Премія за ризик у Чорному морі зростає: танкери під ударами, страхування дорожчає

Премія за воєнний ризик для перевезення сирої нафти з Чорного моря стрімко зростає: оцінка Platts підвищилася з 65 центів до 85 центів за барель між 31 жовтня та 4 грудня, а фрахт Suezmax для 140 000 тонн російської нафти на Західне узбережжя Індії виріс з $42,86 до $48,21 за тонну. Паралельно війна безпілотників проти тюкових танкерів Kairos, Virat та Midvolga-2 підриває впевненість страховиків. На тлі того, що Чорне море забезпечує близько 1,44 млн барелів нафти й конденсату на добу з росії та 25,9 млн тонн українського аграрного експорту від початку року, подорожчання страхування стає впливовим фактором для глобального ринку.
Зростання ризиків і наслідки для ринку
1. Ескалація воєнного ризику в Чорному морі
В основі зростання премії — конкретні події у північно-західній частині Чорного моря.
- Три атаки на танкери біля узбережжя Туреччини: з 28 листопада турецька влада повідомляє про удари по суднах, що часто заходять до російських портів.
- Цілеспрямовані удари по санкційних танкерах: Україна підтвердила застосування безпілотників проти танкерів Suezmax Kairos та Aframax Virat, які перебувають під санкціями.
- Суперечливий епізод з Midvolga-2: Київ заперечує причетність до атаки на танкер Midvolga-2, що перевозив вантаж і не перебуває під санкціями.
Ці події формують нову картину воєнного ризику в регіоні:
- Фокус атак зміщується на мобільні цілі — не лише інфраструктуру, а й танкерний флот, що обслуговує російський експорт.
- Непередбачуваність маршруту й вантажу стає вирішальною для оцінки ризику страховиками.
- Регіон набуває репутації “гарячої зони” для судноплавства, де навіть санкційний статус судна впливає на ймовірність атаки.
2. Фінансовий вимір: страхові премії та фрахтові ставки
Зміна премій за воєнний ризик (AWRP) та фрахту — ключові складові фінансової частини логістики.
- Премія AWRP для сирої нафти:
- 85 центів/барель станом на 4 грудня проти 65 центів/барель 31 жовтня.
- Зростання приблизно на 30,8% за трохи більше ніж місяць .
- Ставки фрахту Suezmax:
- Маршрут: 140 000 тонн російської сирої нафти з Чорного моря на Західне узбережжя Індії.
- $48,21 за тонну 3 грудня проти $42,86 за тонну 27 листопада.
- Зростання майже на 12,5% за один тиждень.
- Страхування воєнних ризиків для українських портів:
- Ставка AWRP для суден у напрямку українських портів оцінюється у 0,8–1% вартості судна.
- Наприкінці листопада вона становила близько 0,4%, тобто премія подвоїлася — потроїлася за лічені тижні.
Для страховиків це означає:
- Переоцінку моделей ризику з урахуванням атак по “тіньовому флоту” та санкційним суднам.
- Перекладання зростання вартості страхування на фрахтові ставки — і, зрештою, на кінцеву ціну нафти та вантажів.
- Вужчий пул страховиків, готових покривати рейси до Чорного моря, що може ще більше розігрівати премії.
3. Логістичний вузол: стратегічне значення чорноморських коридорів
Наявні дані підкреслюють системну роль Чорного моря як логістичної артерії:
- Експорт російської сирої нафти й конденсату:
- В середньому близько 1,44 млн барелів на добу з початку року з чорноморських портів.
- Український аграрний коридор:
- 25,9 млн тонн сільськогосподарської продукції, вивезеної з України з початку року.
Виходячи лише з цих показників, можна окреслити низку наслідків:
- Будь-яке подальше зростання воєнної премії безпосередньо підвищує собівартість:
- експорту нафти з росії,
- аграрних постачань з України.
- Чорне море залишається критично важливим для:
- енергетичної безпеки країн-імпортерів нафти й нафтопродуктів,
- глобальної продовольчої безпеки через українські аграрні постачання.
- Зростання витрат на логістику створює додатковий інфляційний тиск як на енергетичні, так і на продовольчі ринки.
4. Потенційні зміни на європейському ринку нафти й нафтопродуктів
Сценарії впливу на європейський ринок.
- Диверсифікація джерел постачання:
- Зростання премій за ризик у Чорному морі робить альтернативні маршрути та сорти нафти відносно привабливішими для європейських покупців.
- Це може стимулювати перерозподіл потоків між чорноморськими, середземноморськими та північноморськими маршрутами.
- Логістична стійкість та стратегічні запаси:
- Ризики для 1,44 млн барелів/добу чорноморського експорту створюють мотив для збільшення стратегічних запасів нафти й нафтопродуктів у країнах-імпортерах.
- Це підштовхує до перегляду сценаріїв на випадок блокади або нових масованих ударів по танкерному флоту.
- Вартість фінансування та премія за ризик:
- Зростання AWRP на ~30,8% і фрахту Suezmax на ~12,5% сигналізує про загальне подорожчання ризикових операцій з чорноморською нафтою.
