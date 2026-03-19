Німеччина посилює контроль за цінами на пальне: нафтокомпанії можуть зобов’язати пояснювати кожне підвищення

Провідні політичні сили Німеччини ініціюють жорсткіші правила для нафтокомпаній, намагаючись зупинити різке зростання цін на пальне. У центрі дискусії — прозорість ціноутворення, можливі надприбутки галузі та нові повноваження антимонопольних органів. Попри спротив бізнесу, уряд готує законодавчі зміни вже найближчим часом.

Чому Німеччина хоче контролювати ціни на пальне

Політична ініціатива та причини

Основою для нових пропозицій стали результати консультацій між парламентськими фракціями CDU/CSU та SPD і представниками нафтової галузі у Берліні.

  • Нафтокомпанії не змогли переконливо пояснити різке зростання цін
  • Підвищення у Німеччині виявилося швидшим і глибшим, ніж в інших країнах Європи
  • Регулятори фіксують погіршення ринкової динаміки та зростання занепокоєння серед політиків

Ціни на пальне в Німеччині зростали особливо різко у порівнянні з іншими європейськими країнами — Томазо Дузо, голова Комісії з монополій

Проблема асиметрії цін

Парламентарі звернули увагу на системну проблему:

  • Зростання цін на нафту швидко перекладається на споживача
  • Зниження цін повільно або із запізненням відображається на АЗС
  • Механізм формування цін залишається непрозорим

Питання надприбутків

  • Депутати припускають можливість рекордних прибутків у 2026 році
  • Це виглядає суперечливо на фоні фінансового тиску на домогосподарства

Водночас галузь заперечує звинувачення:

Маржа прибутку не змінилася з початку війни з Іраном — Крістіан Кюхен, Fuels und Energie

Альтернативна оцінка

  • За даними Greenpeace, компанії отримують додатково близько 21 млн євро щодня
  • Це свідчить про значне фінансове навантаження на споживачів

Які зміни готує уряд

Посилення антимонопольного контролю

  • Компанії можуть зобов’язати обґрунтовувати кожне підвищення цін
  • Антимонопольний орган отримає ширші повноваження для втручання
  • У разі різкого зростання цін може діяти принцип «перевернутого доказу» — компанії самі доводять правомірність підвищення

Нові правила для АЗС

  • Модель, подібна до австрійської:
  • зниження цін — у будь-який момент
  • підвищення — лише один раз на день (опівдні)

Мета — зменшити цінові коливання та зробити ринок більш прозорим.

Податкова політика

  • Енергетичний податок є фіксованим на літр
  • Зростання ПДВ частково компенсується падінням споживання
  • Загалом прогнозується зниження податкових надходжень

Держава не повинна отримувати вигоду від високих цін на пальне — Катерина Райхе, міністр економіки

Супротив ринку та ризики

Позиція нафтогазової галузі

  • Нові правила створюють юридичну та планову невизначеність
  • Зростають витрати на звітність і контроль
  • Існує ризик порушення стабільності постачання

Ризики для малих операторів

  • Незалежні АЗС мають:
  • менше капіталу
  • обмежені системи ціноутворення
  • слабшу диверсифікацію постачання
  • Нові правила можуть вдарити саме по малому бізнесу

Обмеження регулювання

  • Надто жорсткі обмеження (як в Австрії — 3 підвищення на тиждень)
  • можуть призвести до різкіших одноразових стрибків цін

Соціальний вимір

  • Найбільше страждають:
  • домогосподарства із середніми та низькими доходами
  • мешканці сільських регіонів
  • Автомобіль часто є безальтернативним засобом пересування

Зростання цін на пальне непропорційно б’є по громадянах — Міхаела Енгельмаєр, Sozialverband Deutschland

Висновки

  • Німеччина переходить до активнішого втручання у ринок пального
  • Головний акцент — прозорість ціноутворення та захист споживачів
  • Конфлікт між державою та бізнесом посилюється
  • Баланс між регулюванням і стабільністю постачання залишається ключовим викликом

Джерело: Terminal
За матеріалами: germanpolicy.com

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

