Потребление катализаторов на иранских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах составляет $400 млн. в год

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: , , ,

Потребление катализаторов на иранских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах составляет $400 млн. в год

Генеральный директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана заявил, что потребление катализаторов на иранских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в настоящее время составляет 400 миллионов долларов в год.

Об этом пишет «Иран.ру».

Подчеркнув значение нефтехимической промышленности в экономике страны, Бехзад Мохаммади сказал: «Согласно мировой статистике, рост потребления нефтепродуктов в мире к 2030 году будет составлять 1,3% в год, тогда как этот показатель в нефтехимической промышленности составит 3,5%. Следовательно, мы увидим трехкратное расширение этой отрасли по сравнению с нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностью в ближайшие годы».

Касаясь производства 90 видов полимерных, химических и углеводородных продуктов в нефтехимической промышленности Ирана, он добавил: «В настоящее время 20 компаний предлагают на рынке акций 20 типов полимеров в 320 сортах».

Отметив, что в мире существует рынок катализаторов стоимостью 33,5 млрд. долларов, он сказал, что 54% ​​катализаторов на мировом рынке являются нефтехимическими и нефтеперерабатывающими, стоимость которых составляет 18 млрд. долларов. Доля Ирана на этом рынке составляет 400 миллионов долларов, что составляет 2,2% мирового рынка.

По словам Мохаммади, который также является заместителем министра нефти по нефтехимическим вопросам, производство и локализация катализаторов в стране могут помешать их импорту, добавив к доходам страны, а также к устойчивости отрасли.

В настоящее время 18 компаний работают в области производства катализаторов в Иране, сказал он, добавив: «Из 40 катализаторных групп в нефтехимической промышленности, 16 групп были коммерциализированы и локализованы в стране, и 9 других катализаторных групп будут производиться на местном уровне к 2021 году при поддержке иранских производителей».

В настоящее время в Иране действуют 54 производственных комплекса мощностью 66 миллионов тонн в год. После запуска 27 нефтехимических проектов к 2021 году число действующих нефтехимических заводов в Иране достигнет 83 с производительностью 100 млн. тонн в год, добавил генеральный директор NPC.

Он также предсказал, что на основе планов, предусмотренных NPC, нефтехимическая мощность Ирана достигнет 133 млн. тонн в год к 2025 году, сообщает Mehr News.

Читайте в «Терминале», глава Иранской планово-бюджетной организации (PBO) заявил, что доходы от нефти в бюджете на следующий 1399 иранский календарный год (начнется 20 марта 2020 года) рассчитаны на ожидание продажи одного миллиона баррелей нефти в день по средней цене 50 долларов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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