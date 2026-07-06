Попит на охолодження стає новим джерелом навантаження для європейського ринку електроенергії

5 липня The Guardian повідомило, що рекордна спека в Європі загострила дискусію про використання кондиціонерів. Для ринку електроенергії головний сигнал полягає не у політичній суперечці, а в зміні профілю попиту: механічне охолодження поступово перетворюється на фактор літніх піків, ризику перевантаження мереж і волатильності короткострокових цін.

За даними видання, у Німеччині лише близько 6% домогосподарств мають стаціонарні кондиціонери. Водночас в Італії та Іспанії їхня частка вже перевищує половину домогосподарств, а у Франції становить 24%, з діапазоном від 10% у прохолодніших північних районах до 48% у спекотних південних провінціях.

Матеріал також зазначає, що глобальний попит на охолодження зростатиме разом із температурами та доходами населення. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, у Південно-Східній Азії кількість кондиціонерів за чинних політик може зрости у дев’ять разів у 2020–2040 роках. Для Європи важливий сам напрямок тренду: поширення кондиціонерів змінює літній графік споживання й може підвищувати навантаження у години, коли сонячна генерація вже знижується, а попит на охолодження ще залишається високим.

Що це означає для ринку

Для учасників українського ринку електроенергії цей сигнал важливий у контексті імпортно-експортного арбітражу з ЄС. Якщо спека одночасно підвищує попит у кількох європейських зонах, середньодобова ціна стає менш показовою: вирішальними є погодинні піки, доступність міждержавних перетинів і фактична можливість імпорту в потрібні години.

Для РДН і ВДР це означає посилення значення прогнозу температури, профілю споживання та внутрішньодобового коригування позицій. Попит на охолодження може формувати додатковий вечірній тиск, коли гнучка генерація, накопичувачі та імпорт мають більшу ринкову цінність.

Ризики

Ключовий ризик — недооцінка літнього попиту як системного фактора. Видання прямо зазначає, що енергоспоживання кондиціонерів підвищує ризик відключень. Для арбітражу це означає ризик швидкої зміни спредів, зростання вартості гнучкості та помилки у прогнозі небалансів у пікові години.

«Більша частина інвестицій Європи обґрунтовано спрямовувалася на довгострокові рішення — тінь, ізоляцію та центри охолодження, а не на механічне охолодження. Обидва підходи мають роль», — заявив керівник європейського офісу ВООЗ Ганс Клюге.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.