Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до «Північного потоку-2″

Компанія, що будує «Північний потік-2″, подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.



У Брюсселі слідкуватимуть за тим, як Німеччина застосовуватиме нові газові правила ЄС до трубопроводу «Північний потік-2″, повідомив у четвер, 16 січня, речник Єврокомісії у відповідь на запит DW.

У Єврокомісії, за його словами, знають про запити компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG на звільнення «Північного потоку-1″ і «Північного потоку-2″ від виконання вимог Третього енергопакета ЄС. Ці запити були подані до німецького регулятора, тобто Федерального агентства з мереж. Як повідомило німецьке видання Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 січня, і своє рішення регулятор обіцяє ухвалити до 24 травня.

«Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання («Північного потоку-1″ і «Північного потоку-2″ до газотранспортної системи ЄС. — Ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС», — заявили DW у Єврокомісії.

«Термінал» писав, канцлер Німеччини Анґела Меркель висловила свою незгоду з американськими санкціями, запровадженими проти газотранзитного проекту “Північний потік 2” і заявила, що проект буде завершено, хоча і з запізненням.