Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до «Північного потоку-2″

Обновлено: Январь 16, 2020. Тэги: ,

Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до «Північного потоку-2″

Компанія, що будує «Північний потік-2″, подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.

У Брюсселі слідкуватимуть за тим, як Німеччина застосовуватиме нові газові правила ЄС до трубопроводу «Північний потік-2″, повідомив у четвер, 16 січня, речник Єврокомісії у відповідь на запит DW.

У Єврокомісії, за його словами, знають про запити компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG на звільнення «Північного потоку-1″ і «Північного потоку-2″ від виконання вимог Третього енергопакета ЄС. Ці запити були подані до німецького регулятора, тобто Федерального агентства з мереж. Як повідомило німецьке видання Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 січня, і своє рішення регулятор обіцяє ухвалити до 24 травня.

«Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання («Північного потоку-1″ і «Північного потоку-2″ до газотранспортної системи ЄС. — Ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС», — заявили DW у Єврокомісії.

«Термінал» писав, канцлер Німеччини Анґела Меркель висловила свою незгоду з американськими санкціями, запровадженими проти газотранзитного проекту “Північний потік 2” і заявила, що проект буде завершено, хоча і з запізненням.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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