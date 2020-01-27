«Укргазвидобування» сплатить понад 23 млрд грн ренти до Держбюджету – Коболєв

Від підприємства «Укргазвидобування» групи «Нафтогаз» надійде понад 23 млрд гривень ренти до державного бюджету України.

Про це у Facebook написав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв.

«За право користуватись надрами група сплачує ренту. Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 23,26 млрд грн рентних платежів від підприємства групи Нафтогаз – Укргазвидобування. Частина сплаченої ренти йде до бюджетів місцевих громад. 1,16 млрд грн – саме таку суму впродовж 2019 року направили до місцевих бюджетів», — написав Коболєв.

За його словами, кожна громада буде вирішувати сама, на що витрачати кошти.

«Наприклад Опішнянська ОТГ Полтавської області зробила капітальні ремонти доріг, садочків, оновили лікарню, створили інвестиційний відділ, щоб знайти інвесторів для курорту, і взагалі розробили генеральний план розвитку до 2040 року. Ланнівська ОТГ на Полтавщині теж направила кошти на ремонт доріг, ще оновили школу, створили сучасну амбулаторію, облаштували спортивні майданчики», — зазначив Коболєв.

Читайте в «Терміналі», жоден контракт із запропонованих «Нафтогазом» і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу «Газпрому» за Стокгольмським арбітражем.