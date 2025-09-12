Доходи від експорту нафти та пального росії впали до мінімумів за кілька років

Доходи від експорту нафти та пального росії впали до мінімумів за кілька років

 

Доходи росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів у серпні скоротилися на $920 млн у порівнянні з липнем і становили $13,51 млрд. Це одне з найнижчих значень з 2022 року, коли почалося вторгнення в Україну. Причини падіння — удари дронами по нафтопереробних заводах, розширення знижок на Urals та посилення тиску США на Індію, яка продовжує купувати нафту попри санкції.

Падіння доходів та зміни на ринку

  • Фінансовий спад: доходи від експорту скоротилися до $13,51 млрд, що майже на мільярд менше, ніж місяцем раніше.
  • Виробництво: видобуток нафти впав на 30 тис. барелів на добу (б/д) до 9,28 млн б/д.
  • Експорт: загальний експорт нафти й пального знизився на 70 тис. б/д, склавши 7,3 млн б/д.
  • У структурі експорту:
    • сировина — мінус 30 тис. б/д,
    • паливо — мінус 40 тис. б/д.
  • Дисконти: Urals для Індії подешевшав на $3–4 за барель у серпні після майже символічних знижок у червні та липні.
  • Тиск США: Вашингтон посилює вплив на Делі, аби змусити його скоротити закупівлі російської нафти. Це призвело до пропозицій Urals Китаю, який зазвичай купує інший сорт — ESPO.

Вплив на ринки

  • Конкуренція: перерозподіл потоків між Індією та Китаєм підвищує конкуренцію між азійськими покупцями.
  • Ціновий тиск: більші знижки зменшують податкові надходження для бюджету росії.
  • Майбутні тренди: через пошкодження НПЗ очікується нарощення експорту сирої нафти замість готових продуктів.

«Доходи росії від експорту нафти залишаються поблизу мінімумів за п’ять років, що зменшує податкові надходження та посилює економічне уповільнення», — йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (цитата Reuters).

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

 

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

