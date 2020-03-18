2020-03-18: Нефть Brent продается ниже $29 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром в ходе торгов снизились в цене до 28,64 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 26,58 доллара за баррель, потеряв 1,37%.

WTI колеблется между ростом и снижением после падения цен обоих сортов накануне до новых четырехлетних минимумов, пишет «».

Главные факторы для нефтяного рынка в настоящее время — это резкое падение глобального спроса в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также ожидаемый рост предложения нефти в условиях ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц. «Таким образом, если Саудовская Аравия будет следовать своему плану резкого наращивания добычи, она будет делать это на фоне крайне низкого спроса из-за блокировки целых отраслей экономики», — заявил аналитик по энергетическому сектору IHS Маршалл Стивенс в интервью MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 421 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах в США должны выйти в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют их увеличение за неделю на 2,6 млн баррелей, а также ждут снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 3,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $29,03 за баррель, что на $0,30 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на 4,4%, до $28,73 за баррель — это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года, свидетельствуют данные .

Фьючерс на на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,02 (0,07%) — до $26,93 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $26,95 за баррель (минимум с февраля 2016 года), опустившись на 6,1% по сравнению с предыдущей сессией.