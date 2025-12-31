Танкери продовжують заходити до Венесуели попри блокаду США

Обновлено: Декабрь 31, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Танкери продовжують заходити до Венесуели попри блокаду США

Попри оголошену Сполученими Штатами блокаду венесуельських нафтових постачань, танкерні перевезення до країни тривають. Дані морського моніторингу свідчать, що частина суден продовжує прибувати до венесуельських портів або прямувати до узбережжя країни, тоді як державна компанія PDVSA активізує використання плавучих сховищ і альтернативних схем розрахунків.

Фактичний стан постачання нафти

За останні дні щонайменше два нафтові танкери прибули до Венесуели, ще два судна, що не перебувають під санкціями, наближаються до її узбережжя. Це відбувається на тлі різкого скорочення експорту після заяви президента США про блокаду всіх суден, що заходять у венесуельські води.

  • експорт нафти з Венесуели у грудні скоротився приблизно удвічі порівняно з листопадом;
  • США конфіскували два повністю завантажені танкери з венесуельською нафтою;
  • більшість судновласників змінили маршрути або зупинили рейси через ризики санкцій.

Схеми обходу санкцій і роль Китаю

Частина судновласників продовжує працювати з Венесуелою, використовуючи схеми, сформовані ще після запровадження енергетичних санкцій у 2019 році. Венесуела розраховується нафтою за товари й послуги, зокрема за обслуговування боргу перед Китаєм.

  • нафта транспортується на суднах під санкціями або через посередників;
  • частина вантажів призначена для китайських портів;
  • невідомо, чи звертатиметься Китай по спеціальні дозволи США для отримання цих обсягів.

Державна компанія PDVSA не надала коментарів, Водночас міністерство нафти Венесуели заявило, що експорт нафти триватиме.

Операційні обмеження та кіберінцидент

Ситуацію ускладнив кібератакa, яка цього місяця змусила PDVSA зупинити централізовану адміністративну систему. Це призвело до:

  • сповільнення відвантаження нафти в портах;
  • переорієнтації на зберігання нафти та пального безпосередньо на суднах;
  • накопичення значних запасів у портах.

За даними спостережень, поблизу порту Хосе одночасно перебували майже два десятки танкерів, які очікували на вікна завантаження або подальші інструкції.

Накопичення запасів і логістичні ризики

Обсяг нафти, що залишалася на танкерах без відправлення, зріс:

  • з 11 млн барелів у середині грудня;
  • до приблизно 16 млн барелів наприкінці періоду спостереження.

Це свідчить про зростання логістичних ризиків і обмеження пропускної здатності портової інфраструктури в умовах санкційного тиску.

Висновки

  • Ринок нафти: санкції не зупиняють постачання повністю, але знижують експорт і підвищують транзакційні витрати, стимулюючи непрозорі схеми та використання посередників.
  • Логістична стійкість: накопичення до 16 млн барелів на танкерах підвищує ризики аварій і страхових витрат, водночас демонструє залежність від морських маршрутів.
  • Критична інфраструктура: кібератака на PDVSA підкреслила вразливість адміністративних і портових систем та необхідність інвестицій у захист і резервні механізми управління.
  • Ціноутворення: зростання ризиків і обмеження доступу до флоту формують додаткову премію в ціні венесуельської нафти через знижки та витрати на обходи санкцій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2508)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: