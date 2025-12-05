Премія за ризик у Чорному морі зростає: танкери під ударами, страхування дорожчає

Премія за воєнний ризик для перевезення сирої нафти з Чорного моря стрімко зростає: оцінка Platts підвищилася з 65 центів до 85 центів за барель між 31 жовтня та 4 грудня, а фрахт Suezmax для 140 000 тонн російської нафти на Західне узбережжя Індії виріс з $42,86 до $48,21 за тонну. Паралельно війна безпілотників проти тюкових танкерів Kairos, Virat та Midvolga-2 підриває впевненість страховиків. На тлі того, що Чорне море забезпечує близько 1,44 млн барелів нафти й конденсату на добу з росії та 25,9 млн тонн українського аграрного експорту від початку року, подорожчання страхування стає впливовим фактором для глобального ринку.

Зростання ризиків і наслідки для ринку

1. Ескалація воєнного ризику в Чорному морі

В основі зростання премії — конкретні події у північно-західній частині Чорного моря.

Три атаки на танкери біля узбережжя Туреччини : з 28 листопада турецька влада повідомляє про удари по суднах, що часто заходять до російських портів.

: з 28 листопада турецька влада повідомляє про удари по суднах, що часто заходять до російських портів. Цілеспрямовані удари по санкційних танкерах : Україна підтвердила застосування безпілотників проти танкерів Suezmax Kairos та Aframax Virat , які перебувають під санкціями.

: Україна підтвердила застосування безпілотників проти танкерів та , які перебувають під санкціями. Суперечливий епізод з Midvolga-2: Київ заперечує причетність до атаки на танкер Midvolga-2, що перевозив вантаж і не перебуває під санкціями.

Ці події формують нову картину воєнного ризику в регіоні:

Фокус атак зміщується на мобільні цілі — не лише інфраструктуру, а й танкерний флот, що обслуговує російський експорт.

— не лише інфраструктуру, а й танкерний флот, що обслуговує російський експорт. Непередбачуваність маршруту й вантажу стає вирішальною для оцінки ризику страховиками.

стає вирішальною для оцінки ризику страховиками. Регіон набуває репутації “гарячої зони” для судноплавства, де навіть санкційний статус судна впливає на ймовірність атаки.

2. Фінансовий вимір: страхові премії та фрахтові ставки

Зміна премій за воєнний ризик (AWRP) та фрахту — ключові складові фінансової частини логістики.

Премія AWRP для сирої нафти : 85 центів/барель станом на 4 грудня проти 65 центів/барель 31 жовтня. Зростання приблизно на 30,8% за трохи більше ніж місяць .

: Ставки фрахту Suezmax : Маршрут: 140 000 тонн російської сирої нафти з Чорного моря на Західне узбережжя Індії. $48,21 за тонну 3 грудня проти $42,86 за тонну 27 листопада. Зростання майже на 12,5% за один тиждень.

: Страхування воєнних ризиків для українських портів : Ставка AWRP для суден у напрямку українських портів оцінюється у 0,8–1% вартості судна . Наприкінці листопада вона становила близько 0,4% , тобто премія подвоїлася — потроїлася за лічені тижні.

:

Для страховиків це означає:

Переоцінку моделей ризику з урахуванням атак по “тіньовому флоту” та санкційним суднам.

з урахуванням атак по “тіньовому флоту” та санкційним суднам. Перекладання зростання вартості страхування на фрахтові ставки — і, зрештою, на кінцеву ціну нафти та вантажів.

на фрахтові ставки — і, зрештою, на кінцеву ціну нафти та вантажів. Вужчий пул страховиків, готових покривати рейси до Чорного моря, що може ще більше розігрівати премії.

3. Логістичний вузол: стратегічне значення чорноморських коридорів

Наявні дані підкреслюють системну роль Чорного моря як логістичної артерії:

Експорт російської сирої нафти й конденсату : В середньому близько 1,44 млн барелів на добу з початку року з чорноморських портів.

: Український аграрний коридор : 25,9 млн тонн сільськогосподарської продукції, вивезеної з України з початку року.

:

Виходячи лише з цих показників, можна окреслити низку наслідків:

Будь-яке подальше зростання воєнної премії безпосередньо підвищує собівартість: експорту нафти з росії, аграрних постачань з України.

безпосередньо підвищує собівартість: Чорне море залишається критично важливим для: енергетичної безпеки країн-імпортерів нафти й нафтопродуктів, глобальної продовольчої безпеки через українські аграрні постачання.

для: Зростання витрат на логістику створює додатковий інфляційний тиск як на енергетичні, так і на продовольчі ринки.

4. Потенційні зміни на європейському ринку нафти й нафтопродуктів

Сценарії впливу на європейський ринок.

Диверсифікація джерел постачання : Зростання премій за ризик у Чорному морі робить альтернативні маршрути та сорти нафти відносно привабливішими для європейських покупців. Це може стимулювати перерозподіл потоків між чорноморськими, середземноморськими та північноморськими маршрутами.

