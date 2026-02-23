В Австралії у лютому 2026 року залишилося 18 вугільних електростанцій: найбільша Eraring (2 880 МВт) — наступна на вихід

Австралійська енергосистема швидко зміщується від вугілля до відновлюваних джерел та накопичувачів. Станом на лютий 2026 року в країні працюють 18 вугільних електростанцій із сумарною встановленою потужністю 22 812 МВт (47 енергоблоків). Найбільша з них — Eraring (2 880 МВт) у Новому Південному Уельсі — має оголошену дату виведення 2027 року, хоча її можуть переглядати через дискусії про стійкість мережі та «системну міцність».
Як Австралія рахує «кінець вугілля» — цифри, терміни та строки
У матеріалі наведено актуальний на лютий 2026 року перелік чинних вугільних електростанцій Австралії та ключові висновки про стан їхнього парку.
Контекст: чому Австралія історично «сиділа» на викопному паливі
- Австралія заборонила атомні електростанції у 1990-х роках; заборону, за даними автора матеріалу, підтвердили на виборах у травні 2025 року.
- Понад століття країна покладалася на централізовані синхронні електростанції, під’єднані до магістральних мереж: переважно вугілля (кам’яне у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Західній Австралії; буре у Вікторії), а також газ і дизель.
- Гідроенергетика стала значущою для Вікторії та Нового Південного Уельсу після завершення Snowy Hydro Scheme у 1974 році; у Тасманії гідроенергетика є основою генерації з 1916 року.
Поворот 2025 року: відновлювана генерація випередила вугільну в НРЕ
- У вересні 2025 року сукупна генерація з відновлюваних джерел у Національному ринку електроенергії Австралії (NEM — National Electricity Market) досягла 48,4% та вперше перевищила частку вугільної генерації 46%.
- У країні не будують нових вугільних електростанцій, а у світі їхня кількість зменшується.
Глобальна рамка (як наведено в матеріалі): хто вже відмовився від вугілля
- Понад 14 країн ОЕСР (переважно Європа) вже повністю закрили вугільну генерацію.
- Велика Британія — перша країна G7, що повністю відмовилася від вугілля у жовтні 2024 року; також згадані Бельгія (2016), Швеція (2020), Австрія (2020), Португалія (2021), Норвегія (2023), Словаччина (2024), Ірландія (2025).
- Китай: у 2025 році вугільна генерація могла знизитися на 1,6% (90 ТВт·год) — перше падіння з 2015 року.
- Індії: у 2025 році вугільна генерація знизилася на 3,4% р/р, а обсяг вказано як 1 247 ТВт·год.
Парк вугільних електростанцій Австралії у лютому 2026 року: скільки їх і що означають цифри
- 18 чинних вугільних електростанцій (в NEM та WEM) і 47 енергоблоків.
- Сумарна встановлена потужність на момент побудови: 22 812 МВт.
- Середній вік вугільного парку: 37,7 року.
- Коефіцієнт використання встановленої потужності (Capacity Factor, CF) для старого вугільного парку, «у кращому разі» 50%.
- За фактичними обмеженнями старіння та доступності станцій сукупний парк може давати «у кращому разі» близько 11,406 ГВт потужності в середньому режимі роботи (половина від 22,812 ГВт).
Регіони та строки виведення: де найбільше вугілля й хто йде першим
Квінсленд (Qld): 8 станцій, сумарно 8,165 ГВт, середній вік 31,75 року.
- Gladstone — 1 680 МВт, 50 років у 2026-му, оголошене виведення 2029; найбільша вугільна станція штату.
- Kogan Creek — 744 МВт, 19 років, виведення 2042; наймолодша вугільна станція Квінсленду.
- Інші (потужність; оголошене виведення): Millmerran (852 МВт; 2051), Stanwell (1 460 МВт; 2046), Tarong (1 400 МВт; 2037), Tarong North (443 МВт; 2037), Callide B (700 МВт; 2031), Callide C (886 МВт; 2028).
Новий Південний Уельс (NSW): 4 станції, сумарно 8,24 ГВт, середній вік 41,25 року.
- Eraring — 2 880 МВт, 42 роки, оголошене виведення 2027 (найбільша в Австралії вугільна станція серед чинних у переліку).
- Ризик зсуву строків Eraring через дискусію, чи потрібні SynCons (синхронні компенсатори) для «системної міцності», чи її забезпечать великі мережеві акумулятори з керуванням інверторами.
- Інші: Mount Piper (1 400 МВт; 2040), Vales Point B (1 320 МВт; 2033), Bayswater (2 640 МВт; 2033).
Вікторія: 3 станції, сумарно 4,69 ГВт, середній вік 42,67 року.
- Yallourn W — 1 480 МВт, 53 роки у 2026-му, оголошене виведення 2028; найстаріша вугільна станція Австралії за переліком.
- Інші: Loy Yang A (2 210 МВт; 2035), Loy Yang B (1 000 МВт; 2035).
- Ключова проблема регіону: використання низькоякісного бурого вугілля.
Західна Австралія (WA, WEM): 3 станції, сумарно 1,371 ГВт, середній вік 35 років.
- Muja CD — 619 МВт, 61 рік, оголошене виведення 2029; найстаріша серед станцій штату.
- Інші: Bluewaters (434 МВт; 2030), Collie (318 МВт; 2027).
Чому до старих вугільних станцій «прикручують» батареї: пояснення термінів і логіки
- Встановлена потужність (nameplate capacity) — номінальна потужність обладнання на момент введення в експлуатацію. З віком вона знижується через зношення, падіння ККД та зростання ремонтів.
- Коефіцієнт CF показує, яку частку часу/потужності станція реально працює від номіналу: CF 50% означає, що в середньому станція дає половину своєї «табличної» потужності.
- GFM-інвертори (Grid Forming) та синтетична інерція — алгоритми керування інверторами акумуляторів, які імітують поведінку «важкого» синхронного генератора й допомагають мережі тримати частоту та напругу під час коливань.
- На Eraring у 2026 році додають акумулятор 700 МВт / 3 160 МВт·год (EBESS) з керуванням GFM/синтетичною інерцією.
- Навіщо це власникам вугільних станцій:
- зменшення потреби у «обертовому резерві» (spinning reserve — коли турбіни змушені працювати «вхолосту» або з запасом, щоб швидко наростити потужність);
- скорочення споживання вугілля;
- зниження потреби в обслуговуванні й витрат на експлуатацію;
- потенційне продовження строку служби станції;
- використання наявних мережевих приєднань для підтримки стійкості енергосистеми;
- можливість перетворити майданчик після зупинки станції на відновлюваний енергетичний хаб із накопичувачами.
Підсумок: чому затягування виходу з вугілля названо ризиком
- Відкладати виведення вугільних станцій — ризик, який Австралія не може собі дозволити.
- Приклад «раннього виходу» — Південна Австралія, де вуглевидобуток і вугільні електростанції були виведені у 2016 році; згадується кейс Port Augusta як приклад позитивного ефекту переходу для економіки й здоров’я громади.
