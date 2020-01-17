Добыча нефти венесуэльской PDVSA в 2019 году составила 783,5 тыс барр в день

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в 2019 году добывала около 783,5 тысячи баррелей нефти в день.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на сообщение компании.

В коммюнике PDVSA отмечается, что в прошедшем году из основного экспортного терминала «Хосе» было отправлено 287 танкеров с грузом нефти. Главными получателями венесуэльской нефти в 2019 году были порты в Китае и Индии.

Компания также отметила, что операции по «улучшению» нефти марки Merey продолжались и «преодолели санкции США».

Ранее в январе президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне действующих санкций со стороны США попросил национальных и иностранных инвесторов оказать поддержку нефтяному сектору страны. По его словам, цель по добыче нефти в 2020 году – увеличить ее как минимум до 2 миллионов баррелей в день.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Читайте в «Терминале», Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне действующих санкций со стороны США попросил национальных и иностранных инвесторов оказать поддержку нефтяному сектору страны.