: Логістична стійкість та стратегічні запаси : Ризики для 1,44 млн барелів/добу чорноморського експорту створюють мотив для збільшення стратегічних запасів нафти й нафтопродуктів у країнах-імпортерах. Це підштовхує до перегляду сценаріїв на випадок блокади або нових масованих ударів по танкерному флоту.

: Вартість фінансування та премія за ризик : Зростання AWRP на ~30,8% і фрахту Suezmax на ~12,5% сигналізує про загальне подорожчання ризикових операцій з чорноморською нафтою. У контексті європейських нафтотрейдерів це може призвести до перегляду маржі, контрактних умов і хеджування .

:

5. Захист критичної інфраструктури: військовий та економічний вимір

Атаки на Kairos, Virat та інцидент із Midvolga-2 демонструють, що критична інфраструктура — це не лише порти й термінали, а й танкерний флот як рухома ланка енергетичного ланцюга.

Військова складова : Використання безпілотників проти танкерів показує низькопороговий, але високоефективний інструмент впливу на воєнну економіку противника. Це змушує сторони конфлікту й партнерів: посилювати супровід суден , інвестувати в засоби виявлення та протидії безпілотникам .

: Економічна складова : Зростання премій AWRP до 0,8–1% для українських портів вказує на перекладання воєнних ризиків у фінансові витрати . Для судновласників і вантажовласників це означає необхідність: інвестицій у модернізацію флоту (захисні системи, стандарти безпеки), страхування ризиків з урахуванням нових сценаріїв атак, пошуку регуляторних стимулів до розосередження інфраструктури — маршрутів, портів, складів.

:

6. Макроекономічний контур: ВВП, експорт, податки

Вплив на експортні доходи : Для росії: подорожчання страхування й фрахту збільшує витрати на експорт 1,44 млн барелів/добу чорноморської нафти, що може: звужувати чисту експортну виручку після сплати страховиків і фрахтових компаній. Для України: зростання AWRP і фрахту підвищує собівартість постачання 25,9 млн тонн агропродукції , що: тисне на рентабельність експорту , може вимагати додаткової підтримки експортерів (фінансової чи регуляторної).

: Податкові надходження й ВВП європейських країн : Зростання вартості логістики й страхування: підвищує кінцеву ціну енергоносіїв та продовольства , може коригувати структуру споживання та імпорту в бік дорожчих, але безпечніших маршрутів. Це, своєю чергою, може: гальмувати інвестиційну активність у чутливих галузях, змінювати динаміку податкових надходжень від енергетики й транспорту, мати помірний стримувальний ефект на темпи зростання ВВП країн-імпортерів у разі тривалого збереження високих премій.

:

7. Ціноутворення на європейських нафтових хабах: структура ціни та конкуренція

Зростання премії за ризик у Чорному морі неминуче відображається у структурі ціни на європейських хабах.

Структура ціни : Сировинна складова (вартість бареля) доповнюється: воєнною премією AWRP (85 ц/барель) , фрахтом Suezmax ($48,21/т) , додатковими страховими зборами й комісіями посередників. Зростання кожної з цих компонентів посилює загальну маржу ризику у ціні нафти, що досягає європейських нафтопереробників.

: Маржа учасників ланцюга : Судновласники й страховики: частково компенсують ризики через підвищені премії й ставки фрахту. Трейдери й нафтопереробники: мають або перекласти витрати на кінцевого споживача , або стиснути власну маржу .

: Конкуренція між маршрутами й сортами нафти : Підвищений ризик у Чорному морі логічно: посилює конкуренцію між чорноморськими, середземноморськими та іншими напрямами постачання, може перерозподілити потоки на користь маршрутів з нижчою воєнною премією, навіть за дещо вищої “чистої” ціни нафти.

:

8. Висновки: ключова точка ризику для нафти й продовольства

Чорне море перетворюється на індикатор геополітичного ризику для одночасно двох ринків: енергетичного (1,44 млн барелів/добу чорноморської нафти з росії), аграрного (25,9 млн тонн української сільгосппродукції).

для одночасно двох ринків: Премія за ризик для сирої нафти (AWRP) та ставки фрахту демонструють різке й стисле в часі зростання : 85 проти 65 центів за барель за місяць, $48,21 проти $42,86 за тонну за тиждень.

: Страхування військових ризиків для українських портів подвоїлось — потроїлося (0,8–1% проти 0,4%), що: перетворює воєнний ризик на прямий фінансовий чинник для всього ланцюга постачання.

(0,8–1% проти 0,4%), що: Для Європи це означає : необхідність диверсифікації джерел та маршрутів постачання нафти й нафтопродуктів, перегляд стратегічних запасів та сценаріїв на випадок подальшої ескалації, посилення захисту критичної інфраструктури — як портової, так і флоту, готовність до структурних змін у ціноутворенні на нафтових хабах та потенційного тиску на ВВП, експорт і податкові надходження.

:

