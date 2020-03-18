Кабмин вводит спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Кабинет министров Украины принял решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося.

Передает Нова Влада, со ссылкой на министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

«Предлагается ввести специальную пошлину на отдельные товары происхождением из РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, — для электрической энергии согласно кодам и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля, — в размере 65% с 1 апреля 2020 года», — рассказал министр.

Как сообщалось ранее, в феврале 2020 года в Украине было добыто 2,55 млн тонн угля, что на 0,2% меньше плановых показателей.

С начала года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 5,2 млн тонн угля. Плановая задача выполнена на 103%. Государственные угледобывающие предприятия с начала года подняли на-гора 468,8 тыс. тонн угля, что меньше от планируемой задачи.

Ранее «Терминал» писал о том, что Украина в 2020 году вдвое увеличит импорт электроэнергии.