Танкери продовжують заходити до Венесуели попри блокаду США

Попри оголошену Сполученими Штатами блокаду венесуельських нафтових постачань, танкерні перевезення до країни тривають. Дані морського моніторингу свідчать, що частина суден продовжує прибувати до венесуельських портів або прямувати до узбережжя країни, тоді як державна компанія PDVSA активізує використання плавучих сховищ і альтернативних схем розрахунків.

Фактичний стан постачання нафти

За останні дні щонайменше два нафтові танкери прибули до Венесуели, ще два судна, що не перебувають під санкціями, наближаються до її узбережжя. Це відбувається на тлі різкого скорочення експорту після заяви президента США про блокаду всіх суден, що заходять у венесуельські води.

експорт нафти з Венесуели у грудні скоротився приблизно удвічі порівняно з листопадом;

порівняно з листопадом; США конфіскували два повністю завантажені танкери з венесуельською нафтою;

з венесуельською нафтою; більшість судновласників змінили маршрути або зупинили рейси через ризики санкцій.

Схеми обходу санкцій і роль Китаю

Частина судновласників продовжує працювати з Венесуелою, використовуючи схеми, сформовані ще після запровадження енергетичних санкцій у 2019 році. Венесуела розраховується нафтою за товари й послуги, зокрема за обслуговування боргу перед Китаєм.

нафта транспортується на суднах під санкціями або через посередників;

частина вантажів призначена для китайських портів ;

; невідомо, чи звертатиметься Китай по спеціальні дозволи США для отримання цих обсягів.

Державна компанія PDVSA не надала коментарів, Водночас міністерство нафти Венесуели заявило, що експорт нафти триватиме.

Операційні обмеження та кіберінцидент

Ситуацію ускладнив кібератакa, яка цього місяця змусила PDVSA зупинити централізовану адміністративну систему. Це призвело до:

сповільнення відвантаження нафти в портах;

переорієнтації на зберігання нафти та пального безпосередньо на суднах ;

; накопичення значних запасів у портах.

За даними спостережень, поблизу порту Хосе одночасно перебували майже два десятки танкерів, які очікували на вікна завантаження або подальші інструкції.

Накопичення запасів і логістичні ризики

Обсяг нафти, що залишалася на танкерах без відправлення, зріс:

з 11 млн барелів у середині грудня;

у середині грудня; до приблизно 16 млн барелів наприкінці періоду спостереження.

Це свідчить про зростання логістичних ризиків і обмеження пропускної здатності портової інфраструктури в умовах санкційного тиску.

Висновки

Ринок нафти : санкції не зупиняють постачання повністю, але знижують експорт і підвищують транзакційні витрати, стимулюючи непрозорі схеми та використання посередників.

: санкції не зупиняють постачання повністю, але знижують експорт і підвищують транзакційні витрати, стимулюючи непрозорі схеми та використання посередників. Логістична стійкість : накопичення до 16 млн барелів на танкерах підвищує ризики аварій і страхових витрат, водночас демонструє залежність від морських маршрутів.

: накопичення до на танкерах підвищує ризики аварій і страхових витрат, водночас демонструє залежність від морських маршрутів. Критична інфраструктура : кібератака на PDVSA підкреслила вразливість адміністративних і портових систем та необхідність інвестицій у захист і резервні механізми управління.

: кібератака на PDVSA підкреслила вразливість адміністративних і портових систем та необхідність інвестицій у захист і резервні механізми управління. Ціноутворення: зростання ризиків і обмеження доступу до флоту формують додаткову премію в ціні венесуельської нафти через знижки та витрати на обходи санкцій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters