичай купує інший сорт — ESPO.
Вплив на ринки
- Конкуренція: перерозподіл потоків між Індією та Китаєм підвищує конкуренцію між азійськими покупцями.
- Ціновий тиск: більші знижки зменшують податкові надходження для бюджету росії.
- Майбутні тренди: через пошкодження НПЗ очікується нарощення експорту сирої нафти замість готових продуктів.
«Доходи росії від експорту нафти залишаються поблизу мінімумів за п’ять років, що зменшує податкові надходження та посилює економічне уповільнення», — йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (цитата Reuters).
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com