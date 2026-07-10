Випуск бензину в росії покриває близько 65% сезонного попиту, росія нарощує імпорт пального

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Випуск бензину в росії покриває близько 65% сезонного попиту, росія нарощує імпорт пального

 

Reuters 10 липня повідомило, що випуск бензину в росії впав до рівня, еквівалентного близько 65% сезонного середнього споживання. Причиною стали зупинки великих НПЗ після українських ударів дронами. Уряд розглядає та застосовує експортні обмеження на пальне для стабілізації внутрішнього ринку.

Зупинки великих НПЗ у росії створили виробничий розрив, який компенсують імпортом, запасами та обмеженням експорту нафтопродуктів.

За даними двох галузевих джерел і розрахунками Reuters, виробничий дефіцит бензину становить 40–45 тис. тонн на добу, або близько 35%. У червні дефіцит оцінювався на рівні 25%.

Reuters зазначило, що зупинили роботу НОРСІ та Омський НПЗ — два найбільші виробники бензину в росії, а також Саратовський НПЗ. Сезонний попит на бензин у росії оцінюється приблизно у 115–120 тис. тонн на добу в період літнього пікового споживання.

За інформацією Reuters, росія почала імпортувати пальне. Постачання бензину й дизельного пального з Білорусі до росії у червні досягли місячного рекорду, а галузеві джерела повідомили про початок морського імпорту з Індії. З Білорусі до росії надходило до 6 тис. тонн бензину на добу.

Урядові пропозиції також включають заборони на експорт дизельного пального, бензину та авіаційного пального. Для зовнішніх ринків це означає скорочення доступного російського ресурсу нафтопродуктів, зафіксоване у самому повідомленні Reuters.

Віцепрем’єр росії Олександр Новак заявив на урядовій нараді, що паливна ситуація залишається складною і “зрозуміло, що поточна ситуація на АЗС викликає занепокоєння у населення”.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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