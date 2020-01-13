Донбассэнерго в 2019г перечислило в бюджеты более 700 млн грн

ПАО «Донбассэнерго» по итогам 2019 года уплатило в государственный и местный бюджеты 701,5 млн грн налогов и других обязательных платежей.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, в госбюджет было перечислено 665,7 млн грн в виде НДС, экологического налога, сбора за специспользование водных ресурсов, а также других налогов общегосударственного уровня. В местный бюджет было уплачено соответственно 35,8 млн грн (земельный налог, налог на недвижимое имущество и прочие).

В компании также отметили, что согласно Налоговому кодексу, начиная с июля прошлого года «Донбассэнерго» как производитель э/э перечислило 80,8 млн грн акцизного налога, который составляет 3,2 % с каждой 1 грн/кВт-ч произведенной электрической энергии.

«Донбассэнерго» владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.