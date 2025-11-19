Китай різко переводить дизельні вантажівки на електротягу: 10–26% економії за життєвий цикл

Китай прискорено замінює дизельні вантажівки на електричні, що здатне зрушити баланс світового попиту на дизель і СПГ. Частка електровантажівок у продажах нових важких авто зросла до 22% у І півріччі 2025 року (проти 9,2% роком раніше), а дослідники прогнозують майже 46% у 2025-му та 60% у 2026-му. Ціна володіння падає завдяки ефективності, інфраструктурі заряджання та державним стимулам, тоді як дизельне споживання в Китаї вже знижується на двозначні відсотки.

Зміни у важкому автотранспорті Китаю та їх енергетичні наслідки

Динаміка ринку

  • 22% — частка електричних важких вантажівок у нових продажах у І півріччі 2025 року (проти 9,2% у І півріччі 2024 року).
  • Прогноз: майже 46% нових продажів у 2025 році та 60% у 2026 році (BMI).
  • Стрибок з 8% до 28% частки електровантажівок із 2024 року до серпня 2025-го — більш ніж утричі.
  • Електровантажівки 5 місяців поспіль випереджали за продажами моделі на СПГ у 2025 році (Commercial Vehicle World).

Економіка та стимули

  • Капітальні витрати: електровантажівки дорожчі за дизельні у 2–3 рази і на ~18% дорожчі за СПГ-моделі, але за рахунок вищої енергоефективності та нижчих експлуатаційних витрат забезпечують 10–26% економії за життєвий цикл.
  • Державна підтримка: програма 2024 року з утилізації старих авто — до $19 000 при заміні на нові чи електричні моделі.

Інфраструктура заряджання та технології

  • Логістичні вузли (зокрема регіон дельти Янцзи) розгортають спеціалізовані зарядні коридори для вантажівок.
  • Міста Пекін та Шанхай будують хаби швидкого заряджання вздовж магістралей, що дозволяють заряд у лічені хвилини.
  • CATL запустила у травні систему швидкої заміни батарей для важких вантажівок та планує мережу станцій, що покриє 150 000 км із 184 000 км китайських експрес-автошляхів.

Енергетичні наслідки: дизель і СПГ

  • 3,9 млн бар./день — споживання дизеля в Китаї у червні 2024 року; падіння на 11% р/р — найбільше з середини 2021 року; частково завдяки переходу на СПГ та електротягу.
  • Продажі вантажівок на СПГ пікували у вересні 2023 та березні 2024 після послаблення ковідних обмежень, але до червня 2025 скоротилися на 6%, поступаючись зростанню електромоделей.
  • Оцінка Rhodium Group: електровантажівки Китаю вже скорочують світовий попит на нафту більш ніж на 1 млн бар./день.
  • Довгостроково: розквіт електровантажівок в Китаї може стримати розгортання СПГ-тяги в інших країнах.

«Електровантажівки нині випереджають моделі на СПГ у Китаї, тож попит на викопне паливо може знижуватися, а в інших країнах сегмент СПГ узагалі може не злетіти», — Крістофер Доулмен, Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Регуляторика та екологічні ефекти

  • Китай готує нові стандарти викидів: ліміти на кілька забрудників і середні цілі щодо парникових газів для парку виробника — це робить майже неможливою відповідність для лінійок лише на викопному паливі.
  • ICCT (2020): вантажівки на СПГ знижують викиди на 2–9% у 100-річному горизонті, але через витоки метану можуть бути більш шкідливими у короткостроковій перспективі; сучасний дизель майже зрівнявся зі СПГ за показниками якості повітря.

«Паливний перехід у Китаї через електровантажівки — одна з недооцінених історій, адже він здатен перекроїти регіональні потоки дизеля», — Тім Дейсс, APAC Energy Consultancy.

Глобальна експансія китайських електровантажівок

  • Китай — найбільший експортер пасажирських авто — тепер прицілюється на ринок електровантажівок.
  • Інтегрована виробнича модель (акумулятори, електромотори, електроніка «в одному домі») знижує витрати й пришвидшує випуск (Білл Руссо, Automobility Limited).
  • 2021–2023: експорт важких вантажівок з Китаю (включно з електричними) до Близького Сходу та Північної Африки зростав у середньому на 73%/рік, до Латинської Америки — на 46%/рік (McKinsey).
  • Sany Heavy Industry: старт експорту електровантажівок до Європи з 2026 року; вже експортовано до США, Таїланду, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
  • BYD: закладено завод електровантажівок і автобусів в Угорщині; орієнтир — ціль ЄС скоротити викиди від нових вантажівок на 90% до 2040 року проти рівня 2019-го.
  • Ціни в Європі: щоб конкурувати з дизелем, вартість безвикидних вантажівок має орієнтовно знизитися удвічі (McKinsey, 2024).

«Ми вітаємо конкуренцію на чесних умовах», — позиція Volvo у відповіді на запит AP; Scania не надала коментар.

Висновки та обґрунтування

  • Китай задає темп електрифікації важких перевезень: поєднання цінових стимулів, інфраструктури та масштабу виробництва забезпечує прискорений перехід.
  • Попит на дизель у Китаї вже реагує — зафіксоване падіння на 11% у червні 2024 року.
  • СПГ як перехідне паливо у вантажному сегменті втрачає позиції перед електрикою; глобальна експансія СПГ-вантажівок поза Китаєм виглядає менш імовірною.
  • Глобальні ринки нафти й СПГ мають закладати у прогнози швидше «електричне витіснення» у важкому транспорті, з огляду на оцінку понад 1 млн бар./день зниження попиту на нафту.
  • 2019: автоперевезення дорогами дали третину транспортних CO₂-викидів у світі — тому важкі вантажівки є ключовим фронтом декарбонізації.

Джерело: Terminal

За матеріалами: usnews.com

