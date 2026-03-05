Антимонопольний контроль на паливному ринку Греції: понад 700 перевірок бензину й дизелю за п’ять днів

Національний регулятор ринку продовжує масштабні перевірки цін на пальне. Упродовж п’яти днів контролюючий орган провів понад 700 інспекцій на автозаправних станціях, відстежуючи ціни на бензин і дизель у режимі реального часу. Основну увагу приділяють віддаленим регіонам та островам, де обмежена конкуренція може спричиняти завищення вартості пального.

П’ять днів безперервного контролю паливного ринку

Незалежний орган контролю ринку та захисту прав споживачів Греції продовжує інтенсивні перевірки сектору моторного пального. Йдеться про системний нагляд за цінами на бензин та дизельне пальне на автозаправних станціях по всій країні.

Понад 700 перевірок проведено з моменту початку кампанії контролю.

проведено з моменту початку кампанії контролю. Моніторинг триває п’ятий день поспіль .

. Ціни на пальне відстежуються у режимі реального часу .

. Інспекції почалися у суботу після обіду і охоплюють усю мережу автозаправних станцій.

Регулятор пояснює, що метою перевірок є виявлення випадків маніпуляцій із цінами або порушень правил конкуренції на ринку моторного пального.

Цифровий моніторинг цін

Контроль здійснюється із використанням спеціальної онлайн-платформи, яка акумулює дані про ціни на АЗС у масштабі країни.

Для моніторингу застосовується система FuelPrices.gr .

. Платформа дозволяє відстежувати ціни на бензин і дизель у реальному часі .

. Дані надходять від усіх автозаправних станцій.

Інформація використовується для порівняння цін та виявлення відхилень.

Такий підхід дозволяє контролюючим органам оперативно реагувати на можливі зловживання, особливо в регіонах із меншою кількістю операторів ринку.

Порушення та штрафи

За результатами інспекцій контролери вже виявили низку випадків порушення правил ціноутворення.

У випадках підтверджених порушень накладено фінансові санкції .

. Найбільше відхилень у цінах зафіксовано у віддалених районах і на островах .

. Причиною називають обмежену конкуренцію між АЗС.

Економічна логіка таких відхилень полягає в тому, що у різних регіонах різна кількість постачальників пального, а отже знижується конкурентний тиск на роздрібні ціни.

Що означає контроль для паливного ринку

Інтенсивні перевірки демонструють спробу держави посилити прозорість ціноутворення на ринку моторного пального.

Регулятор відстежує цінові коливання бензину та дизелю .

. Контроль спрямований на запобігання змовам і завищенню цін .

. Дані цифрових платформ допомагають оперативно знаходити аномалії у вартості пального.

У практиці європейських країн подібні перевірки часто проводять під час періодів підвищеної волатильності енергетичних ринків, коли ризик спекуляцій або різких стрибків цін є особливо високим.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Intime News