- У контексті європейських нафтотрейдерів це може призвести до перегляду маржі, контрактних умов і хеджування.
5. Захист критичної інфраструктури: військовий та економічний вимір
Атаки на Kairos, Virat та інцидент із Midvolga-2 демонструють, що критична інфраструктура — це не лише порти й термінали, а й танкерний флот як рухома ланка енергетичного ланцюга.
- Військова складова:
- Використання безпілотників проти танкерів показує низькопороговий, але високоефективний інструмент впливу на воєнну економіку противника.
- Це змушує сторони конфлікту й партнерів:
- посилювати супровід суден,
- інвестувати в засоби виявлення та протидії безпілотникам.
- Економічна складова:
- Зростання премій AWRP до 0,8–1% для українських портів вказує на перекладання воєнних ризиків у фінансові витрати.
- Для судновласників і вантажовласників це означає необхідність:
- інвестицій у модернізацію флоту (захисні системи, стандарти безпеки),
- страхування ризиків з урахуванням нових сценаріїв атак,
- пошуку регуляторних стимулів до розосередження інфраструктури — маршрутів, портів, складів.
6. Макроекономічний контур: ВВП, експорт, податки
- Вплив на експортні доходи:
- Для росії: подорожчання страхування й фрахту збільшує витрати на експорт 1,44 млн барелів/добу чорноморської нафти, що може:
- звужувати чисту експортну виручку після сплати страховиків і фрахтових компаній.
- Для України: зростання AWRP і фрахту підвищує собівартість постачання 25,9 млн тонн агропродукції, що:
- тисне на рентабельність експорту,
- може вимагати додаткової підтримки експортерів (фінансової чи регуляторної).
- Для росії: подорожчання страхування й фрахту збільшує витрати на експорт 1,44 млн барелів/добу чорноморської нафти, що може:
- Податкові надходження й ВВП європейських країн:
- Зростання вартості логістики й страхування:
- підвищує кінцеву ціну енергоносіїв та продовольства,
- може коригувати структуру споживання та імпорту в бік дорожчих, але безпечніших маршрутів.
- Це, своєю чергою, може:
- гальмувати інвестиційну активність у чутливих галузях,
- змінювати динаміку податкових надходжень від енергетики й транспорту,
- мати помірний стримувальний ефект на темпи зростання ВВП країн-імпортерів у разі тривалого збереження високих премій.
- Зростання вартості логістики й страхування:
7. Ціноутворення на європейських нафтових хабах: структура ціни та конкуренція
Зростання премії за ризик у Чорному морі неминуче відображається у структурі ціни на європейських хабах.
- Структура ціни:
- Сировинна складова (вартість бареля) доповнюється:
- воєнною премією AWRP (85 ц/барель),
- фрахтом Suezmax ($48,21/т),
- додатковими страховими зборами й комісіями посередників.
- Зростання кожної з цих компонентів посилює загальну маржу ризику у ціні нафти, що досягає європейських нафтопереробників.
- Сировинна складова (вартість бареля) доповнюється:
- Маржа учасників ланцюга:
- Судновласники й страховики:
- частково компенсують ризики через підвищені премії й ставки фрахту.
- Трейдери й нафтопереробники:
- мають або перекласти витрати на кінцевого споживача, або стиснути власну маржу.
- Судновласники й страховики:
- Конкуренція між маршрутами й сортами нафти:
- Підвищений ризик у Чорному морі логічно:
- посилює конкуренцію між чорноморськими, середземноморськими та іншими напрямами постачання,
- може перерозподілити потоки на користь маршрутів з нижчою воєнною премією, навіть за дещо вищої “чистої” ціни нафти.
- Підвищений ризик у Чорному морі логічно:
8. Висновки: ключова точка ризику для нафти й продовольства
- Чорне море перетворюється на індикатор геополітичного ризику для одночасно двох ринків:
- енергетичного (1,44 млн барелів/добу чорноморської нафти з росії),
- аграрного (25,9 млн тонн української сільгосппродукції).
- Премія за ризик для сирої нафти (AWRP) та ставки фрахту демонструють різке й стисле в часі зростання:
- 85 проти 65 центів за барель за місяць,
- $48,21 проти $42,86 за тонну за тиждень.
- Страхування військових ризиків для українських портів подвоїлось — потроїлося (0,8–1% проти 0,4%), що:
- перетворює воєнний ризик на прямий фінансовий чинник для всього ланцюга постачання.
- Для Європи це означає:
- необхідність диверсифікації джерел та маршрутів постачання нафти й нафтопродуктів,
- перегляд стратегічних запасів та сценаріїв на випадок подальшої ескалації,
- посилення захисту критичної інфраструктури — як портової, так і флоту,
- готовність до структурних змін у ціноутворенні на нафтових хабах та потенційного тиску на ВВП, експорт і податкові надходження.
Джерело: Terminal
За матеріалами: War Risk Premiums Shift, ЗМІ