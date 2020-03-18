Кабмин вводит спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Обновлено: Март 18, 2020. Тэги: , ,

Кабмин вводит спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Кабинет министров Украины принял решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося.

Передает Нова Влада, со ссылкой на министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

«Предлагается ввести специальную пошлину на отдельные товары происхождением из РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, — для электрической энергии согласно кодам и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля, — в размере 65% с 1 апреля 2020 года», — рассказал министр.

Как сообщалось ранее, в феврале 2020 года в Украине было добыто 2,55 млн тонн угля, что на 0,2% меньше плановых показателей.

С начала года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 5,2 млн тонн угля. Плановая задача выполнена на 103%. Государственные угледобывающие предприятия с начала года подняли на-гора 468,8 тыс. тонн угля, что меньше от планируемой задачи.

Ранее «Терминал» писал о том, что Украина в 2020 году вдвое увеличит импорт электроэнергии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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